COME INDOSSARE GLI ORECCHINI A CERCHIO CHUNKY E QUALI SCEGLIERE?

Gli orecchini a cerchio donna sono un classico della gioielleria e, più in generale, del mondo dei bijoux. Negli ultimi tempi si sono imposti sulle scene fashion gli orecchini a cerchio chunky: molto grandi o comunque spessi e vistosi, in oro o argento. Generalmente bombati, i cerchi chunky possono essere indossati in mille modi diversi: c’è chi ne porta solo un paio e chi, invece, ama indossarne tanti di diverse dimensioni. Sono molti i brand a includere nelle loro collezioni gli orecchini a cerchio chunky, da Bronzallure a S’Agapõ. Attenzione: sono da preferire i modelli leggeri, così da non gravare troppo sulle orecchie e sentirsi sempre a proprio agio.

Credits: @shrutzz_n Via Instagram, Freepik.com | Freepik, @jenniferfisherbeverlyhills Via Instagram

Appariscenti ma anche tanto glam, gli orecchini a cerchio chunky sono molto grandi oppure di medie dimensioni ma comunque bombati e spessi in modo da non passare inosservati. Curiose di scoprire insieme a noi come sceglierli e come indossarli con stile? Allora, iniziamo subito.

ORECCHINI A CERCHIO CHUNKY: I BIJOUX GRANDI E STATEMENT CHE SVOLTANO IL LOOK

Gli orecchini a cerchio chunky saranno un must dei prossimi mesi. La guida alle tendenze fashion 2024 stilata dagli esperti del settore parla chiaro: gli orecchini a cerchio grandi e statement spopoleranno e, come sempre quando si parla di trend, le piattaforme social ce lo dimostrano. Su Instagram, TikTok e Pinterest, gli orecchini a cerchio chunky sono cliccatissimi.

Credits: @shrutzz_n Via Instagram – Orecchini a cerchio chunky argento e oro indossati insieme





La traduzione dell’aggettivo “chunky” è, letteralmente, “massiccio” e in effetti gli orecchini a cerchio chunky altro non sono che cerchi grandi. Non ci riferiamo (solo) al diametro, ma prevalentemente allo spessore di questi orecchini.

Credits: @denise.osei Via Instagram – Orecchini chunky di medio diametro ma spessi

BOMBATI, SPESSI E VISTOSI, GLI ORECCHINI A CERCHIO CHUNKY SONO UN MUST

Gli orecchini a cerchio chunky solitamente sono bombati e piuttosto spessi, molto appariscenti e vistosi. Non passano di certo inosservati e sono l’ideale per completare e valorizzare look minimal e basici che, abbinati a un paio di chunky hoops, conquistano immediatamente un twist glam.

Credits: @jenniferfisherbeverlyhills Via Instagram – Orecchini a cerchio grandi e bombati

I CHUNKY HOOPS SONO VERSATILI E DONANO A TUTTE

A seconda del proprio stile personale è possibile scegliere tra un’infinità di modelli diversi e, soprattutto, indossare gli orecchini a cerchio chunky (chunky hoops in inglese) dando vita a moltissime combinazioni. Per un look minimalista ed essenziale basta indossarne solo un paio.

Credits: Foto di Freepik.com | Freepik – Gli orecchini a cerchio chunky sanno essere molto raffinati

A essere davvero cool, però, sono le combo che prevedono più coppie di orecchini indossate insieme. Chi ha più buchi può davvero sbizzarrirsi, accostando orecchini a cerchio chunky, piccoli modelli a lobo o cerchietti.

Credits: @pollyvsayer Via Instagram – Orecchini a cerchio chunky indossati con altri orecchini

L’importante, specialmente se si decide di puntare su più paia di orecchini, è scegliere orecchini a cerchio grandi che risultino comunque leggeri all’indosso, in modo da non penalizzare il comfort nell’arco della giornata.

