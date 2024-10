DOVE ANDARE AD HALLOWEEN 2024 PER IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE?

Da quando è cominciato il mese di ottobre vi state chiedendo dove andare ad Halloween? Effettivamente il ponte del 1 novembre 2024 è uno dei più attesi perché è la prima piccola vacanza dopo il periodo estivo e quest’anno “cade” benissimo, essendo un venerdì. Cosa vedere ad Halloween in Italia? Nel nostro Bel Paese ci sono tantissimi luoghi in cui questa festività è particolarmente sentita come il Borgo a Mozzano in Toscana. parchi divertimento per Halloween. La Capitale con le sue catacombe è il luogo ideale per festeggiare Ognissanti, mentre per far felici i bambini, dopo aver visitato i campi di zucca potreste fare un giro a Gardaland o nei Se non sapete dove andare per Halloween ma volete provare l’estero, sappiate che anche fuori dall’Italia ci sono tantissime alternative; la più scontata, ma sempre piena di fascino è la Transilvania.  A Londra e a Dublino, poi, la festa di Halloween è particolarmente sentita, proprio come a Ostenda, una città belga tutta da scoprire. Â

Dolcetto o scherzetto è la frase che vi gira in testa da alcuni giorni e non vedete l’ora di pronunciarla ad alta voce? Allora siete delle vere appassionate della festa di Halloween. Fortunatamente in Italia e in Europa ci sono località in cui la ricorrenza di origine americana ha un grande seguito, inoltre questa può diventare l’occasione giusta per concedervi un piccolo viaggio. Siete pronte a fare la valigia e scoprire dove andare ad Halloween durante il ponte del 1 novembre 2024? Allora via col post, vi aspettiamo qui sotto per parlarne insieme!

DOVE ANDARE AD HALLOWEEN IN ITALIA? QUALCHE SUGGERIMENTO PER SCEGLIERE

Proprio non sapete scegliere dove andare ad Halloween, ma non volete spostarvi troppo? Non preoccupatevi, perché il nostro Bel Paese ha in serbo moltissimi eventi che sapranno intrattenervi e spaventarvi (divertendovi, s’intende) in occasione del vostro viaggio per il ponte del 1 novembre. Se volete scoprire dove andare ad Halloween con i bambini, leggete il nostro post dedicato.

Non perdiamo altro tempo, ragazze e ragazzi: cominciamo con le nostre proposte per il vostro viaggio di Halloween in Italia di quest’anno. Vedremo diverse opzioni, dalla Toscana al Lazio, dal Piemonte all’Emilia Romagna.

PONTE DEL 1 NOVEMBRE 2024 IN TOSCANA CON LA 30ESIMA HALLOWEEN FEST

Halloween è la parola d’ordine in Toscana e specialmente a Borgo a Mozzano, una cittadina in provincia di Lucca che si affaccia sul fiume Serchio. Gli abitanti dal 1994 organizzano una serie di eventi, che raggiungono l’apice il 31 ottobre con spettacoli e fuochi d’artificio.Â

Credit: @hiroko1510 via Instagram – Il Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano





Le cose da fare in zona sono tantissime, e gli appassionati di questa festività si ricorderanno la “Notte Nera” dello scorso anno, una rappresentazione e gioco interattivo che nel 2024, però, prenderà vita all’Antico Borgo di Pescaglia.

Quest’anno, l’Halloween a Lucca, sarà infatti ancora più speciale: il 2024 è il trentesimo anniversario della celebrazione della festa nata in origine proprio a Borgo a Mozzano, quindi prenderà vita l’Halloween Fest più grande d’Italia. 350 artisti vi stupiranno alla Villa Reale di Marlia, Lucca, mettendo in scena uno spettacolo dal vivo a tema “Carnival”, ovviamente pauroso. Se non sapete dove andare ad Halloween in Italia e amate il brivido, consideratelo!

