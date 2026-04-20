CERCHI FRASI DI AUGURI PER LA FESTA DELLA MAMMA ORIGINALI?

Gli auguri per la Festa della mamma diventano ancora più speciali se si scelgono belle frasi con cui commuovere, stupire ed emozionare. Poesie e filastrocche, soprattutto brevi, sono pensate anche per i bambini che possono impararle e recitarle a memoria. Aforismi, citazioni e frasi celebri prendono in prestito le parole di grandi scrittori, pensatori e personaggi della cultura. Ci sono anche frasi di auguri per la Festa della mamma divertenti e spiritose. Le frasi di auguri per la mamma che non c’è più sono le più toccanti e profonde.

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Le frasi di auguri per la Festa della mamma – che quest’anno ricorre in data domenica 10 maggio – rendono unici e personali i bigliettini con cui accompagnare i regali per questa ricorrenza, inoltre commuovono e rendono omaggio alla figura materna in ogni sua sfaccettatura. Pronte a scoprire insieme le più belle? Allora, iniziamo.



DEDICHE PER LA FESTA DELLA MAMMA

Le dediche per la Festa della mamma celebrano la donna più importante della vita di ognuno di noi, ovvero la mamma, con parole dolci e affettuose. Possono essere proclamate a voce, specialmente se si tratta di frasi brevi, oppure utilizzate per scrivere un biglietto con cui accompagnare idee regalo per la Festa della mamma e lavoretti.

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Di seguito, alcune dediche Festa della mamma da cui poter prendere spunto per questa giornata tanto attesa:

“Mamma, sei il mio primo amore e il mio porto sicuro. Buona Festa della mamma”

“Il tuo sorriso è la mia forza. Grazie per esserci”

Grazie a te, mamma, che ogni giorno mi insegni cosa significa amare con il cuore”

A te che rendi ogni giorno più bello con la tua dolcezza: auguri mamma”

“Mamma, sei la luce che accende ogni mia giornata”

“L’amore di una mamma è unico. Sei indispensabile come l’aria che respiro”

“Mi hai donato la vita, mi hai insegnato ad amarla, mi sei stata sempre accanto. Tanti auguri”

“Mamma, per la tua festa un treno di bacie quattro semplici parole: ti voglio tanto bene”

“Sei la migliore mamma del mondo”

Mamma, il tuo amore è la mia forza. Il tuo sorriso è la mia luce”

POESIE PER LA FESTA DELLA MAMMA

Recitare una poesia per la Festa della mamma o scriverla su un biglietto sono entrambi gesti semplici ma che colpiscono dritto al cuore. Molti autori hanno scritto poesie per la Festa della mamma: alcune più lunghe e complesse, altre corte e quindi da poter imparare anche a memoria.

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Di seguito alcuni esempi per i vostri auguri:

LA MADRE – VICTOR HUGO

“La madre è un angelo che ci guarda, che ci insegna ad amare!

Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo fra le sue ginocchia, la nostra anima

nel suo cuore: ci dà il suo latte quando siamo piccini, il suo pane quando

siamo grandi e la sua vita sempre”

LA MAMMA – ADA NEGRI

“La mamma non è più giovane e ha già molti capelli

grigi: ma la sua voce è squillante di ragazzetta e tutto in lei è chiaro ed energico. Il passo, il movimento, lo sguardo, la parola”

LA PAROLA PIÙ BELLA – MARINO MORETTI

“Mamma. Nessuna parola è più bella. La prima che si impara, la prima che si capisce e che s’ama. La prima di una lunga serie di parole con cui s’è risposto alle infinite, alle amorose, timorose domande della maternità. E anche se diventassimo vecchi, come chiameremmo la mamma più vecchia di noi? Mamma. Non c’è un altro nome”

ANCHE I BAMBINI POSSONO IMPARARE POESIE E FILASTROCCHE PER LA FESTA DELLA MAMMA

Ci sono poi composizioni in rima brevi e semplici, tra poesie e filastrocche, perfette per i bambini. Si spazia dalle poesie Festa della mamma adatte alla scuola dell’infanzia a quelle pensate per la scuola primaria. I bambini si divertiranno a leggerle e impararle per poi esibirsi in una piccola e intima recita.

MAMMA, MAMMINA – A.SALTARI

“Filastrocca della mamma nel tuo cuor brilla una fiamma, grande come il sole in cielo e l’amor di un bimbo sincero. Mamma mammina sei dolce e sei carina. Quando abbracci il tuo piccino e lo culli pian pianino, quando ascolti con pazienza e di sorrisi non resti mai senza. Mamma mammina con la pace e l’allegria sei la gioia più grande che ci sia! Giro, giro tondo, auguri a tutte le mamme del mondo”

LA MAESTRA CI DICE – RENZO PAZZANI

“Bambini, vi voglio insegnare che ancora ci sono le fate. Non hanno bacchette incantate

ma sono più belle e più care. Sapete qual è la fatina che sempre vi resta vicina e nel cuore le brilla una fiamma, ha in viso un sorriso giocondo, ha il nome più bello del mondo?

È facile dirlo: è la mamma”

FRASI CELEBRI PER LA FESTA DELLA MAMMA

Le cose da fare insieme per la Festa della mamma, per trascorrere insieme questa giornata e renderla indimenticabile, sono davvero tante.

MOLTI AUTORI HANNO DEDICATO PAROLE ALLA MAMMA

Per aggiungere un tocco di emozione e scrivere un biglietto di auguri davvero impeccabile è possibile aiutarsi con le frasi celebri Festa della mamma, pronunciate o scritte da grandi nomi della letteratura e non solo.

