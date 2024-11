COME DECORARE LE UNGHIE A NATALE? QUALI SONO LE NAIL ART PIÙ GETTONATE?

Le nail art di Natale sono decorazioni a tema natalizio che sapranno abbellire la vostra manicure, rendendo le unghie particolari e colorate. Non esiste un solo tipo di nail art natalizia, anche se vanno sempre per la maggiore le nail art Natale semplici, con pochi colori ed elementi chiave che impreziosiscono le unghie. Le nail art rosse vi catapulteranno nel mondo più natalizio che ci sia, ma non sottovalutate le nail art verdi: il colore dell’abete vi saprà stregare. Le Bow Nails sono unghie con decorazioni a fiocco che si prestano benissimo per quest’occasione. Non scordiamoci un altro colore per la nail art di Natale più bella che ci sia: l’oro, con il suo luccichio, è la scelta da fare se non sapete su qualche tonalità puntare.

Credits: @spellbound.nailartistry, @mollydawsonbeauty e @nails_and_beauty_by_daisy Via Instagram – Alcune delle decorazioni natalizie più gettonate per la manicure

Se volete celebrare il momento più magico dell’anno, allora dovete sicuramente provare una delle migliori nail art Natale, decorazioni sulle unghie che renderanno la manicure magica e in stile Merry Xmas! Dagli abeti ai fiocchi di neve, dalle Bow Nails che riprendono le chiusure dei pacchi regalo alle decorazioni swirls, dal rosso al verde, dal bianco all’oro: ce n’è per tutti i gusti! Venite con noi qui sotto nel post per scoprire tante idee e foto nail art natalizie da copiare subito, perché non è mai troppo presto per cominciare a pensare al Natale.

NAIL ART NATALE SEMPLICI, DALLE BOW NAILS ALLA FRENCH

Sicuramente le unghie di Natale più gettonate sono quelle che non richiedono la realizzazione di design troppo complicati, ma richiamano al periodo invernale e alla festività in generale.

Tra le nail art di Natale semplici, quindi, non possono mancare le classiche unghie French, da realizzare però con colori diversi dal classico bianco: prendete per esempio questa manicure di Natale con french rossa. Non è stupenda vicino all’albero?

Credits: @nails.byliz Via Instagram – Cosa c’è di più semplice che questa nail art di Natale che è, in realtà, una semplice french rossa?





LE NAIL ART DI NATALE SEMPLICI SONO VERAMENTE CHIC E D’EFFETTO

E proprio parlando di albero di Natale, un’altra idea semplice per la nail art natalizia che è ormai un vero evergreen ogni anno è sicuramente la decorazione proprio di un abete, da realizzare su base nude o trasparente.

Credits: @spellbound.nailartistry Via Instagram – Poche linee delicate e fini per una nail art natalizia con protagonista proprio l’abete

Credits: @nicolerobynnailartist Via Instagram – Un’altra variante della nail art con abete di Natale e french classica

Un simbolo nel Natale, i regali con i loro fiocchi sono ormai iconici anche sulle unghie. Tra le nail art Natale semplici da copiare assolutamente c’è anche la cosiddetta Bow Manicure (o Bow Nails), le unghie con fiocco: si tratta della decorazione, su base chiara o cromata, di un fiocco come quelli che si applicano sui pacchetti regalo, appunto. Veramente elegante e chic!

Credits: @nails.byliz Via Instagram – Le Bow Nails ovvero unghie con fiocco: la nail art che rappresenta i regali di Natale, semplice e chic

E per le amanti della nail art più decorativa e “letterale”, il nostro suggerimento rimane quello di esplorare, provare e tentare con design accattivanti e stagionali, come nella foto qui sotto: la base chiara rende questa nail art natalizia super portabile anche tutti i giorni, mentre il tocco pop ed eccentrico viene dalla realizzazione di un design di Natale diverso per ogni unghia. Provare per credere, la amerete!

Credits: @the_nail_girl_lowestoft_ Via Instagram – Base nude e disegni delicati a tema Natale per questa nail art

UNGHIE ROSSE A NATALE, LE NAIL ART PIÙ BELLE NEL COLORE PIÙ XMAS CHE C’È

Non è Natale senza accessori, abiti o unghie rosse, vero ragazze? Ecco quindi che non potevano mancare anche idee e foto di nail art di Natale rosse! Le opzioni sono veramente molte, ma il nostro consiglio rimane quello di optare per uno smalto rosso medio, vibrante e acceso, tipico simbolo di questo magico periodo.

