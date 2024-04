ACQUATICI, OZONICI E MARINI: QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI CHE SANNO DI MARE?

I profumi che sanno di mare sono un must per l’estate, ma non solo. Si parla di profumi marini, acquatici o ozonici a seconda della composizione delle fragranze e degli accordi che le caratterizzano. Vi sono profumi che sanno di mare prettamente da donna e altri marcatamente maschili, quindi da uomo. Non mancano i profumi che sanno di mare unisex, vere e proprie fragranze no gender. Tante le proposte tra cui poter scegliere, sia in termini di fragranze di alta profumeria e di nicchia che di profumi economici.

Esistono profumi che sanno di mare, in grado di travolgerci con la freschezza di un’onda e di portare sulla nostra pelle la sensazione della sabbia riscaldata dal sole. Si tratta dei profumi marini, acquatici e ozonici, un tripudio di note olfattive inebrianti. Curiose di scoprire con noi quali sono i migliori da provare da donna, da uomo e unisex? Allora, iniziamo.

I PROFUMI CHE SANNO DI MARE CI TRAVOLGONO COME UN’ONDA

Freschezza e libertà si avvertono chiaramente sulla pelle dopo aver vaporizzato i profumi che sanno di mare, ispirati alla stagione estiva, alle onde e alla vegetazione che cresce nei luoghi marini. Queste fragranze – si parla di profumi marini, acquatici e ozonici – sono caratterizzate dalla presenza in formula di note ozonate, molecole di sintesi conosciute anche come ozonidi, nate dalla combinazione di olio e ozono.

I PROFUMI CHE SANNO DI MARE RICORDANO LA SCHIUMA DELLE ONDE E LA MACCHIA MEDITERRANEA

Vengono abbinate al sale, alle alghe e ad altri accordi sapientemente scelti rievocando il profumo della schiuma delle onde e della sabbia calda. Esistono anche profumi che sanno di mare che non contengono questi accordi, ma che riescono comunque a rievocarne la bellezza. Sono considerati perlopiù profumi estivi, ma c’è chi li utilizza con soddisfazione tutto l’anno proprio per la loro capacità di rievocare il mare, per cui non sono da sottovalutare se si è alla ricerca di nuovi profumi Primavera 2024.

L’INTRAMONTABILE DUO DI GIORGIO ARMANI

Tra i profumi che sanno di mare in assoluto più famosi si distingue Acqua di Gioia di Giorgio Armani. Questo profumo acquatico e floreale è altamente aromatico e abbina note quali limone, menta e gelsomino.

Giorgio Armani, Acqua di Gioia (100 ml). Prezzo: 95,25€ su sephora.it





La fragranza è nata diversi anni dopo il suo corrispettivo maschile ovvero Acqua di Giò, profumo uomo tra i più venduti di sempre. Un profumo aromatico e acquatico agrumato con note marine, floreali e legnose semplicemente irresistibili.

Giorgio Armani, Aqua di Giò Pour Homme (200 ml). Prezzo: 119,25€ su sephora.it

DOLCE & GABBANA LIGHT BLUE: UN PROFUMATISSIMO TUFFO PER LEI E PER LUI

Continuiamo con un’altra coppia di profumi che sanno di mare bestseller. Dolce & Gabbana Light Blue è uno dei profumi estivi per eccellenza. Le note agrumate e alla mela la fanno da padrone, insieme a note quali gelsomino e ambra. In questo caso la componente fiorita e fruttata risulta dominante.

Dolce & Gabbana, Light Blue (100 ml). Prezzo: 121,00€ su sephora.it

Dolce & Gabbana Light Blue Pour Homme abbina note agrumate e aromatiche di pompelmo, bergamotto e ginepro con pepe, rosmarino e muschio di quercia.

Dolce & Gabbana, Light Blue Pour Homme (125 ml). Prezzo: 119,00€ su sephora.it

Entrambe le fragranze si rifanno alla macchia mediterranea e ai suoi odori, come dimostra la meravigliosa e iconica campagna pubblicitaria da anni ambientata tra i faraglioni di Capri.

PROFUMI MARINI DONNA, DA ELIZABETH ARDEN A REM

Proseguiamo con alcuni profumi che sanno di mare da donna, quindi prettamente femminili. Elizabeth Arden Mediterranean è un floreale legnoso muschiato ispirato, anche in questo caso, alle atmosfere del Mediterraneo. Le note olfattive includono prugna, mandarino, glicine e muschio.

Elizabeth Arden, Mediterranean Eau de Parfum (100 ml). Prezzo: 28,78€ su amazon.it

Tra i profumi che sanno di mare economici più venduti spicca L’Erbolario Fiore dell’Onda, un profumo donna marino della famiglia dei floreali acquatici che accoglie nella sua piramide olfattiva note marine inebrianti, alga rossa, fiore di loto, giglio e vaniglia. Un profumo marino dolce e morbido tutto da provare.

L’Erbolario, Fiore dell’Onda Profumo (50 ml). Prezzo: 22,50€ su amazon.it

Hermes propone Eau des Merveilles Bleue, parte della linea Eau des Merveilles dedicata alle meraviglie del mondo. La fragranza abbina tra loro note legnose, marine e patchouli.

Hermes, Eau Des Merveilles Bleue (100 ml). Prezzo: 112,94€ su amazon.it

Difficile non conoscere Rem di Reminiscence, probabilmente uno dei profumi che sanno di mare più venduti nella storia.

Reminiscence, Rem (100 ml). Prezzo: 53,37€ su amazon.it

Viene presentato come unisex ma incontra più facilmente il gusto del pubblico femminile con le sue note acqua di mare, gelsomino, rosa, patchouli, fava Tonka e vaniglia.

