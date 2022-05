Le creme solari da supermercato 2022 sono economiche e di facile reperibilità , in quanto si trovano spesso tra gli scaffali della grande distribuzione e sono quindi un’ottima alternativa ai soliti solari, specialmente quando si è alla ricerca di buoni acquisti last minute!

Si tratta, in molti casi, di marche consigliate anche dai dermatologi poiché firmano prodotti performanti ed efficaci dal punto di vista della protezione solare, ma anche in grado di assolvere diverse funzioni di trattamento. Non mancano neppure le creme solari da supermercato con buon Inci, caratterizzate da formule quanto più possibile naturali.

Curiose di scoprire insieme a noi quali sono le migliori creme solari da supermercato 2022? Allora, iniziamo!

Credits: Foto di Unsplash | Aditya Saxena

CREME SOLARI DA SUPERMERCATO 2022: LA NUOVA LINEA BILBOA ALLA VITAMINA C

Bilboa è una delle migliori marche quando si parla di creme solari da supermercato e ha lanciato recentemente una nuova linea alla vitamina C. Si tratta di creme solari per la montagna, ma pensate anche per il mare o la piscina e, ovviamente, anche per quando, tutti i giorni, si è esposti al sole in città .

Credits: @bilboa_solari_official Via Instagram





BILBOA HA LANCIATO UNA NUOVA LINEA DI SOLARI ALLA VITAMINA C

L’intera linea, che include diverse referenze, è a base di vitamina C, ingrediente antiossidante e illuminante, ed è formulata nel rispetto degli oceani. Tra le novità più interessanti, segnaliamo in particolare questo spray viso protettivo. Con SPF 30, promette di prevenire rughe e macchie. Inoltre, si può applicare anche sul make up.

Bilboa, Spray Viso Protettivo con Protezione SPF 30, Spray con Vitamina C. Prezzo: 10,16€ su amazon.it

TRA LE MIGLIORI CREME SOLARI DA SUPERMERCATO 2022 CI SONO QUELLE DI GARNIER

Un’altra marca da tenere d’occhio quando ci si trova al supermercato è Garnier Ambre Solaire, che negli ultimi anni si è specializzata nella formulazione di solari economici pensati per la pelle sensibile. La crema Advanced Sensitive Viso UV Fluido Extra Leggero con Acido Ialuronico, per esempio, protegge la pelle dal sole (con SPF 50) e dall’inquinamento. Inoltre, contrasta l’insorgere di macchie scure e idrata la pelle senza appesantire il viso.

Garnier, Ambre Solaire Advanced Sensitive Viso Con Acido Ialuronico SPF 50. Prezzo: 14,48€ su amazon.it

Da provare anche il nuovo Garnier Ambre Solaire Dry Mist, disponibile con diversi fattori di protezione solare. Si tratta di uno spray viso leggerissimo, effetto pelle nuda, non appiccicoso e molto piacevole all’indosso.

Garnier Ambre Solaire, Dry Mist SPF 20. Prezzo: 9,45€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Se siete alla ricerca del miglior doposole da supermercato, vi consigliamo di testare Garnier Ambre Solaire Soothing After Sun. Questo doposole è altamente rinfrescante e lenitivo. Inoltre, aiuta a prolungare l’abbronzatura.

Garnier Ambre Solaire, Soothing After Sun. Prezzo: 6,95€ su lookfantastic.itÂ

LE CREME SOLARI ECONOMICHE DI LEOCREMA E NIVEA

Tra le migliori creme solari da supermercato 2022 rientrano anche le proposte di Leocrema. In particolare, il brand ha recentemente lanciato la linea Tripla Protezione Idratante che promette di fare da scudo contro raggi UVA, UVB e IR.

Leocrema, Linea Tripla Protezione Idratante Crema solare viso idratante SPF 50 + Latte solare idratante SPF 30. Disponibili nelle principali catene di supermercati

I flaconi dei nuovi Leocrema Solari, inoltre, possono essere riciclati per un numero infinito di volte: il pack è 100% riciclato e riciclabile! La gamma di solari si è arricchita anche delle linee Tripla Protezione Bimbi e Abbronzatura Rapida e Doposole.

Nivea è un altro brand molto prolifico in termini di creme solari. Se siete alla ricerca di una buona crema solare viso anti-età economica, potrebbe fare al caso vostro Nivea Crema Viso Anti-Età SPF 50 Q10, perfetta per l’uso quotidiano anche in città .

Nivea Sun, Crema viso UV Anti-Età SPF 50 Q10. Prezzo: 8,73€ su amazon.it

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire le altre creme solari da supermercato 2022 che abbiamo selezionato per voi!