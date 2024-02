QUALI SONO LE BORSE MARRONI INVERNO 2024 DI TENDENZA?

Le borse marroni invernali sono, proprio come quelle nere, un passepartout e non passeranno mai di moda. Molti brand includono nelle loro collezioni borse marroni per l’Inverno 2024, davvero di tutti i tipi. I modelli su cui puntare per un investimento sul lungo periodo sono senza alcun dubbio quelli in pelle, ma per chi preferisce non mancano le opzioni in ecopelle e in materiali sintetici. Si spazia dalle borse marroni grandi e molto capienti per l’ufficio e per l’università a quelle piccole, più adatte al tempo libero e alla sera. Il bauletto e la Tote Bag sono tra i modelli a mano più richiesti, affiancati dalle borse a tracolla. Per quanto riguarda la palette colori il marrone scuro è una certezza, ma sono disponibili anche tantissimi modelli dai toni più chiari e caldi.

Abbiamo selezionato per voi 10 borse marroni per l’Inverno 2024 da acquistare comodamente online, in grado di adattarsi a ogni occasione d’uso e appartenenti a diverse fasce di prezzo, quindi più costose oppure economiche. Grandi o piccole, a tracolla o a mano: non c’è che l’imbarazzo della scelta tra le proposte delle nuove collezioni firmate dalle migliori marche. Pronte a scoprirle insieme? Iniziamo.

LA BORSA MARRONE SCURO COME ALTERNATIVA AL NERO

Le borse nere sono un must, ma le borse marroni si rivelano un’ottima alternativa specialmente se scelte in marrone scuro. Il colore testa di moro è versatile e facilmente abbinabile proprio come il nero, ma rappresenta una scelta meno scontata.

Molte borse marroni in vera pelle sono declinate proprio in questa nuance, impassibile all’alternarsi delle tendenze e sempre molto raffinata. A seconda delle proprie esigenze è possibile scegliere modelli da portare a tracolla o a mano.

Leconi, Borsa in pelle morbida. Prezzo: 69,90€ su amazon.it





IL MARRONE SCURO SI ABBINA FACILMENTE E SOSTITUISCE IL NERO

Se non siete solite indossare il marrone, optare per una borsa marrone scuro è senz’altro una buona idea. Meno vincolante rispetto ai toni caldi come il cammello, sta benissimo con qualsiasi tonalità cromatica.

Chicca, Borsa donna a mano bauletto. Prezzo: 54,00€ su amazon.it

I MODELLI GRANDI E A TRACOLLA MUST HAVE PER L’INVERNO 2024

A questo punto, concentriamoci sui modelli di borse marroni invernali che ogni fashionista dovrebbe avere nell’armadio. Se avete l’abitudine di mettere di tutto in borsa, scegliete una borsa marrone molto grande e capiente.

Bellissimi i modelli di ispirazione vintage stile doctor bag, da portare a tracolla o a mano e adatte anche per brevi trasferte e piccoli viaggi.

Gusti, Borsa in pelle Lillith. Prezzo: 82,95€ su amazon.it

Le borse marroni grandi a secchiello sono pratiche e stilose. La forma morbida e destrutturata fa sì che risultino molto comode, complice anche la chiusura con coulisse.

Gabor, Emilia Borsa donna. Prezzo: 55,59€ su amazon.it

Per i look da tempo libero informali e casual, non c’è niente di meglio delle borse a tracolla grandi.

Calvin Klein, Borsa a tracolla grande Fay North/South. Prezzo: 134,84€ su amazon.it

Tanti i brand a includere nelle loro collezioni borse marroni invernali di questo tipo, come Guess e Calvin Klein.

