QUALI SONO I NUOVI PROFUMI DONNA PRIMAVERA 2024 DA PROVARE ALL’ISTANTE?

La bella stagione è alle porte ed è quindi tempo di scoprire i nuovi profumi primaverili firmati dalle migliori marche che si occupano di fragranze. I profumi donna Primavera 2024 accontentano davvero tutti i gusti: si spazia dai floreali puri e freschi ai profumi donna dolci e persistenti che risultano comunque caldi e avvolgenti. Non mancano neppure i profumi femminili fruttati, succosi e caratterizzati da accordi gioiosi e vibranti. La scelta è davvero molto ampia, anche per quel che riguarda la fascia di prezzo, perché fortunatamente i nuovi profumi sono per tutte le tasche. Si spazia dai profumi donna Primavera 2024 di nicchia ai profumi commerciali, senza trascurare i profumi economici.

Abbiamo selezionato per voi 13(+1) profumi Primavera 2024 da donna, scegliendo tra le novità e le recenti uscite dei migliori marchi che operano nel settore delle fragranze. Troverete sia profumi di nicchia che commerciali, senza dimenticare alcuni profumi economici dalle ottime performance. Pronte a scoprirli insieme? Allora, iniziamo.

PROFUMI DONNA PRIMAVERA 2024: DA GIORGIO ARMANI A DIOR

Tra le novità profumate della stagione si distingue Giorgio Armani My Way Nectar, flanker del bestseller My Way. Il nuovo profumo della Maison è un floreale fruttato gradevole e intenso, con note di pera e vaniglia smorzate nella loro dolcezza da bergamotto e legno di cedro.

Armani, My Way Nectar. Prezzo: 81,00€ su sephora.it





Primavera equivale a profumi fioriti. Guerlain ha ampliato la sua linea Aqua Allegoria, formulata con oltre il 90% di ingredienti di origine naturale, aggiungendo la fragranza Florabloom: un’esplosione floreale in piena regola resa particolare e accattivante da sensuali note esotiche al cocco. La piramide olfattiva, decisamente ricca e strutturata, include mango, lime, tuberosa, rosa, violetta, muschio, cocco e sandalo.

Guerlain, Aqua Allegoria Florabloom. Prezzo: 102,00€ su sephora.it

PER LA PRIMAVERA 2024 MOLTI BRAND RIVISITANO FRAGRANZE ICONICHE

La Primavera 2024 di Dior è romantica e sognatrice con la riedizione di uno dei suoi profumi più famosi: Miss Dior. Rilanciato in versione Parfum, è un ambrato floreale avvolgente e iperfemminile che abbina tra loro note golose alla fragolina di bosco, inebrianti note al gelsomino, note fruttate all’albicocca e alla pesca e note legnose. L’ispirazione arriva dalle serate provenzali illuminate dal bagliore delle lucciole.

Dior, Miss Dior Parfum. Prezzo: 89,00€ su sephora.it

I PROFUMI DOLCI E PERSISTENTI DI JEAN PAUL GAULTIER, KAYALI E LANCÔME

C’è chi in primavera tende a preferire le fragranze molto fresche e leggere e chi proprio non sa rinunciare, neppure con il caldo in arrivo, a dolci note gourmand. Da non perdere per le amanti del genere il nuovo Jean Paul Gaultier Divine: un profumo ambrato floreale con gelsomino, meringa e accordi salati.

Jean Paul Gaultier, Divine. Prezzo: 116,45€ su lookfantastic.it

Kayali è una garanzia quando si parla di profumi dolci e persistenti. Per questa primavera il brand propone Eden Sparkling Lychee, un floreale fruttato che sa di litchi succulenti, acidulo ribes nero e violetta candita. Si abbinano ambra zuccherata e irresistibile vaniglia.

Kayali, Eden Sparkling Lychee | 39. Prezzo: 92,00€ su sephora.it

Lancôme La Vie Est Belle è uno dei profumi femminili dolci più amati. La versione Rose Extraordinaire mette al centro della propria composizione la rosa, affiancandole cremosi accordi di iris e di muschio.

Lancôme, La Vie Est Belle Rose Extraordinaire. Prezzo: 120,00€ su sephora.it

Da provare se si ama il classico La Vie Est Belle ma si ha voglia di provare qualcosa di diverso per la nuova stagione in arrivo.

