QUALI SONO I MIGLIORI PRODOTTI SOL DE JANEIRO?

Sol de Janeiro è un brand di cosmetici fondato a New York nel 2015 da Heela Yang. Per la linea la founder si è ispirata al Brasile, alla body positivity e all’approccio della cultura brasiliana alla bellezza: non uno standard ideale da raggiungere, ma uno stile di vita nel segno della cura della persona e del corpo in modo gioioso e giocoso. I prodotti Sol de Janeiro coinvolgono tutti sensi, dal tatto all’olfatto, permettendo a chi li utilizza di vivere una vera e propria esperienza sensoriale. Tra i bestseller spicca la crema corpo Brazilian Bum Bum, ma in breve tempo la gamma dei prodotti si è ampliata e arricchita accogliendo anche profumi, solari e molti altri cosmetici. Le referenze in gamma sono tutte accomunate da profumazioni accattivanti e irresistibili e da texture avvolgenti e setose, complice l’impiego di ingredienti naturali come l’olio di cocco e il burro di Cupuaçu.

Credits: @soldejaneiro.com

I prodotti Sol de Janeiro mettono di buonumore e portano sulla pelle la magia dell’estate. Negli ultimi anni moltissime referenze del brand newyorchese ispirato al Brasile sono diventate virali sui social facendo impennare le vendite. Pronte a scoprire insieme quali sono? Iniziamo subito.

PRODOTTI SOL DE JANEIRO: LA FAMOSISSIMA BRAZILIAN BUM BUM CREAM E IL BODY SCRUB

Difficile non averne mai sentito parlare perché è praticamente ovunque. Cliccatissima, mostrata nei reel di TikTok e Instagram condivisi da ogni angolo del mondo, la Brazilian Bum Bum Cream Sol de Janeiro è la punta di diamante del brand. Si ispira al trend Bum Bum brasiliano, che vuole jeans cortissimi e aderenti e bikini striminziti. Promette di rassodare la pelle del corpo – e, in particolar modo, quella del lato B – rendendola visibilmente più giovane grazie a uno speciale cocktail di ingredienti nutrienti e idratanti.

Sol de Janeiro, Brazilian Bum Bum Cream (240 ml). Prezzo: 42,70€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it





Tra gli ingredienti si distinguono burro di Cupuaçu, olio di Açaí e olio di cocco, di supporto ad attivi come acidi grassi, antiossidanti, fitosteroli e polifenoli. La profumazione abbina note di mandorla, pistacchio e vaniglia con gelsomino e caramello salato.

Sol de Janeiro, Bum Bum Body Scrub (220 g). Prezzo: 34,62€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

La fragranza è la stessa anche per Bum Bum Body Scrub, da usare in combinazione con la crema corpo. Con cristalli di zucchero e burro di Cupuaçu, si ispira alla finissima sabbia delle spiagge di Rio de Janeiro.

CHEIROSA 62, IL PROFUMO SOL DE JANEIRO AL CARAMELLO SALATO CHE HA CONQUISTATO IL MONDO

A proposito di profumazioni golose, Cheirosa 62 è il profumo Sol de Janeiro più venduto in assoluto. Cosa significa “Cheirosa”? In lingua brasiliana essere deliziosamente profumate dalla testa ai piedi, in qualsiasi momento della giornata.

Sol de Janeiro, Brazilian Crush Cheirosa 62 Pistacho & Salted Caramel (240 ml). Prezzo: 31,30€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

IL PROFUMO CULT DI SOL DE JANEIRO AL CARAMELLO SALATO E AL PISTACCHIO

La linea Cheirosa include mist corpo leggerissime e impalpabili all’indosso ma con una lunga scia. Le note di pistacchio e caramello salato della variante 62 sono una tentazione a cui è davvero difficile resistere e, non a caso, è una delle acque profumate più desiderate della stagione.

I PRODOTTI SOL DE JANEIRO PER CAPELLI LISCI EFFETTO CHERATINA BRASILIANA

Sol de Janeiro ha lanciato negli anni anche alcuni prodotti per la cura dei capelli. Pensati per ottenere lunghezze lisce e brillanti, si avvalgono del brevetto SOL Seal Technology™ per riparare i capelli danneggiati e ridurre al minimo il rischio di rottura e doppie punte.

Sol de Janeiro, Brazilian Joia Haircare Bundle. Prezzo: 65,50€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Per provarli tutti è molto comodo il kit Brazilian Joia che include shampoo, balsamo e leave-in.

BOM DIA BRIGHT, IL DETERGENTE CORPO ESFOLIANTE PER UNA PELLE VELLUTATA

Si sta facendo conoscere il Bom Dia Bright, bagnoschiuma esfoliante arricchito con AHA della frutta e acido salicilico. Rimuove il sebo, i residui di cosmetici e tutti i batteri che ostruiscono i pori scatenando sfoghi cutanei lasciando la pelle fresca e morbidissima al tatto.

Sol de Janeiro, Bom Dia Bright Clarifying AHA BHA Body Wash 385 ml. Prezzo: 20,37€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

La fragranza, con frutti rossi, legni e muschio, è avvolgente e molto gradevole. Da provare come trattamento esfoliante quotidiano da abbinare allo scrub, da effettuare invece 1-2 volte alla settimana, soprattutto per contrastare gli odiati peli incarniti.

I NUOVI PRODOTTI SOLARI DI SOL DE JANEIRO

Sol de Janeiro ha lanciato da poco i suoi nuovi solari tra cui Rio Radiance SPF 50 Body Spray. Con fattore di protezione elevato e finish leggermente satinato, protegge la pelle dal sole e dai danni ambientali lasciandola morbida e liscia come la seta.

Sol de Janeiro, Rio Radiance SPF50 Body Spray (200 ml). Prezzo: 38,91€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Ovviamente profumatissimo, come tutte le referenze in gamma, è arricchito con niacinamide, semi di pongamia ed estratto di pitanga.