TOUR TEMATICI E MISTERI TRA LE STRADE DI ROMA

Una delle città più affascinati e misteriose d’Italia: stiamo parlando di Roma e delle sue numerose proposte che la rendono la meta ideale per il ponte 1 novembre 2024.Â

Roma durante il ponte del 1 novembre offre tantissimi eventi e tour tematici

Dopo aver scoperto alcune delle location dove sono stati girati film famosissimi, vi consigliamo di fare un tour tra le cripte e le catacombe romane. Un mondo sotterraneo che si snoda tra le strade della Capitale che hanno quella giusta dose di mistero che si sposa perfettamente con il periodo.Â

Credit: @mareymoumoune via Instagram – Le affascinanti catacombe di Roma

Altrettanto interessanti sono le visite tematiche come quella ufficiale dedicata al romanzo Angeli e Demoni di Dan Brown con un percorso all’insegna di enigmi e passaggi segreti. Altre, invece, vi porteranno alla scoperta del lato oscuro della città dei Papi, tra leggende e racconti spettrali.Â

Credit: @stefan_k75 via Instagram – Una visita a Castel Sant’Angelo è immancabile ad Halloween

PARCHI TEMATICI DOVE ANDARE AD HALLOWEEN

Si chiama Gardaland Magic Halloween e si tratta di una serie di eventi organizzati dal parco divertimento dal 3 ottobre al 3 novembre 2024; per l’occasione, poi, tutto sarà vestito a tema Halloween di nero e arancio.Â

Credit: @max_castoldi via Instagram – Il parco si riempie di decorazioni durante il mese di ottobre

Il parco in questa occasione si trasforma con decorazioni a tema, spettacoli con zombie, streghe e vampiri che lasceranno i visitatori a bocca aperta.Â

Credit: @alysandkateapartments via Instagram – A Gardaland si organizzano parate con zombie

TORINO, CITTÀ MISTICA IDEALE PER IL PONTE DI HALLOWEEN

Si dice che Torino sia la città più esoterica d’Italia. Infatti, pare che componga ben due “triangoli” immaginari dedicati alla magia: con Praga e Lione completa quello della magia bianca, con Londra e San Francisco chiude il triangolo della magia nera. Che ci crediate o meno, sappiate che il capolouogo piemontese è una delle destinazioni TOP dove andare ad Halloween.

Credits: Foto di Adobe Stock | RusskyMaverick

Vi abbiamo incuriosito? Bene, allora organizzate subito il viaggio per il ponte del 1 novembre 2024: in città sono molti i luoghi “mistici”, e potrete visitarli partecipando a uno dei tanti tour dedicati ai misteri e alle leggende di Torino.

PER I PIÙ CORAGGIOSI UN TOUR NEL CASTELLO INFESTATO DI AZZURRINA IN PROVINCIA DI RIMINI PER HALLOWEEN

Cercate un brivido in più? Se siete appassionati di paranormale, avrete sicuramente già sentito parlare del Castello di Montebello, in provincia di Rimini. Pare che qui le stanze della magione siano infestate dal fantasma di Azzurrina, scomparsa da bambina proprio nel dedalo di stanze del castello durante un violento temporale nel 1375.

Credits: Foto di Adobe Stock |Â Luca Bellincioni

La piccola -vero nome Guenalina Malatesta- era albina, e la mamma si premurava di tingerle i capelli con erbe naturali che, però viravano all’azzurro, da qui il soprannome (vi dice niente Indigo senza prima base di hennè rosso o Lawsonia? A noi sì, eheh!). Si narra che da quel giorno il suo spirito vaghi e che il suo pianto rieccheggi tra le mura del castello.

DOVE ANDARE AD HALLOWEEN ALL’ESTERO?

Se vi piace l’idea di organizzare un viaggio lontano da casa, ragazze, allora eccoci qui alla sezione del post migliore per voi: vedremo insieme, tra pochissimo, dove andare per il ponte di Halloween in Europa e all’estero in generale, tra mete più “classiche” come la Transilvania, a qualche suggerimento meno scontato come Ostenda, in Belgio. Cominciamo subito qui sotto!

IL PONTE DEL 1 NOVEMBE 2024 IN TRANSILVANIA È D’OBBLIGO

Terra del vampino più famoso di sempre, Dracula, la Transilvania è la meta ideale per il viaggio ad Halloween all’estero. Non c’è periodo migliore per andare alla scoperta di lupi mannari, mummie e mostri che popolano la celebre regione della Romania.Â

Credit: @aurasenzaelle via Instagram – Il castello di Dracula

Se la visita al castello di Dracula vi sembra scontata, state tranquille: in tutta la Transilvania non mancano gli eventi per festeggiare Halloween, tutto condito da atmosfere buie e nebbiose. Un esempio? Bran, Hunedoara, Peles e Biertan con i loro borghi e castelli dall’anima mistica e pittoresca sono solo alcune delle mete che dovreste assolutamente segnarvi per il vostro viaggio in Transilvania per Halloween.

