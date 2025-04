FESTA DEL LAVORO 1 MAGGIO: LE ORIGINI E COSA FARE

Il 1 maggio è la Festa del lavoro (o Festa dei lavoratori) ed è nata negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo. Dal significato sociale importantissimo, è anche l’occasione ideale per concedersi una pausa e qualche giorno di riposo soprattutto quando c’è l’opportunità di fare un vero e proprio ponte 1 maggio. Se vi state chiedendo dove andare e cosa fare il concerto del Primo Maggio a Roma è sempre una buona idea. In alternativa, esistono in Italia tantissimi borghi da visitare e città d’arte tutte da scoprire. Nel caso in cui vogliate andare all’estero non mancano le mete europee (e non solo) raggiungibili in poche ore per una mini vacanza.

La Festa del lavoro 1 maggio è una ricorrenza dalle origini nobilissime che omaggia i lavoratori di tutto il mondo, le loro lotte e i diritti conquistati. Negli anni questa giornata si è trasformata anche in un momento di dissenso, per i troppi diritti che ancora vengono calpestati, ed è diventata l’occasione per riposarsi e concedersi del relax. Pronte a scoprire insieme perché si festeggia il 1 maggio, cosa fare e dove andare in questa giornata? Allora, iniziamo.

PERCHÈ SI FESTEGGIA IL 1 MAGGIO (FESTA DEL LAVORO)

La Festa del lavoro (o Festa dei lavoratori) si celebra il 1 maggio in quasi tutto il mondo e ha lo scopo di ricordare le battaglie portate avanti in passato per la rivendicazione dei diritti dei lavoratori e di sostenerli ancora oggi, battendosi per condizioni lavorative sempre più eque e giuste.

LA FESTA DEL LAVORO AFFONDA LE SUE RADICI NEL 1887

Le origini di questa celebrazione risalgono alla fine del XIX secolo, più precisamente al 4 maggio 1887. In questa data, a Chicago, quattro lavoratori vennero condannati a morte in seguito ad alcuni scontri avuti con la polizia durante una manifestazione per estendere il limite delle 8 ore lavorative a tutti gli USA (furono concesse in Illinois il 1 maggio di quello stesso mese).

Se da sempre vi chiedete perché si festeggia il 1 maggio, sappiate che è in loro onore e per celebrarne la memoria che i partiti socialisti di quasi tutto il mondo decisero che quello sarebbe stato il giorno dei lavoratori.

COSA FARE IL PRIMO MAGGIO

Il Primo Maggio non è solo il giorno dei diritti dei lavoratori ma è anche il giorno in cui ci si riposa dalle fatiche e ci si concede del sano relax.

Quando non si sa cosa fare il 1 maggio solitamente si opta per attività ricreative e conviviali come un pranzo fuori, una grigliata o una scampagnata nel verde in modo simile al giorno di Pasquetta.

Vi sono, però, tante iniziative da tenere presenti per rendere speciale questa giornata tra intrattenimento e cultura.

CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO A ROMA

Il concerto del 1 maggio a Roma, noto semplicemente come Concerto del Primo Maggio o Concertone, è ormai una tradizione per i romani e non solo. In moltissimi da tutta Italia accorrono nella Capitale per questo evento musicale, dal cui palco vengono lanciati messaggi sociali di grande importanza per non dimenticare il vero significato del 1 maggio.

Il Concerto del Primo Maggio 2025, promosso dai sindacati a Cgil, Cisl e Uil, si terrà come di consueto in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Noemi, Ermal Meta e Big Mama.

Per il momento non sono trapelate indiscrezioni sui cantanti che si esibiranno, ma sarà di certo un concerto indimenticabile. Se non vi è possibile raggiungere Roma, non disperate. Dove vedere il Concerto Primo Maggio? In diretta televisiva su Rai 3, dalle ore 15.15 alle ore 18.55 e dalle ore 20:00 alle ore 24:00 (seconda parte).

MUSEI GRATIS 1 MAGGIO

Per un 1 maggio nel segno della cultura non c’è niente di meglio di una gita al museo. La Direzione Generale Musei ha comunicato aperture straordinarie per i prossimi giorni di festa, 1 maggio incluso.

