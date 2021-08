Siamo ancora in tempo per vedere i campi di lavanda in Italia: la fioritura di questi fiori dalle tinte vivide e romantiche parte da giugno e arriva fino ad agosto inoltrato. Profumati e coloratissimi, i campi di lavanda in Italia sono una vera attrazione per un pomeriggio di relax immersi nella natura.

Da nord a sud, in Italia i campi di lavanda si allargano per enormi distese, concedendo un colpo d’occhio fiabesco a chiunque abbia la fortuna di visitarli. Questa attrazione dal profumo shabby chic e provenzale è diventata ormai tappa fissa per molte di noi, che salutano così la stagione calda: i campi di lavanda in Veneto, Piemonte e Toscana sono famosissimi, ma anche al sud non mancano questi luoghi magici. Un consiglio, ragazze: poiché la fioritura della lavanda dipende anche dalle condizioni meteorologiche, vi consigliamo di dare sempre un colpo di telefono prima di recarvi nei luoghi dei campi di lavanda!

Ragazze, se vi abbiamo incuriosite allora seguiteci nel post per scoprire i campi di lavanda in Italia più belli per programmare subito la vostra visita.

Credits: @giadamiglioo, @cri_0270 e @chiaraprendin_ via Instagram

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram

CAMPI DI LAVANDA VENETO, DOVE VISITARLI IN QUESTA REGIONE

Iniziamo il nostro viaggio tra i campi di lavanda in Italia in Veneto, dove le opzioni per visitare uno di questi luoghi fiabeschi non mancano. La lavanda qui non ha nulla da invidiare ai campi di lavanda in Provenza.

Uno dei più famosi campo di lavanda del nord Italia si trova sicuramente qui, ad Arquà Petrarca: il lavandeto è uno dei posti più lilla e instagrammati della stagione! Per la precisione si trova nella zona dei Colli Euganei in provincia di Padova. Visitare Arquà Petrarca è un’ottima idea se volete anche aggiungere storia e cultura al viaggio: qui infatti sono presenti sia la casa che la tomba del famoso poeta.

Spostandoci nella zona di Rovigo e del Delta del Po troviamo il lavandeto di Ca’ Mello meglio conosciuto come lavanda Polesana. Qui il colpo d’occhio è su una distesa viola immensa che fa venire voglia di buttarcisi dentro! E infatti le foto sui social si sprecano, e c’è chi dice che questo sia il campo di Lavanda più bello del nord Italia.

In provincia di Venezia c’è un altro angolo che ricorda la Provenza, precisamente a Fiesso d’Artico nella riviera del Brenta. Qui troviamo La Lavanda del Brenta, un’azienda agricola biologica che si occupa della produzione e vendita di prodotti a base di questa profumatissima pianta.

LA LAVANDA IN PIEMONTE, DOVE VEDERE I CAMPI LILLA IN QUESTA PARTE DEL NORD ITALIA

Se diciamo campi di lavanda in Piemonte scommettiamo che la prima risposta sia Sale San Giovanni, vero ragazze? Nei pressi di questo borghetto di circa 200 abitanti sorgono le distese lilla più ampie e belle del nord Italia. Durante la stagione della fioritura viene chiesto un piccolo contributo per poter visitare i campi di lavanda e mantenere eccellenti i servizi e i percorsi.

Siamo in provincia di Cuneo, un’ottimo punto di partenza per la strada romantica che si snoda per 11 borghi magici. Il più vicino a Sale San Giovanni è Camerana.

I CAMPI DI LAVANDA DI SALE SAN GIOVANNI IN PIEMONTE SONO I PIÙ FAMOSI DEL NORD

Restando in Piemonte, oltre ai più noti campi di lavanda a Demonte in Valle Stura e ad Andonno in Val di Gesso, vogliamo segnalarvi la coltivazione presso la Cascina Gelosia in provincia di Asti, precisamente a Castelnuovo Don Bosco nel Monferrato.

Qui la cascina si occupa della coltivazione della lavanda per ricavarne l’olio essenziale in distillato, e dà la possibilità di accedere ai campi di lavanda per assaporarne il profumo e i colori vivaci e accesi. Con una breve passeggiata si può raggiungere la Tenuta Tamburnin dove è possibile degustare un vino di produzione locale e ammirare il paesaggio di borghi e alture circostanti.