Credits: Foto di Adobe Stock | Lucian Bolca – Uno scorcio del Castello a Hunedoara

A LONDRA HALLOWEEN È UNA VERA E PROPRIA TRADIZIONE

Avete sempre voluto visitare Londra ad Halloween, ma non lo avete mai fatto? Questo è il periodo giusto in particolare se vi piace questa festività .

Ad Halloween Londra si riempie di decorazioni

Qui la festa è sentita quanto in America e ci sono tante idee per divertirsi anche in compagnia dei bambini. Il classico trick or treat, nel parco Legoland Windsor è sostituito da brick or treat – mattoncino o scherzetto – per rimanere in tema. Le date? Fino al 3 novembre 2024 il parco è vestito per Halloween.

Credit: @ritafarhifinds via Instagram – La città di Londra si riempie di decorazioni ad Halloween

Quando si parla di magia non può mancare Harry Potter, in particolare nei Warner Bros Studios vengono organizzati numerosi eventi: per il viaggio di Halloween 2024 a Londra avete tempo fino al 10 novembre per entrare nel mood di una funzione di Arti Oscure, con i Mangiamorte, Voldemort e tanto altro.

Credit: @its_a_hardslife via Instagram – Il parco Legoland Windsor

VIAGGIO A DUBLINO PER IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE

Rimanendo a due passi dal Regno Unito, una tappa interessante è Dublino. Qui, come tutti i paesi anglosassoni, la festa di Halloween ha un tradizione molto antica e un fascino indiscusso. Bambini e adulti colorano la città con i loro costumi, mentre le zucche trasformate in lanterne – qui dette Jack O’Lantern – creano quell’atmosfera magica.Â

Credit: @curated_calendar via Instagram – A Dublino ci sono tantissime manifestazioni

Le serate e le feste non mancano, anche perché nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre si festeggia anche il capodanno celtico che celebra la fine del raccolto e accoglie l’arrivo dell’inverno.Â

OSTENDA È LA META DA SCOPRIRE DURANTE IL VIAGGIO DI HALLOWEEN

Tra le destinazioni dove andare senza passaporto, sempre in Europa c’è una città poco conosciuta in cui Halloween è un appuntamento molto apprezzato, perfino molto di più rispetto agli Stati Uniti. Stiamo parlando di Ostenda, una località sulla costa belga, dove i festeggiamenti per la notte più spaventosa dell’anno iniziano già dal primo ottobre.Â

Credit: @amazing_belgium via Instagram – Halloween è un festa molto sentita a Ostenda

Le vetrine, i ristoranti e le strade sono decorati a tema e vengono organizzati tantissimi eventi spaventosi sia per adulti che per bambini. Il clou è la notte del 31 ottobre quando si svolge la Notte della Magia a Kursaal, caratterizzata da spettacoli di illusionisti ed eventi legati al paranormale.

PONTE DI HALLOWEEN FUORI CASA: COSA METTERE NEL BEAUTY CASE

Se avete scelto dove andare ad Halloween in Italia o in Europa, ragazze, non dimenticate di preparare un beauty case con i prodotti “giusti”.

COSA FARE AD HALLOWEEN SE NON PUOI PARTIRE

Ragazze, dopo aver parlato di dove andare ad Halloween, vogliamo soffermarci anche con qualche consiglio per chi deve restare a casa. Le idee Halloween sono moltissime anche per chi non ha la possibilità di viaggiare per il ponte del 1 novembre.

Un’idea molto gettonata è quella di organizzare una festa di Halloween in casa, ovviamente dopo aver pensato a un costume di Halloween originale e simpatico, anche fai da te e di semplice esecuzione, chiedendo agli amici di travestirsi. Potreste scegliere un tema specifico, o farvi guidare dalla fantasia.

Super anche decorare casa ad Halloween con lucine colorate, zucche e lanterne, ragnatele finte e simboli di questa magica festa.

E, senza andare lontano, sicuramente nella vostra città ci sarà qualche evento per Halloween organizzato dal Comune oppure da ristoranti o locali; informatevi, anche sui gruppi locali sui social, e vedrete che riuscirete a trovare un modo per festeggiare Halloween anche senza partire.

Ragazze, per oggi il post termina qui. Questi erano alcuni spunti per i viaggi del ponte del 1 novembre 2024, ora la parola passa a voi: avete già organizzato la vacanza? Dove andrete ad Halloween? Qual è la vostra meta? Fateci sapere tutto nei commenti. Un bacione dal TeamClio!