MERCOLEDÌ 2: LA SECONDA STAGIONE È SEMPRE PIÙ VICINA

Dopo lo straordinario successo della prima stagione, è finalmente in arrivo Mercoledì 2. La prima serie è stata tra i titoli più visti di tutti i tempi di Netflix con oltre 350 milioni di visualizzazioni. La produzione di Netflix ha confermato la seconda stagione di Mercoledì poco dopo la messa in onda dei primi episodi, ma ci sono voluti ben 3 anni per vedere concretizzarsi il ritorno di Jenna Ortega e gli altri. I nuovi episodi saranno disponibili su Netflix a partire da agosto 2025 e saranno divisi in due tranche. Gli ultimi episodi della stagione 2 verranno messi online a settembre, quindi al ritorno dalle vacanze estive.

Credits: @Netflix via Instagram. La seconda stagione di Mercoledì sta per arrivare su Netflix

Jenna Ortega, la tenebrosa quanto simpatica piccola di casa Addams, è pronta a tornare su Netflix con Mercoledì 2, seconda attesissima stagione della serie. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere, dal cast al completo alle novità fino alla data di uscita di Mercoledì 2. Via col post!

IL CAST COMPLETO DI MERCOLEDÌ 2: CHI VEDREMO NEI NUOVI EPISODI

Mercoledì Addams, la protagonista indiscussa della serie, sarà ancora interpretata dalla talentuosa attrice Jenna Ortega. Il resto della famiglia Addams, composta da Gomez, Morticia, Pugsley e lo zio Fester, tornerà sicuramente per continuare a deliziare gli spettatori con il loro carisma unico.

Credits: @jennaortega via Instagram. L’annuncio social dell’inizio delle riprese della nuova stagione





Quindi, torneranno Catherine Zeta-Jones, che ha interpretato Morticia nella prima stagione, e Luis Guzmán nei panni di Gomez.

Tornerà anche il cast degli amici di Mercoledì, tra cui Hunter Doohan che ha interpretato Tyler. Tuttavia, il creatore dello spettacolo, Al Gough, ha anticipato che ci saranno nuovi personaggi, nuovi misteri e nuove sfide da affrontare per Mercoledì.

Credits: @Netflix via Instagram. Hunter Doohan nei panni di Tyler

Dovrebbero far parte del cast anche nuovi personaggi della famiglia Addams. Le ipotesi più accreditate, oltre alle speranze dei fan, sono riposte nel cugino Itt. Dal primo teaser rilasciato sulla pagina Instagram di Jenna Ortega sappiamo per certo che ci sarà la nonna di Mercoledì, interpretata da Joanna Lumley.

Tra le new entry di Mercoledì 2 ci sono poi Steve Buscemi e Christopher Lloyd; presenti anche di Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor in ruoli che scopriremo presto.

Credits: @joannalumleys via Instagram. Joanna Lumley è la new entry del cast e interpreterà la nonna di Mercoledì Addams

A questi saranno affiancati Thandie Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo e Joonas Suotamo.

LA TRAMA DELLA SECONDA STAGIONE DI MERCOLEDÌ

La prima stagione di Mercoledì Addams ha presentato una serie di trame che hanno affascinato gli spettatori. Nella seconda stagione ci si può aspettare una continua esplorazione delle dinamiche familiari degli Addams, insieme a nuovi misteri e avventure.

Nella seconda stagione ci saranno nuovi misteri e avventure

Le trame avvincenti che offrono una combinazione di umorismo nero e momenti emozionanti sono uno degli aspetti chiave che attirano i fan nella serie.

Cosa succedere alla Nevermore Academy? «Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il mondo stravagante e spettrale di Nevermore», hanno dichiarato i co-showrunner della prima stagione Miles Millar e Alfred Gough.

In ogni caso, secondo quanto dichiarato dalla stessa Jenna Ortega, Mercoledì 2 sarà una serie meno romantica e più tenebrosa della prima stagione, con una protagonista sempre più sicura di sé, che dovrà affrontare nuovi mostri da fermare.

Credits: @Netflix via Instagram. In questa immagine, parte della famiglia Addams

Anche se i fan hanno già visto la loro nuova giovane detective preferita sconfiggere un cattivo, adesso Mercoledì è pronta a incontrare nuovi avversari. Come rivelano gli ultimi momenti del finale della prima stagione, Hyde è ancora là fuori.

In più c’è anche uno stalker apparentemente in giro per Nevermore, che invia messaggi minacciosi e foto raccapriccianti da un numero sconosciuto. «Le minacce rimangono là fuori. Sia per Mercoledì che per la scuola», ha dichiarato Millar. «Non tutte le questioni non in sospeso sono state risolte in modo ordinato come lei pensa».

QUANDO ESCE MERCOLEDÌ 2?

Inizialmente si pensava che gli episodi della seconda stagione venissero rilasciati nei primi mesi del 2025, ma l’attesa è stata più lunga del previsto. A distanza di 3 anni, Netflix ha finalmente annunciato la data di uscita ufficiale.

Credits: @Netflix via Instagram. Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams

La seconda stagione verrà divisa in due parti: la prima parte sarà disponibile dal 6 agosto, mentre per lo streaming della seconda parte bisognerà aspettare il 3 settembre.

Nel frattempo, i fan possono aspettarsi che la seconda stagione continui a stupire con l’uso creativo della fotografia, dei costumi e delle scenografie per creare l’atmosfera perfetta. Inoltre, ci si aspetta che la colonna sonora continui a giocare un ruolo fondamentale nella serie, creando l’atmosfera tenebrosa e incantevole che definisce il mondo degli Addams. È forse arrivato il momento di ripassare la coreografia diventata virale con la prima stagione? Ragazze, intanto non ci resta che aspettare maggiori dettagli.

Ragazze, noi non vediamo l'ora di vedere la seconda stagione di Mercoledì e di scoprire cosa succederà ai protagonisti.