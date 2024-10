DOVE MANGIARE CRÊPES A PARIGI DOLCI O SALATE?

Città di prelibatezze, una delle prime domande quando si arriva nella capitale francese è dove mangiare crêpes a Parigi. gallette. Se a New York non si può non assaggiare l’hamburger , a Parigi non si può andare via senza aver gustato le Quella che in italiano chiamiamo crespella è più di una semplice frittata. Le crêpes possono essere farcite sia con ingredienti dolci che salati, ogni versione è deliziosa. A Parigi i locali che servono le gallette non mancano, ma ce ne sono alcuni da non farsi sfuggire e inserire nella wishlist.

Credit: @rachelwyatt.art, @gigi_creperie e @la.galetterie Via Instagram

Andare all’estero vuol dire anche sperimentare la cucina del posto e i piatti tipici. Ogni nazione o città hanno una ricetta che le contraddistingue e la capitale della Francia non è da meno con le gallette. Siamo qui per darvi qualche suggerimento su dove mangiare crêpes a Parigi. Avete già l’acquolina in bocca? Allora iniziamo subito il post.

L’ATMOSFERA FAMILIARE DALLA CRÊPERIE BRETONNE È IL LUOGO GIUSTO DOVE MANGIARE LA GALLETTE A PARIGI

Il nome lo suggerisce, il cibo lo conferma: nella Crêperie Bretone potete gustare la tipica cucina della Bretagna attraverso delle generose gallette.

Credit: @Crêperie Bretonne Fleurie Via Facebook – L’esterno della crêperie





La cucina della Bretagna caratterizza Crêperie Bretone

Situata a rue de Charonne, nei pressi di Place de la Bastille, il locale accogliente non ha molta varietà, ma quello che offre è delizioso, in particolare le crêpes dolci. Se vi piacciono i gusti decisi assaggiate la gallette con formaggio di capra, pancetta e uova.

BREIZH CAFÉ, LA GALLETTERIE INSIGNITA DI UNA STELLA MICHELIN

Dove mangiare crêpes a Parigi e nello stesso tempo fare un’esperienza gourmant? Da Breizh Café in rue Vieille du Temple, dove la grande varietà e i sapori unici le hanno permesso di ottenere l’ambito premio della stella Michelin. Tutti gli ingredienti utilizzati per realizzare i piatti sono biologici con una particolare attenzione alla qualità.

Credit: @breizhcafe_fr Via Instagram – Nella foto in alto l’estero del café

Oltre alle gallette tradizionali potete assaporare sperimentazioni talmente tanto innovative da conquistare il Giappone dove c’è un’altra sede oltre che in Bretagna.

BROCÉLIANDE, UN LOCALE CARATTERISTICO NEL CUORE DI MONTMARTRE

Se lo stile glam di Emily in the Paris vi ha conquistato e vi trovate a passeggiare in una delle zone più turistiche della città, Montmartre, la domanda sorgerà spontanea: dove mangiare la migliore crêpes a Parigi? Ma da Brocéliande.

Credit: @creperie_broceliande Via Instagram – Un crêpes dolce con panna

Piccola e accogliente, una volta entrati potrete gustare ottime gallette tradizionali a prezzi convenienti. Il menù offre un’ampia varietà di piatti con innovazioni interessanti come le crêpes di grano saraceno o di frumento che potrete gustare con l’aggiunta di guarnizioni o senza.

Credit: @creperie_broceliande Via Instagram – Una deliziosa gallette salata

GALLETTE E SIDRO, L’ACCOPPIATA VINCENTE DA GIGI CRÊPERIE

Tra Boulevard du Temple e Place de la République, c’è la crêperie Gigi, un luogo raccolto dove poter gustare oltre alle gallette ottimi antipasti. Quello che caratterizza questo posto non è solo la qualità e la bontà dei piatti, soprattutto delle gallette, ma la ricerca di abbinamenti indovinati. Il personale, infatti è pronto a consigliarvi vini e sidri – di impronta biologica – in base agli ingredienti che avete scelto.

Credit: @gigi_creperie Via Instagram – Nella foto in alto alcuni piatti tipici della crêperia

CRÊPERIE SUZETTE, IL LUOGO IDEALE ANCHE PER I BAMBINI

Quando si viaggia con i bambini non bisogna rinunciare a scoprire le tradizioni del posto, allora dove mangiare le crêpes a Parigi per accontentare anche i gusti dei più piccoli? Nella capitale francese ci sono tantissime proposte, ma quella che riesce ad accontentare tutti è Crêperie Suzette.

Credit: @chezsuzette.grandsboulevards Via Instagram – Una deliziosa crêpes con gelato

Il ristorante offre un’ampia scelta di gallette dolci e salate che avrete l’imbarazzo della scelta. Non solo crêpes, nel menù sono presenti una grande varietà di insalate, gelati e bevande come latte e frullati alla frutta che faranno felici i bambini.

JOSSELIN, LA GALLETTERIE DOVE MANGIARE LE CRÊPES COME QUELLE FATTE IN CASA

Se a Roma siete alla ricerca della migliore carbonara tradizionale o a Barcellona della paella come quella fatta in casa, anche Parigi merita di avere la sua crêperie dove la cucina tipica la fa da padrona.

Da Josselin l’impasto della crêpes è tradizionale

A presentare tutto questo ci pensa Josselin, una galletterie tipica con un fascino unico non solo negli arredi, ma anche nei piatti.

Credit: @ryoko.parisguide Via Instagram – L’esterno della crêperie di Josselin

L’impasto della gallette viene eseguito in modo tradizionale con il classico retrogusto di burro esaltato dalla grande varietà di combinazioni che accontentano tutti i gusti, anche i più difficili a prezzi convenienti.

Credit: @rachelwyatt.art Via Instagram – Nella foto in alto uno dei gustosi piatti del ristorante

DA CHEZ NICOS LA GALLETTE DIVENTA “PRET-A-PORTER”

Cosa c’è di più romantico di passeggiare tra le strade di Parigi? Farlo mangiando una gallette. Il piatto tradizionale, infatti, si trasforma in uno street food, senza perdere la sua essenza. Il merito è di Chez Nicos, vicino al Panthéon, un posto così piccolo che è meglio ordinare e portare via. A colpire non è solo la varietà di crêpes dolci e salate, ma il formato così grande che si fa fatica a finirle nonostante la bontà.

Credit: @Chez Nicos Via Facebook – Nella foto in alto il piccolo locale Chez Nicos

LA GALETTERIE LA BRETAGNA ARRIVA A PARIGI

Dove mangiare la crêpes a Parigi che ha in sé il gusto tipico della Bretagna? A la Galetterie, in Rue Olivier de Serre, i proprietari hanno deciso di rimanere fedeli alla tradizione offendo piatti con ingredienti tipici.

Credit: @la.galetterie Via Instagram – La gallette con salmone

Qui la gallette vengono realizzate con la farina di grano saraceno biologico e completate con pesce affumicato della Bretagna e formaggi del posto. Ad accompagnare le abbondanti crêpes ci pensa il buonissimo sidro artigianale, un’esperienza da provare assolutamente.

