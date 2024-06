QUALI SONO I CAPI IN LINO DA AVERE PER L’ESTATE 2024?

Freschi e leggeri, i capi in lino non possono mancare nell’armadio per affrontare con stile l’Estate 2024. Sono tanti i brand a includerli nelle loro nuove collezioni, da Intimissimi e Calzedonia fino ai brand fast fashion come Zara, Vero Moda e molti altri ancora. I blazer in lino sono i capispalla ideali per le serate estive, da sovrapporre a semplici t-shirt o a top e camicie a loro volta in lino. I pantaloni in lino e gli shorts sono una valida alternativa ai jeans. Tra le proposte delle migliori marche non mancano neppure i vestiti in lino e le gonne in lino. Gonne, pantaloni, top e camicie possono essere abbinati tra loro dando vita a un completo lino donna elegante o più casual, a seconda dei gusti e delle esigenze.

Credits: Foto di Adobe Stock | Coosh448

Il lino è uno dei tessuti più freschi, leggeri e traspiranti in assoluto. Non a caso, i capi in lino affollano il nostro guardaroba con l’arrivo del periodo estivo, rivelandosi alleati insostituibili specialmente per le giornate più calde e afose. Abbiamo selezionato per voi 11(+1) capi in lino per l’Estate 2024 che vale la pena avere, tra vestiti, pantaloni, camicie e molto altro. Pronte a scoprirli insieme? Iniziamo.

VESTITI IN LINO ESTIVI, DA SFRUTTARE IN CITTÀ COME IN SPIAGGIA

L’abbigliamento in lino da donna è un must del periodo estivo. Tra i capi in lino più richiesti per la stagione calda si distinguono i vestiti in lino, abiti freschissimi e impalpabili sfruttabili in qualsiasi occasione. A seconda delle proprie preferenze è possibile scegliere tra modelli dei più vari, dagli abiti lunghi a quelli midi o corti. I colori tenui e naturali vanno per la maggiore, ma non mancano le proposte dai toni intensi e vibranti con cui potersi sbizzarrire.

Replay, Vestito Donna – Arancione Brillante. Prezzo: 78,95€ – 108,84€ su amazon.it





L’ABITO CAMICIA IN LINO, UN MUST DELL’ESTATE 2024

L’abito camicia in lino è un capo versatile e passepartout. Può essere indossato come copricostume in spiaggia e, opportunamente abbinato, anche in città. Accostandolo a un paio di shorts in jeans e a un paio di sneakers, per esempio, è perfetto per le giornate più afose e torride.

Calzedonia, Abito Camicia in Lino – Bianco. Prezzo: 59,90€ su calzedonia.com

I BLAZER LEGGERI IN LINO SONO I CAPISPALLA IDEALI PER L’ESTATE

I blazer leggeri possono sempre servire in estate, in particolar modo per la sera o se c’è la necessità di coprirsi e di sfoggiare in determinate occasioni un look più composto. I modelli più in voga sono quelli leggermente lunghi e oversize.

The Drop, Blazer Donna Blake – Lino Naturale. Prezzo: 79,90€ su amazon.it

I blazer in lino sono super versatili. Possono essere indossati con pantaloni abbinati, dando vita a un completo lino donna più elegante, oppure con un semplice paio di jeans e una t-shirt.

Vero Moda, Blazer Linen Donna – Blu. Prezzo: 34,90€ su amazon.it

CAMICIE E TOP PER LOOK ADATTI A OGNI OCCASIONE

Non mancano, tra le proposte delle nuove collezioni, fresche camicie in lino da poter indossare in mille modi diversi. La Collezione Puro Lino di Intimissimi include modelli di vario tipo realizzati in tela di lino, a partire dalla classica camicia con bottoncini da portare chiusa o aperta a mo’ di giacchetta leggera.

Intimissimi, Camicia in Tela di Lino – Blu Marinaio. Prezzo: 49,90€ su intimissimi.com

In alternativa è possibile puntare sulle camicie con colletto alla coreana, dal mood decisamente più casual.

La Primula Verde, Camicia Donna Lino – Bianco. Prezzo: 54,90€ su amazon.it

Top e canotte in lino sono l’opzione da tenere in considerazione se, con il caldo, anche le solite t-shirt in cotone risultano pesanti.

United Colors of Benetton, Camicia Donna – Beige. Prezzo: 29,27€ – 40,55€ su amazon.it

Sono sfruttabili da sole o come sottogiacca, sia per i look da tutti i giorni che per occasioni più ricercate e formali.

