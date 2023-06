QUALI SONO I PROFUMI AGRUMATI ESTATE 2023 DA PROVARE?

Freschi ed energici, i profumi agrumati estate 2023 evocano il mare, con note frizzanti tipiche della bella stagione. profumi estate 2023 conquistano con fragranze vivaci come il limone, il pompelmo e il mandarino. Gli Eau de Parfum sono persistenti e intensi, pronti a valorizzare ancora di più le note agrumate come lime e bergamotto. Perfetti per i mesi più caldi, gli Eau de Toilette possono essere utilizzati quotidianamente regalandovi un piacevole profumo accattivante. Molti brand hanno scelto di lanciare profumi agrumati sia per lei sia per lui da provare assolutamente, insieme alle marche più economiche.

I profumi agrumati estate 2023 sanno di vacanze e di natura incontaminata, perfetti per chi è alla ricerca di un profumo vivace e fresco allo stesso tempo. In grado di trasmettere energia, sono le fragranze da avere assolutamente durante la bella stagione. Curiose di scoprire i migliori profumi agrumati? Via con il post!

PROFUMI AGRUMATI ESTATE 2023: GLI EAU DE PARFUM PER VIVERE IN PIENO LA STAGIONE

In estate con il caldo e il sole, si ha bisogno di una fragranza più leggera, ragazze e questo potete ottenerlo anche se scegliete l’Eau de Parfum. Avendo una concentrazione di olio profumato maggiore, può durare tutta la giornata.

Tra i profumi agrumati estate 2023, L’Erbolario propone Verbena che, come la pianta da cui prende il nome, ha note intense rese ancora più avvolgenti dal bergamotto, dal limone, rosa e muschio.

L’Erbolario, Verbena. Prezzo: 26,90€ su amazon.it





Le note leggere del cetriolo si sposano alla perfezione con quelle più acide del pompelmo e quelle dolci del mughetto bianco e rosa viola nel profumo DKNY Be Delicious. A rendere ancora più sofisticato il mix di essenze sono il sandalo e l’ambra bianca che profumano immediatamente di estate.

DKNY, Be Delicious. Prezzo: 41,45€ su amazon.it

Armani Code è l’eleganza fatta profumo, reso inconfondibile dal fiore d’arancio. La fragranza, inizialmente frizzante, diventa calda e avvolgente quando il miele incontra l’essenza dei legni pregiati.

Armani, Armani Code Woman. Prezzo: 119,20€ con il codice sconto CLIO20 su sephora.it

LA QUINTESSENZA DELL’ESTATE: L’EAU DE TOILETTE DALLE NOTE AGRUMATE

Quando arriva l’estate, ragazze, si ha voglia di profumi fruttati e agrumati che sappiano mantenere la giusta fragranza, ma con discrezione e l’Eau de Toilette ci riesce benissimo. Ha meno note olfattive rispetto all’Eau de Parfum, ma proprio per questo è l’ideale per la stagione più calda.

L’Eau de Toilette dalle note agrumate è perfetta in estate

Le tipiche note dei frutteti agrumati sono racchiuse in Eau de Givenchy, un Eau de Toilette che conquista con il mix perfetto dei fiori d’arancio, muschi e legno di cedro.

Givenchy, Eau De Givenchy. Prezzo: 53,00€ su sephora.it

Escale à Portofino punta tutto sui profumi caratteristici del Mediterraneo, un vero e proprio viaggio tra le fragranze del nostro paese: il bergamotto di Calabria, il petit-grain di Sicilia, ma anche la mandorla amara e il limone cedrato creano uno dei migliori profumi agrumati estate 2023.

Dior, Escale À Portofino. Prezzo: 107,20€ cono il codice sconto CLIO20 su sephora.it

Gli aranci sono presenti anche in Eau des Merveilles di Hermès, un profumo in cui gli agrumi si uniscono alla dolcezza del benzoino e alle note dell’ambra grigia. Basterà una goccia e avrete un profumo accattivante tutto il giorno.

Hermès, Eau Des Merveilles. Prezzo: 108,00€ con il codice sconto CLIO20 su sephora.it

