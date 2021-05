State pensando di aggiornare gli accessori? Le borse Amazon primavera 2021 sono proprio ciò di cui avete bisogno. Sul noto marketplace abbondano modelli di ogni stile, realizzati in qualsiasi materiale, tinta unita o fantasia, semplici o decorate, a mano o a spalla!

Le più grandi marche, da quelle premium alle popolari, offrono una straordinaria selezione di proposte adatte a tutte le occasioni. Lasciatevi incantare dalle proposte a tracolla così come dai nuovi modelli a spalla così come ance dagli zainetti, ideali per look citywear, oppure dalle pochette, perfette per cerimonie e altri eventi glam.

E sul fronte prezzi sappiate che troverete anche tantissime offerte imperdibili! Allora, ragazze, che ne dite: scopriamo insieme le più belle borse Amazon primavera 2021? Via col post!

Credits: Foto di Unsplash| Monica Silva

LE BORSE A MANO PIÙ GLAMOUR DEL MOMENTO

Le borse a mano rivelano grande classe e ricercatezza, quindi se volete mettere a punto un look elegante e glamour queste non potete proprio farvele scappare.

Unisa, borsa a mano. Prezzo: 112,10€ su amazon.it





E su Amazon ce ne sono tantissime, di ogni colore e materiale e diverse grandezze, anche se la dimensione più adatta a tutte le necessità è quella media.

LE BORSE A MANO SU AMAZON SONO ADATTE A TUTTI GLI STILE E LE TASCHE

Anche per quanto riguarda i prezzi, noterete che ce n’è per tutte le tasche e tra i brand che hanno firmato le borse a mano 2021 più belle, che è possibile trovare su Amazon, ci sono Unisa, che firma sempre proposte molto particolari, uniche e riconoscibili, Aldo con le sue creazioni matelassé, ma anche Tommy Hilfiger per uno stile più formale e semplice.

Aldo, Kibara borsa. Prezzo: 22,54€ su amazon.it

Tommy Hilfiger, TH Soft borsa. Prezzo: 99,83€ su amazon.it

BORSE AMAZON PRIMAVERA 2021: GLI ZAINETTI PER LA BELLA STAGIONE

Zainetti da montagna e zainetti da città: quale scegliere? Indubbiamente su Amazon ne troverete di ogni tipologia, ma se siete in cerca di qualcosa di più fashion, adatto anche per andare in ufficio, allora preferite le creazioni in ecopelle dallo stile semplice e pulito.

Calvin Klein, zaino. Prezzo: 112,63€ su amazon.it

Generalmente lo zainetto presenta una patta squadrata e al massimo una tasca esterna nella parte bassa anteriore.

Replay, zaino rosso. Prezzo: 91,58€ su amazon.it

Ce ne sono anche di più capienti e multi tasche, ma sono più adatti a un look casual sporty.

Desigual, zaino. Prezzo: 70,95€ su amazon.it

Tra i modelli del momento vi segnaliamo quindi gli zaini di Calvin Klein, Replay e Tommy Hilfiger ma anche i più sfiziosi zainetti Desigual, che potete trovare, anche a prezzi scontati, su Amazon!

Tommy Hilfiger, TH Soft, Zaino Donna. Prezzo: 114,87€ su amazon.it

POCHETTE RAFFINATE PER LE GRANDI OCCASIONI

Se gli zainetti hanno un mood più informale, le pochette sono pensate soprattutto per abiti da grandi occasioni, che possono essere cerimonie ma anche un appuntamento fuori con la persona amata o un nuovo incontro.

Ted Baker London, borsa Vivian. Prezzo: 66,82€ su amazon.it

Le pochette, lo ricordiamo, sono di dimensioni mignon e si portano a mano, stringendole con delicatezza, anche se esistono diverse proposte dotate di una sottile tracollina.

Buffalo, Olivia. Prezzo: 59,00€ su amazon.it

Molto belli i pouch, ossia le pochette a forma di portamonete oversize realizzate in ecopelle a pieghe e chiusura rigida.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 scoprirete tante altre imperdibili borse su Amazon, tra cui i modelli a spalla e le tracolle. Continuate a leggere il post!