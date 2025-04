DOVE ANDARE PER IL PONTE DEL 25 APRILE? QUALI SONO LE DESTINAZIONI MIGLIORI IN ITALIA ED EUROPA?

È arrivato il momento di parlare dei viaggi ponte 25 aprile, ragazze! La data si avvicina, e il bello è che il 25 aprile cade di venerdì, dandoci la possibilità di organizzare un viaggio per il ponte del 25 aprile sfruttando ben 3 giorni, senza chiedere nessun giorno di ferie al lavoro! Certo, potreste optare sempre per una staycation, la vacanza sostenibile vicino casa. Se, però, vi va di allontanarvi di più dalla vostra dimora rimanete sintonizzate perché abbiamo diverse proposte per i migliori viaggi del ponte del 25 aprile al caldo o con bambini! Italia o Europa, non fa differenza perché sono già disponibili diverse offerte di voli low cost e last minute per il ponte del 25 aprile.

Credits: @near_rome Via Instagram, Pexels | Pixabay e @mantieniteforty Via Instagram

Senza un solo giorno di ferie dall’ufficio, ragazze, quest’anno potete organizzare un super viaggio ponte 25 aprile, lo sapevate? Che decidiate di rimanere vicino casa o di allontanarvi un po’, sappiate che le mete per il ponte del 25 aprile in Italia o in Europa sono moltissime, dandovi una gran varietà di scelta. Ma perché si festeggia il 25 aprile? Cosa si celebra in Italia? Non perdiamo altro tempo utile: ci vediamo qui sotto nel post per entrare nel vivo della questione!

Tutti i link affiliati (attraverso i quali potremmo ricevere una commissione) sono inseriti in piena autonomia editoriale. Se fate una prenotazione tramite questi link, potremmo ricevere una commissione.

COSA SI FESTEGGIA IL 25 APRILE

Che festa è il 25 aprile? Il 25 aprile cosa si festeggia​? Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione.

Ma cos’è la Festa della Liberazione, nel dettaglio? Si tratta di una Festa Nazionale che si celebra ogni anno il 25 aprile, appunto. Lo stesso giorno del 1945, infatti, la Nazione è stata liberata dall’occupazione nazista e dal fascismo.

Credits: Foto di Adobe Stock | RomanWhale studio. – I papaveri rossi sono il simbolo della Liberazione





La Festa della Liberazione del 25 aprile è stata chiamata così proprio perché in quel giorno del 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti.

Nella stessa data venne, infatti, indicato alle forze partigiane del Nord Italia di attaccare i presìdi fascisti e nazisti, arrivando a una situazione di sostanziale resa degli invasori, ancora prima dell’arrivo delle truppe alleate. Fu poi Umberto II di Savoia, su indicazione di Alcide De Gasperi, a emanare un decreto legislativo contenente l’indicazione del 25 aprile come Festa della Liberazione.

Se vi stavate quindi chiedendo perché si festeggia il 25 aprile, speriamo di aver risposto in maniera esaustiva alla vostra domanda!

COSA FARE IL 25 APRILE

Visto che è festa nazionale, il 25 aprile cosa fare è questione molto seria, visto che ci sono altissime probabilità che non dobbiate lavorare ma che, anzi, possiate sfruttare questa giornata per un viaggio per il ponte del 25 aprile oppure per un’altra attività interessante.

Credits: Foto di Adobe Stock | Joao

Ma cosa fare il 25 aprile nella pratica? Generalmente, trattandosi della Festa della Liberazione, ogni città organizza manifestazioni, cortei o conferenze per celebrare questa giornata.

MANIFESTAZIONI 25 APRILE

Cominciamo proprio dalle manifestazioni 25 aprile, scoprendo quali sono le più famose e note in Italia.

La cerimonia della Festa della Liberazione più solenne è sicuramente quella che si tiene a Roma, quando il Presidente della Repubblica e altre alte cariche statali depongono una corona d’alloro al sacello del Milite Ignoto (ovvero la tomba dedicata al milite ignoto, appunto, che si trova all’interno del Vittoriano di Roma).

Credits: Foto di Adobe Stock | francescopaoli

Sempre a Roma ogni anno si tiene il corteo promosso dall’Anpi; Milano non è da meno, visto che in occasione del 25 aprile si tengono generalmente cerimonie e manifestazioni in luoghi simbolo della città, come in Piazza Tricolore, Palazzo Isimbardi, Palazzo Marino, Loggia dei Mercanti, Largo Caduti Milanesi per la Patria, Piazzale Loreto

MUSEI GRATIS 25 APRILE

Iniziative lodevole per la Festa della Liberazione sono sicuramente i musei gratis il 25 aprile: in tutta Italia, musei e parchi archeologici sono totalmente free, per cui è consentito l’accesso senza dover pagare alcuna tariffa.

Per l’elenco completo, vi consigliamo di consultare la pagina web dedicata direttamente sul sito del Ministero della Cultura, aggiornato il real-time.

DOVE ANDARE DURANTE IL PONTE DEL 25 APRILE 2025

Il ponte del 25 aprile è sempre un’occasione fantastica per organizzare un viaggio con amici, in coppia o in famiglia. Non c’è una risposta precisa alla domanda su dove andare ponte del 25 aprile, visto che molto dipende da quanto vogliate spostarvi rispetto alla vostra residenza, da quanto vogliate spendere e da che tipo di vacanza avete in mente.

Credits: Foto di Adobe Stock | Valerii Apetroaiei

Sicuramente, però, le idee e le offerte ponte 25 aprile non mancano, quindi abbiamo deciso di raccogliere qualche spunto che potreste consultare per farvi ispirare, scoprendo le mete 25 aprile migliori!