Credits: @nailsbybrooke___ Via Instagram – Unghie rosse con glitter olografici e Accent Nail a base neutra e fiocco rosso con dettaglio glitter

Al rosso si possono poi abbinare tutta una serie di colori per la nail art più pop e vivace che c’è in circolazione; un esempio è nell’immagine qui sotto, dove potete notare come il contrasto tra rosa baby e rosso intenso dia vita a unghie con nail art di Natale allegre e simpatiche!

Credits: @nails.byliz Via Instagram – Effetto super pop per questa nail art davvero allegra e colorata

E che dire della nail art di Natale che ricrea il bastoncino di zucchero tipico delle festività? Veramente carina e cute, da realizzare ovviamente su base rossa, ma anche bianca per dare più forza ai dettagli.

Credits: @nicolerobynnailartist Via Instagram – Bastoncini zuccherati, swirl e decorazioni super natalizie per questa manicure rossa

NAIL ART DI NATALE VERDI, COME RENDERE ROCK QUESTA NUANCE

Altra nuance del periodo che non può mancare sulle unghie se state cercando un’alternativa al rosso: il verde per le nail art natalizie più belle di sempre si presta benissimo, per esempio, a essere utilizzato proprio in combo con il rosso, scegliendo per entrambe le nuance la sfumatura più classicamente associata al Natale.

Credits: @mollydawsonbeauty Via Instagram – Un mix di rosso e verde per questa nail art natalizia al 100%

NON È NATALE SENZA UNA NAIL ART CON AGRIFOGLIO O FIOCCHI DI NEVE

Se cercate una manicure simpatica e originale, allora potete optare per unghie di Natale verdi con disegni di agrifoglio: anche in questo caso il verde, protagonista, si abbina molto bene al rosso delle bacche. Più Natale di così!

Credits: @onenailtorulethemall Via Instagram – Tutta verde questa nail art di Natale con rametti di agrifoglio

Non dimentichiamoci, come sempre, anche degli swirl, i vortici che stanno benissimo sulle nail art di Natale colorate, come nel caso qui sotto. Il trucco è mixare qualche unghie a base chiara con qualche accent nail più accesa e vivace, per un mix ben bilanciato. Sì ai giochi con le texture, con unghie matte, lucide e glitterate insieme!

Credits: @___beautybynicole Via Instagram – Verde, glitter e bianca come la neve: ecco la nail art di Natale che vi conquisterà

Non dimentichiamoci delle accent nail, anche stanno stupendamente anche sulle nail art verdi per Natale. Nel caso qui sotto in foto è stata scelta una parola che rappresenta lo spirito natalizio, ma ovviamente potete sbizzarrirvi come preferite. Un consiglio: preferite uno smalto a contrasto con qualche dettaglio verde per essere super!

Credits: @nailsbybrooke___ Via Instagram – Una scritta gioiosa per augurare Buon Natale anche attraverso la manicure

LO SPIRITO NATALIZIO PASSA ANCHE PER LE NAIL ART ORO

Ma non scordiamoci di un altro colore che è così natalizio che sembra quasi banale nominarlo, ma non possiamo non parlare delle unghie oro per Natale. Questa nuance non è da usare da sola necessariamente ma, così come succede per lo smalto argento, può essere utilizzata per i dettagli più chic delle nail art o per decori su tutte le unghie con effetto delicato ed elegante.

Credits: @mynailgirl_em Via Instagram – Base nude e decori chic color oro per questa nail art gold

Le nail art Natale oro possono includere anche decorazioni bianche, un’altra tonalità che abbiamo visto essere evergreen per il periodo, visto che richiama il colore della neve e del freddo inverno.

Credits: @nails_and_beauty_by_daisy Via Instagram – White & Gold questa proposta di nail art Natale con fiocchi e glitter

Ovviamente non poteva mancare un’inspo con unghie oro e dettagli rossi per Natale, come per esempio queste unghie fiocco che vanno a completare il luccichio dello smalto gold glitterato. Super chic e natalizio!

Credits: @maddiedoesmanis Via Instagram – Un mix degli elementi più tipici del Natale con dettagli rossi e oro

Ragazze anche per oggi abbiamo terminato. E voi, avete trovato la migliore nail art natalizia che pensate proprio di realizzare quest’anno? Cosa ne pensate dei colori preferiti per le unghie natalizie con disegni e applicazioni? Fateci sapere come sempre nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!