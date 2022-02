In inverno le migliori ciaspolate in Italia ci permettono di camminare nella neve in totale sicurezza, su percorsi studiati ad hoc per immergerci nella natura incontaminata della montagna.

Durante i mesi invernali le settimane bianche sono forse le vacanze più apprezzate, ma non sono l’unico modo per avere contatti ravvicinati con il mondo della montagna: se adorate la neve allora pensate di organizzare una delle ciaspolate in Italia più famose, itinerari suddivisi in base alla difficoltà e adatti anche a chi si sta avvicinando adesso a questo mondo. Ovviamente, se siete alle prime armi sulle racchette da neve, allora il nostro consiglio è di avvicinarvi a questa disciplina con l’aiuto di una guida alpina esperta.

Ragazze, non perdiamo tempo ed entriamo nel vivo della questione: venite con noi nel post per scoprire dove andare a ciaspolare in Trentino ma non solo. Vedremo le TOP ciaspolate in Veneto, Piemonte e Lombardia, dove ciaspolare in Friuli e, in generale, i migliori posti per ciaspolare in Italia.

#1 CIASPOLATE IN VENETO FACILI: RIFUGIO CITTÀ DI FIUME

Il dislivello è solo 300 metri e il percorso è così semplice che si può anche tentare senza ciaspole se la neve non è eccessiva. Ovviamente noi vi consigliamo di portarle, per vivere appieno l’esperienza di una delle migliori ciaspolate facili in Italia!

Per arrivare al Rifugio Città di Fiume, aperto anche in inverno, si deve partire da un parcheggio lungo la strada che porta al Passo Staulanza (precisamente dal parcheggio al km 140 della SS251). Si tratta anche di una ciaspolata semplice da fare con i bambini!

Credits: @rifugiocittadifiume | Vista sul Monte Pelmo

Si prosegue su una strada battuta con un dislivello molto lieve che porta al rifugio e che permette di avere un colpo d’occhio meraviglioso sul Monte Pelmo e sul Monte Civetta, sebbene sia più distante. Una delle escursioni in inverno più belle e panoramiche, da provare.

Credits: @rifugiocittadifiume

Un consiglio a detta di chi ha battuto il percorso: se non volete rischiare di restare a digiuno preparate dei panini perché il Rifugio Città di Fiume è veramente molto frequentato. In alternativa, chiamate e prenotate un tavolo.

#2 DOVE CIASPOLARE IN FRIULI: LA RISPOSTA SONO LE DOLOMITI E IL PERCORSO AD ANELLO DI FORNI DI SOPRA

Un percorso ad anello pensato per chi ha più dimestichezza con le passeggiate in inverno in montagna è la ciaspolata in Friuli che parte dalla località Davost, in prossimità degli impianti sciistici. Permette di costeggiare il fiume Tagliamento e di avere un colpo d’occhio magico sulle vallate.

Credits: @fornidisopraufficiale

Si prosegue per il Rifugio Flaiban-Pacherini, poi si prende il sentiero CAI 362 che porta al ponte sul Tagliamento e infine allo stabilimento della Società Idroelettrica di Forni di Sopra.

Credits: @fornidisopraufficiale

I PERCORSI DI CIASPOLATE AD ANELLO SONO SEMPLICI E SUGGESTIVI

Si segue la strada forestale addentrandosi nel bosco, seguendo il corso del fiume sino a una stradina che riporta sulla via principale che ci guiderà nuovamente verso Forni di Sopra. Visto che si tratta di una ciaspolata lunga, il nostro consiglio è di farvi guidare da una Guida Alpina oppure tentare il percorso solo se conoscete bene la zona! In ogni caso, il percorso ad anello non è dotato di tabelle direzionali, ma l’anello di Forni è segnalato con cerchi bianchi e rossi.

Credits: @fornidisopraufficiale

Il bello di questa ciaspolata in Friuli è che permette non solo di avere splendidi panorami sulle Dolomiti, ma anche di imbattervi in vecchie stalle, pascoli, sentieri e borghi come il borgo storico di Tiviei.

#3 ESCURSIONE BREVE E SEMPLICE PER CHI È ALLE PRIME ARMI: CIASPOLARE IN VAL D’AOSTA TRA COGNE E LILLAZ

Stupende anche in estate come passeggiate in Italia all’aria aperta, le stradine e i sentieri che si snodano attorno alla zona di Cogne e Lillaz sono un must assoluto per chi vuole ciaspolare in Val D’Aosta e cerca un percorso semplice.

Credits: @lasimoinviaggio

La ciaspolata che parte da Lillaz è ad anello e permette di affacciarsi sul vallone di Valeille e sul panorama mozzafiato dei ghiacchiai della Valeille e del Sengie. Si tratta di una ciaspolata facile che permette anche di costeggiare le cascate di Lillaz, luogo incantevole e magico.

Credits: @maestrelli_andre

Si parte dal parcheggio di Lillaz, si attraversa il villaggio fino ai campeggi e poi ci si sposta sulla sinistra, salendo verso la Valeille seguendo le indicazioni per le cascate. Il dislivello è molto poco, appena 100 metri: il paesaggio è fatato, si attraversa infatti un bosco di larici e abeti rossi, fino a giungere alle famose cascate.

Credits: @gloriapirina

Da qui si scende e si torna al parcheggio nel villaggio.

