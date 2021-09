Ragazze e ragazzi, le emozioni non sono ancora finite… le puntate 7 e 8 di CLIO BACK HOME, la docu-serie prodotta da Pesci Combattenti per Discovery Italia, sono in arrivo, puntuali come ogni venerdì alla mezzanotte, in esclusiva solo su discovery+.

Sappiamo quanto aspettiate con impazienza di scoprire qualche anticipazione sulle prossime puntate e noi siamo qui apposta per assecondare la vostra curiosità e per farvi felici!

Nel post potrete scoprire sfiziose anticipazioni sulle puntate 7 e 8 di CLIO BACK HOME, in esclusiva solo su discovery+, e leggere un’inedita intervista a Claudio che ci svelerà tanti dettagli, aneddoti e curiosità sul programma e condividerà con noi pensieri ed emozioni. Prima di iniziare, vi ricordiamo che, per vedere CLIO BACK HOME, potete abbonarvi al pacchetto intrattenimento discovery+, al costo di € 3,99 al mese oppure di € 39,99 all’anno. Siete pronti? Allora via con il post, iniziamo!

RICCHE E ATTESE ANTICIPAZIONI, IN ESCLUSIVA, SULLE PUNTATE 7 E 8 DI CLIO BACK HOME

Siamo arrivati alle puntate 7 e 8 di CLIO BACK HOME e le sorprese, le curiosità , le emozioni, i flashback, gli aneddoti e i behind the scene non sono ancora finiti, anzi!

L’inizio della settima puntata, “Una nuova era“, è davvero molto cute e romantico! Clio e Claudio svelano, nel dettaglio, la loro storia d’amore, raccontando del loro matrimonio a New York, riscoprendo tantissimi aneddoti e curiosità che riaffiorano anche attraverso video e foto. Anche in questo caso la Casa di Produzione “Pesci Combattenti” ha condotto un esemplare lavoro di ricerca sui materiali.

Intanto, prosegue il trasloco dal Lab al nuovo headquarter ClioMakeUp con l’intento di sorprendere Clio che è ignara di tutto. Elena e il Team hanno deciso di fare le cose in grande, in stile ClioMakeUp, organizzando un party a sorpresa, seguito da momento intimo e unico per Clio e per Claudio: una cena cheek to cheek a lume di candela, davvero romantica, speciale e unica! Come vedrete, tenere tutto TOP SECRET sará un’ardua impresa!

Durante la puntata potrete scoprire il nuovo, meraviglioso headquarter ClioMakeUp, in tutti i suoi incredibili e unici dettagli e la MEGA sorpresa a Clio, a cui Elena, Claudio e il Team hanno lavorato con tanto e meticoloso impegno. Vedrete una Clio felicissima ed incredula: un’emozione davvero grande ed avvolgente che saprà travolgervi tutti! Preparate i fazzoletti!





Proseguono, anche, i super spoiler, davvero TOP, su un nuovissimo prodotto ClioMakeUp… fidatevi, non potete di certo perderveli!

Nell’ottava puntata, “Ciak…Si gira!”  verrete, poi, proiettati sul set, durante una giornata di shooting per un lancio di prodotto dopo mesi di lavoro e di preparazione. Potrete vedere Clio, Elena, Claudio e alcune ragazze del Team all’opera in questo giorno così intenso e impegnativo, tra preparazione delle modelle dei look – dal makeup all’hairstyle,del set per scattare foto e video, e così via. Un’occasione imperdibile per assistere alla frenetica vita durante uno shooting e per scoprire alcuni dei behind the scene che si celano dietro l’uscita dei prodotti ClioMakeUp!

CLAUDIO RACCONTA CLIO BACK HOME: TANTISSIME CURIOSITÀ, ANEDDOTI, PENSIERI ED EMOZIONI

Con il proseguire delle puntate di CLIO BACK HOME avrete la possibilità di scoprire sempre più aneddoti, curiosità , dietro le quinte e ricordi sull’intero mondo ClioMakeUp e sulle persone che affiancano Clio nel suo percorso di vita professionale e personale.