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Eccone alcune delle più famose:

“Quando guardi tua madre, stai guardando l’amore più puro che tu abbia mai conosciuto” (Mitch Albom)

“Il cuore di una madre è un abisso profondo in fondo al quale troverai sempre il perdono” (Honore de Balzac).

“Che suo figlio cresca non significa nulla per una madre. Suo figlio è suo figlio. Diventano più grandi, più vecchi, ma per loro continuano a essere i propri bambini” (Toni Morrison)

“Tutto ciò che sono e spero di essere lo devo alla richiesta angelica di mia madre” (Abraham Lincoln)

“Fare la mamma a tempo pieno è uno dei lavori meglio pagati, poiché lo stipendio è l’amore puro” (Mildred B. Vermont)

“Dietro tutte le storie c’è sempre la storia di una madre. Perché è dalla loro storia che inizia la tua” (Mitch Albom)

“Ci sono molte meraviglie nell’universo; ma il capolavoro della creazione è il cuore di una madre” (Bersot)

“Le madri non ci guidano solo alla pratica, ci guidano verso la grandezza” (Steve Rushin)

“La mamma è il sole che, anche spento, ancora scalda” (Umberto Saba)

“Se l’amore è dolce come un fiore, allora mia madre è quel dolce fiore d’amore” (Rudyard Kipling)

AFORISMI PER LA FESTA DELLA MAMMA

Non mancano neppure gli aforismi sulla Festa della mamma o, comunque, da poter riutilizzare in questa occasione: massime brevi e incisive che racchiudono in poche parole l’essenza della maternità.

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Eccone alcuni:

“So fare tutto. Sono una mamma” (Anonimo)

“La madre custodisce le chiavi dell’anima e conia la moneta del carattere”

(Anonimo)

(Anonimo) “Una madre perdona sempre. È venuta al mondo per questo” (Alexander Dumas)

“Soltanto una madre sa che cosa vuol dire amare ed essere felice” (Adelbert von Chamisso)

“Madri, siete voi che avete in mano la salvezza del mondo” (Lev Tolstoj)

“Non c’è forza più grande al mondo della tenerezza di una madre” (Cardinal Mermillod)

“Una madre non è uno dei più dolci spettacoli della vita? “(William Makepeace Thackeray)

“Non scorderò mai mia madre, perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me” (Joseph Roth)

“Mamma, la parola più bella sulle labbra dell’umanità” (Khalil Gibran)

“Una buona madre vale più di mille maestre” (George Herbert)

FRASI PER LA FESTA DELLA MAMMA CHE NON C’È PIÙ

Ci sono poi frasi per la Festa della mamma che fanno piangere ed emozionare. Le più toccanti sono quelle per la mamma che non c’è più, in grado di toccare corde profonde dell’anima a qualsiasi età.

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Vi lasciamo qualche esempio:

“Il tempo è l’unico consolatore per la perdita di una madre” (Jane Welsh Carlyle)

“Madre, mia madre, dove sei nel lontano? Dove ti sei perduta dopo la morte, che più non mi mandi la tua immagine, e deserti sono i miei sogni” (Giorgio Vigolo)

” ‘La morte non esiste, figlia. La gente muore solo quando viene dimenticata’, mi spiegò mia madre poco prima di andarsene. ‘Se saprai ricordarmi, sarò sempre con te’. Poi mi prese una mano e con gli occhi mi disse quanto mi amava, finché il suo sguardo non divenne nebbia e la vita uscì da lei” (Isabel Allende)

“C’è una ragione per ogni cosa. Anche alla morte c’è una ragione. E anche all’amore perduto. Se la morte ce lo porta via rimane sempre un amore. Assume una forma diversa, nient’altro. Non puoi vedere la persona sorridere, non le porti da mangiare, non le arruffi i capelli… Ma quando questi sensi si indeboliscono, un altro si rafforza. La memoria. Essa diviene tua compagna. Tu l’alimenti, tu la serbi, ci danzi assieme. La vita deve avere un termine, l’amore no. E il mio amore per te, cara mamma, non finirà mai: continuerei a gridarlo dovesse finire il mondo” (Mitch Albom)

“Se avessi piantato un fiore per ogni volta in cui ho pensato a mia mamma… potrei camminare per sempre nel mio giardino” (Alfred Jennyon)

“Non scorderò mai mia madre perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me” (Immanuel Kant)

“C’è una gran quantità di cose belle, che Dio ci può concedere due volte; ma la mamma è cosa tanto grande, che ce la dà una volta sola” (Harriet Beecher Stowe)

“Coloro che amiamo e perdiamo sono sempre collegati da corde del cuore all’infinito” (Terri Guillemets)

“Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore” (Mahatma Gandhi)

“Ogni giorno che passa tesse il filo invisibile del tuo ricordo” (Valerie Perrin)

Se siete interessate ad altri approfondimenti sulla Festa della mamma, non perdetevi questi post:

1) FESTA DELLA MAMMA: DATA E ORIGINI

2) UNGHIE PER LA FESTA DELLA MAMMA

3) OUTFIT MAMMA E FIGLIA MATCHY MATCHY

Via Tenor

Ragazze, questo era il nostro focus sulle frasi di auguri per la Festa della mamma tra dediche, poesie, aforismi e frasi celebri. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti sui social come siete solite festeggiare questa ricorrenza, un bacione dal TeamClio!