Dagli Uffizi di Firenze alla Pinacoteca di Brera, trovate i calendari con tutte le aperture sul sito del Ministero della Cultura e sull’app Musei Italiani. Le visite si svolgeranno secondo le modalità di apertura dei singoli musei, con accesso su prenotazione dove previsto.

DOVE ANDARE IL PRIMO MAGGIO: 10 METE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Decidere dove andare il 1 maggio, quando magari si hanno a disposizione alcuni giorni di ferie, può non essere semplice. Quali sono le mete migliori? Ci sono offerte per il ponte del 1 maggio? Iniziamo con il dire che non esiste una meta ideale, ma esiste quella giusta per voi. Ci sono effettivamente offerte vantaggiose in questo periodo dell’anno per cui vi consigliamo di monitorare i prezzi approfittando magari di sconti last minute.

Le temperature più miti invogliano a stare all’aperto e a contatto con la natura ed ecco che tra i viaggi ponte 1 maggio 2025 una buona idea è andare alla scoperta di parchi e giardini.

In Italia ci sono parchi e giardini suggestivi DA VISITARE

Quello di Ninfa in provincia di Latina sembra sospeso nel tempo, merito della ricca vegetazione e dei resti medievali come la chiesa e il castello.

Rimanendo nel Lazio un’altra meta imperdibile è il Parco dei Mostri di Bomarzo in provincia di Viterbo e dal fascino indiscusso perché popolato da mostri di pietra. Ricoperti di muschio passeggiare tra i sentieri sarà di sicuro suggestivo e onirico.

Spostandovi più a sud e per la precisione a Capalbio c’è il bellissimo giardino dei Tarocchi. Un luogo a metà tra un parco e un giardino in cui le statue sono ricoperte di mosaici e specchi che danno vita a uno spettacolo quasi fiabesco.

Il territorio italiano è ricco di itinerari conosciuti, ma anche di altrettanti sconosciuti e il ponte del 1 maggio è l’occasione giusta per scoprirli a piedi o in bicicletta.

Nella penisola Sorrentina c’è il vallone dei Mulini che una volta abbandonato è stato “conquistato” dalla natura e da piante uniche nel loro genere.

Soprannominata la città che muore, Civita di Bagnoregio è un un piccolo borgo costruito in tufo sul tufo, per queso è sottoposto all’erosione costante. Per raggiungere il paesino abitato da 15 persone dovete utilizzare un ponte pedonale, un’esperienza fuori dal comune.

Se avete il desiderio di andare all’estero ma non volete allontanarvi troppo dall’Italia, l’Europa è l’alternativa giusta e in particolare la penisola Iberica. Siviglia merita una visita in primavera la stagione in cui da il meglio di sé. La città ha un’architettura che affonda le sue radici nella tradizione con i colori dominanti come il verde, il bianco e l’arancione. Proprio il profumo di arance con il suo aroma intenso e particolare vi accompagnerà durante il viaggio.

Spostandovi in Portogallo una meta da non sottovalutare è Porto con il suo profilo collinare su cui svettano le chiese barocche, i campanili e i palazzi art-decò che fanno della cittadina un luogo magico.

Se avete intenzione di organizzare una vacanza ponte 1 maggio 2025 all’insegna del romanticismo, la Francia è il luogo ideale e in particolare la Provenza.

Una meta che merita di essere visitata tutto l’anno, soprattutto in primavera perché il paesaggio viene inondato dai colori della lavanda e potete rilassarvi sulle spiagge o andare alla scoperta di calette segrete.

Spostandosi dall’Europa e guardando all’Oriente – se si hanno moti giorni di ferie a disposizione – c’è Bali, un’isola dell’Asia diventata la meta prediletta dai turisti perché ricca di templi dalla struttura spettacolare, alcuni di questi immersi nella natura. Se il verde è la vostra passione un’escursione sul Monte Batur è un’esperienza che non dimenticherete facilmente.

Se invece il mare è la vostra meta prediletta, tra i viaggi ponte 1 maggio 2025 da regalarvi ci sono le acque cristalline delle Mauritius. Qui vi aspettano spiagge incontaminate, temperature miti e la natura rigogliosa. Sì, perché le Mauritius non sono solo mare, ma anche natura come le cascate di Chamarel o quelle di Tamarin che regalano uno spettacolo mozzafiato.

