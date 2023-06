QUALI SONO I MODELLI DI COSTUMI INTERI MUST HAVE PER L’ESTATE 2023?

I costumi interi Estate 2023 accontentano tutti i gusti e appartengono a diverse fasce di prezzo. Tra i modelli più gettonati si distinguono i costumi interi modellanti e contenitivi, studiati per nascondere la pancia e valorizzare la silhouette nei punti giusti. Le nuove collezioni includono anche svariati modelli push-up, da quelli con spalline a quelli a fascia. Di grande tendenza anche i monospalla. Per quanto riguarda i colori, via libera ai costumi interi con stampe per chi vuole osare. Chi predilige uno stile più classico, invece, potrà sbizzarrirsi scegliendo tra tanti costumi da bagno interi in bianco, in nero e a tinta unita ma declinati in colori moda irresistibili.

Curiose di scoprire con noi quali sono i costumi interi Estate 2023 da avere assolutamente? Abbiamo selezionato i migliori da acquistare su Amazon per questa lunga estate caldissima ormai alle porte: iniziamo.

COSTUMI DA BAGNO INTERI ESTATE 2023: COLORATI O IN BIANCO E NERO PER LOOK IMPECCABILI

C’è chi ama i bikini e chi, invece, non sa proprio rinunciare al costume da bagno intero. Elegantissimi e avvolgenti, i costumi interi dell’Estate 2023 proposti dalle migliori marche non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro, accontentando così un’ampia fetta di pubblico e adattandosi a esigenze delle più varie.

Iniziamo da un costume intero semplice e con spalline sottili, abbastanza economico e disponibile in tantissimi colori. Un modello come quello qui sotto, firmato Amazon Essentials, è l’ideale per chi si approccia per la prima volta agli interi.

Amazon Essentials, Costume intero con spalline sottili – Turchino. Prezzo: 28,10€ su amazon.it





Anche Golden Point propone molti modelli accattivanti per questa stagione. Meraviglioso e raffinato questo costume intero color magenta, con incrocio sul davanti per valorizzare il décolleté.

Golden Point, Costume intero Bridge – Viola. Prezzo: 69,95€ su amazon.it

Se i colori non fanno per voi puntate sul classico e scegliete un bel costume da bagno intero nero, un evergreen intramontabile. Su Amazon è disponibile questo costume di Emporio Armani super chic, da portare anche senza spalline e a fascia all’occorrenza.

Emporio Armani, Women’s Laser Cut Swimsuit – Nero. Prezzo: 180,00€ su amazon.it

Un’ottima alternativa al total black è il costume da bagno intero bianco o in bianco e nero, come questo modello firmato Pinko. La scollatura è molto profonda, le spalline sottilissime e la stampa riproduce il logo del marchio sull’intero costume.

Pinko, Bicciolano Costume Tecno Jerse – Panna/Nero. Prezzo: 77,69€ – 95,00€ su amazon.it

CONTENITIVI E MODELLANTI PER NASCONDERE LA PANCIA E SCOLPIRE LE CURVE

Concentriamoci, adesso, sui costumi interi contenitivi e modellanti. C’è chi li sceglie per scolpire la silhouette e chi per nascondere la pancia.

I COSTUMI INTERI SONO STRATEGICI SE CONTENITIVI E MODELLANTI

A seconda delle proprie esigenze è possibile optare per modelli diversi. Genfien suggerisce, per esempio, questo sensualissimo costume da bagno intero nero modellante e contenitivo che mette in evidenza il punto vita complice l’inserto mesh sulla pancia.

Genfien, Costume da bagno intero donna scollo a V – Nero. Prezzo: 18,99€ su amazon.it

Per nascondere la pancia, invece, non c’è niente di meglio dei costumi interi con drappeggio sul davanti. Sono “tattici” e solitamente presentano anche coppe preformate per valorizzare il seno.

Cupshe, Costume da bagno intero – Rosa scuro. Prezzo: 31,99€ – 39,91€ su amazon.it

Se cercate un buon sostegno per il seno anche in spiaggia, vi consigliamo questo costume intero con ferretto di Triumph. I costumi del brand hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo e sono tra i più venduti e cliccati su Amazon.

Triumph, Summer Allure OW Costume intero donna. Prezzo: 90,00€ su amazon.it

