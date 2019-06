Appassionate di serie TV, avete mai fatto un viaggio alla scoperta dei luoghi in cui sono stati girati i vostri telefilm preferiti? Il mondo è tappezzato di location di serie TV da visitare! New York, ad esempio, è stata lo sfondo di tantissime serie TV di successo, come le indimenticabili Friends e Sex & The City e, soprattutto di quest’ultima, si possono visitare tante location!

Per non parlare dell’ infinità di luoghi legati a Game Of Thrones, sparpagliati in giro per il mondo intero. Anche l’Inghilterra e la sua capitale Londra custodiscono le location di grandi successi televisivi… curiose di scoprire un po’ di luoghi legati ad alcune serie TV di successo? Allora mettetevi comode e partiamo con il post!

Credits: @trover.com

GAME OF THRONES: LOCATION E ITINERARI CHE CHE TAPPEZZANO IL MONDO

Partiamo da Game of Thrones, il cui successo di questi anni ha dato il via a itinerari turistici alla scoperta delle location che fanno da sfondo alle intricate vicende del Trono di Spade.





Sono così tante e così differenti che sono state realizzate delle vere e proprie mappe che vanno a toccare un po’ tutta l’Europa e oltre, dall’Islanda all’Irlanda del Nord, passando per la Spagna, la Croazia e superando i confini europei, arrivando anche in Marocco e Canada.

Credits: @Kingslandingdubrovnik.com

La Croazia è una bellissima meta turistica, che ospita anche moltissime location della serie HBO; a Dubrovnik c’è ad esempio la fortezza di Minčeta, costruita nel Quattordicesimo secolo per proteggere la città dalle invasioni.

In Game of Thrones le sue possenti mura vestono i panni di quelle della Casa degli Eterni, dimora degli anziani stregoni di Qarth e dove Daenerys Targaryen ha alcune visioni su se stessa e sul proprio futuro.

Credits: @Kingslandingdubrovnik.com

LA FORTEZZA ROSSA

DI GOT SI TROVA

NELLA CITTÀ

DI DUBROVNIK,

IN CROAZIA

Sempre a Dubrovnik si trova il Forte Lovrijenac, che ancora oggi sorveglia l’intera costa con i suoi 37 metri d’altezza. In Game of Thrones è stato trasformato nella Fortezza Rossa, il castello reale ad Approdo del Re, all’interno del quale si trova l’ambito e conteso Trono di Spade. Anche la baia su cui si affaccia il forte è stata un’importantissima location, diventando infatti teatro dell’incredibile Battaglia delle Acque Nere, una delle più memorabili di tutta la serie televisiva.

Credits: @viator.com

Impossibile poi, per i fan di Game of Thrones, non visitare la città fortificata di Grande Inverno (Winterfell), la fortezza della famiglia Stark. Winterfell, infatti, esiste davvero!

Si tratta di Castle Ward, nella Contea di Down, nell’Irlanda del Nord, a circa 50 chilometri da Belfast e dove sono concentrate molte altre location della serie.

Credits: @stile.it

Qui i visitatori possono indossare costumi medievali e immedesimarsi nei personaggi della serie, tirare con l’arco nella replica del set di Winterfell o anche incontrare i metalupi. Insomma, esperienza must per i veri fan di GOT!

NEW YORK: DALL’APPARTAMENTO DI MONICA GELLER ALLA CASA DI CARRIE BRADSHAW

Via Instagram

New York è costellata di set di serie televisive. Pensate alle tantissime serie TV che, negli anni, sono state girate nella Grande Mela, portando sul piccolo schermo dei luoghi iconici di New York e rendendo famosissimi luoghi meno noti, come scale antincendio e portoni.

Credits: @OnthesetofNewYork.com

Per esempio, l’appartamento di Friends è stato costruito in uno studio, ma l’esterno caratterizzato dalla scala antincendio e inquadrato molto spesso negli episodi, esiste davvero; basta andare all’angolo tra Grove e Bedford e ci siete!

Ancora oggi si discute sull’irrealistica grandezza di quell’appartamento nella serie TV, impossibile nella realtà in quella zona e con gli stipendi delle protagoniste… però è decisamente una location da visitare se si è stati fan di Friends!

Scena tratta da Friends, episodio 6, stagione 4: “The One with the Dirty Girl”

New York è poi lo sfondo dell’amatissima Sex & The City. Anzi, la città può essere considerata la quinta protagonista della serie! Nelle vie di Manhattan ci sono infatti i locali alla moda dove Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha sorseggiano Cosmopolitan e parlano di uomini; rovesciando per la prima volta le regole del gioco: a parlare e scherzare sul sesso sono 4 amiche single e non 4 uomini.

Quattro amiche che, come dice Carrie, non fanno “Colazione da Tiffany” ma hanno storie che cercano di dimenticare in fretta e che, come priorità assoluta, hanno l’autoconservazione e il concludere gli affari.

Tra tutte le location di Sex & The City, forse quella più iconica è proprio l’appartamento di Carrie. È infatti sufficiente aver visto anche un solo episodio per ricordare l’esterno della casa di Carrie Bradshaw con i suoi gradini marroni e il pesante portone in noce scuro, con la cornice in pietra elegantemente lavorata.

Scena tratta da Sex and the city

Su quei gradini al numero 64 di Perry Street, in quella bellissima via alberata del famoso quartiere Village, sono iniziate e finite storie d’amore, ci sono stati baci, riappacificazioni e inviti a salire in casa. E sempre da quegli scalini, Carrie è scesa indossando abiti e scarpe griffatissimi e che hanno fatto sognare le fashion addicted.

Credits: vogue.com.au