Negli anni, nonostante sia rimasto spesso dietro le quinte, avete imparato a conoscere Claudio e, finalmente, potrete vederlo davanti alle telecamere! Dalla docu-serie, infatti, emerge benissimo tutto il lavoro che c’è dietro l’azienda ClioMakeUp e come lui riesca a conciliare bene il suo ruolo di marito, padre, manager e team leader perché “fondamentalmente, fa parte dello stesso filone di esperienze. Il lavoro è integrato con la vita privata e, allo stesso modo, la vita privata è integrata con il lavoro: in questo modo, da un certo punto di vista, si riesce a far combaciare il tutto in maniera più semplice. Il rischio, dall’altra parte, è quello di non vederne più il limite: è importante imparare a essere bravi a gestire questo equilibrio nel modo giusto”.Â

La docu-serie CLIO BACK HOME è riuscita perfettamente a raccontare la quotidianità della vita professionale e personale di Clio, che è sempre affiancata, quindi, da Claudio che ci conferma essere “molto più abituato a stare dietro alla telecamera” e, proprio per questo, continua dicendo che “inizialmente il passaggio davanti alla telecamera è stato piuttosto strano, ma l’ottima casa di produzione ‘Pesci Combattenti’ è stata davvero molto professionale e assidua nel seguirci e nel metterci a nostro agio. Stare davanti alla telecamera è diventata, via via, un’esperienza molto naturale e, spesso, anche divertente perché sono state organizzate anche tante attività , che vedrete nel corso delle puntate, con il Team, come, per esempio, attivitá di teambuilding.”

Un susseguirsi, quindi, di situazioni diverse ed emozioni forti, stavolta vissute sotto i riflettori, motivo per cui Claudio ricorda con piacere che “il momento più emozionante da girare per me è stato, sicuramente, il nostro arrivo in Veneto a casa della nonna (anzi, bis-nonna!) Anto. Le bambine hanno finalmente potuto incontrare e abbracciare la bis-nonna e la nonna: è stato un momento davvero emozionante perché era tanto tempo che non si vedevano”.

Prosegue Claudio: “Il momento più impegnativo è stato, invece, l’attivita di teambuilding (no spoiler!) perché bisognava coordinare la squadra e ‘combattere’ sul campo contro l’altro Team. È stato impegnativo sia a livello fisico sia a livello ‘strategico‘, un’esperienza davvero d’impatto”.

Potremmo sentire i racconti riguardo a CLIO BACK HOME per ore, ma abbiamo chiesto a Claudio se avesse qualche aneddoto in particolare riguardo al periodo delle riprese che ci volesse raccontare.Â

Claudio Midolo: “Durante i primi giorni di riprese c’è stato un grandissimo temporale. Mi sono ritrovato con il garage allagato: ero nell’acqua fino alle ginocchia mentre il resto del Team stava girando la puntata. È stato un momento da un lato un po’ difficile, ma anche, dall’altro lato, comico perché è stata una situazione un po’ ‘fantozziana’“.

Sappiamo quanto sia difficile scegliere, ma non possiamo fare a meno di sapere qual è la puntata preferita di Claudio che risponde così: “È difficile scegliere perché ci sono tanti momenti memorabili, però, uno dei miei preferiti è stato quello con Clio, durante la sera di inaugurazione dell’headquarter ClioMakeUp: Elena, insieme al Team, ha organizzato una cena a lume di candela per me e Clio, un momento davvero molto tenero ed emozionante”.

Infine, abbiamo chiesto a Claudio quanto sia emerso di se stesso durante le puntate della docu-serie e non ha dubbi nel dire: “Credo che, grazie a CLIO BACK HOME, sia emerso, più chiaramente, parte di quello che faccio all’interno dell’Azienda. Sul lavoro, tendo a essere piuttosto rigido perché ne va del risultato e della professionalità , anche, degli altri. Sicuramente nelle puntate è emersa molto questa parte di me”.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che CLIO BACK HOME è disponibile, solo su discovery+, cliccando qui.Â

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità ClioMakeUp, non perdetevi questi post:

1) MASTERCLASS LIVE FONDOTINTA OHMYLOVE CLIOMAKEUP: UN EVENTO GRATUITO IN DIRETTA PER SCOPRIRE TUTTO SUL MIO NUOVO FONDOTINTA

2) CLIO BACK HOME: LOOK, MAKEUP E ARREDAMENTO DELLE PUNTATE 5 E 6

3) CLIO BACK HOME: UN’INEDITA E RICCA INTERVISTA A ELENA E ANTICIPAZIONI TOP SULLE PUNTATE 5 E 6

Ragazze e ragazzi, ora vi lasciamo la parola. Vi ricordiamo di iscrivervi alla newsletter per rimanere aggiornati su tutte le novità ClioMakeUp e per ricevere tante news e vantaggi in anteprima! Quanti di voi hanno visto le prime sei puntate di CLIO BACK HOME? In base alle anticipazioni, cosa siete più curiosi di scoprire delle puntate 7 e 8? Fateci sapere tutto nei commenti. Un bacione dal TeamClio!