VIAGGIO PONTE 25 APRILE IN FAMIGLIA: OPERA BOSCO A CALCATA PER LABORATORI IN NATURA

Altro museo per i più piccoli, ma stavolta totalmente immerso nella natura: parliamo di Opera Bosco, a Calcata, una destinazione fantastica per il vostro prossimo viaggio per il ponte del 25 aprile in famiglia.

Credits: @near_rome Via Instagram | Uno scorcio della meraviglia di Opera Bosco a Calcata, vicino Roma

Credits: @vinba81 Via Instagram | Un’opera nel bosco dell’arte a Calcata

Inaugurato nel 1996, Opera Bosco a Calcata è un museo-laboratorio di arte contemporanea a cielo aperto destinato ad adulti e bambini, cui offre percorsi e laboratori al cui centro c’è sempre il rispetto della natura e dei suoi tempi. All’interno dell’area espositiva si trovano centinaia di opere artistiche che formano un’installazione permanente davvero imperdibile.

BASILICATA ON THE ROAD PER IL VOSTRO VIAGGIO 25 APRILE IN ITALIA

Tra tutti i viaggi ponte 25 aprile in Italia, ragazze, vogliamo proporvi un’idea un po’ più avventurosa: perché non organizzare un viaggio on the road in una regione italiana meravigliosa come la Basilicata? Potete trovate anche alcuni itinerari in bicicletta da non perdere, ma non solo.

Credits: @mantieniteforty Via Instagram | Il paesaggio di Maratea con il celebre Cristo Redentore

I VIAGGI IN ITALIA PER IL PONTE DEL 25 APRILE POSSONO ESSERE AVVENTUROSI

Vi diamo solo qualche suggerimento su cosa vedere in Basilicata per il ponte del 25 aprile: Maratea anche conosciuta come città dalle 44 chiese, il lago di Pietra del Pertusillo, Aliano, Tramutola e Craco, la “città fantasma” che però può ancora essere visitata per il massimo del fascino e della suggestione.

Credits: @turismoinitalia_ Via Instagram | Un’immagine della città abbandonata di Craco

PONTE DEL 25 APRILE AL CALDO, LE CANARIE CI ASPETTANO

Se avete sempre sognato di saggiare la bellezza dell’estate anche quando qui in Italia siamo in piena primavera, ragazze, allora quest’idea di viaggio ponte 25 aprile al caldo vi piacerà moltissimo. Una meta che risulta essere veramente ideale in questo periodo dell’anno sono le Isole Canarie.

Credits: Foto di Pexels | Marian Florinel Condruz

Tra tutte le destinazioni papabili il massimo per chi ama gli sport acquatici che sfruttano le onde e il vento, come wind- e kitesurf, troviamo Lanzarote e Fuerteventura; se viaggiate con bambini o amate il relax assoluto allora considerate Gran Canaria, più riparata.

CASTELLI BAVARESI E MONACO, LA DESTINAZIONE ROMANTICA PER IL PONTE 25 APRILE IN EUROPA

Infine, ma non per importanza, se volete una destinazione all’estero per il ponte del 25 aprile considerate anche una meta europea affascinante come la Baviera con i suoi castelli. Potreste soggiornare proprio a Monaco di Baviera e poi spostarvi verso la zona della Strada Romantica. Imperdibile il Castello di Neuschwanstein.

Credits: Foto di Pexels | Pixabay

DOVE ANDARE IL 25 APRILE CON BAMBINI

Viaggiare con i più piccoli non è sempre facile, anche se per fortuna esistono diverse attività per tenere occupati i bambini in macchina. In occasione del vostro prossimo viaggio per il ponte del 25 aprile con i bambini vogliamo provare a proporvi una meta originale in Italia, per dei giorni un po’ diversi dal solito.

Credits: @walterbz Via Instagram | Uno scorcio stupendo di Mondotreno a Rablà

Forse non tutti lo conoscono ma in Trentino-Alto Adige e precisamente a Rablà nel comune di Parcines sorge il modellino digitale di trenini in miniatura più grande di tutta la Penisola. Mondotreno, così si chiama questa destinazione magica per i più piccoli, offre ben tre piani di esposizione su oltre 1000 mq.

Credits: @soutine17 Via Instagram | Il fascino dei treni di notte a Mondotreno

TRA I VIAGGI PONTE 25 APRILE TANTE METE NELLA NATURA

I bambini potranno divertirsi diventando per un giorno dei veri capotreno, “guidando” così il trenino messo a loro disposizione; siamo sicure che anche gli adulti non perderanno tempo e si lanceranno in quest’avventura!

APPROFITTA DEI LAST MINUTE DEL 25 APRILE

E che dire dei last minute 25 aprile​? Online non è difficile trovare diverse offerte di viaggi last minute per il ponte del 25 aprile: il nostro consiglio è di confrontare più siti web per farvi un’idea più precisa dei costi.

Per non spendere troppo in aerei, specialmente in famiglia, un’ottima idea è puntare su una città italiana, magari approfittando del ponte per visitare una meta che avete accantonato. Un esempio? Roma, Venezia, Milano, Firenze, Napoli, destinazioni che si possono raggiungere in treno o comodamente in auto. Buon viaggio!

***Il post contiene link affiliati***

Vi è piaciuto il post? Allora non perdete altri consigli per i vostri prossimi viaggi:

1) VIAGGI IN TRENO IN FAMIGLIA, DOVE ANDARE CON I BAMBINI

2) I PARCHI ACQUATICI DA VISITARE IN ITALIA

3) I PIÙ DIVERTENTI PARCHI AVVENTURA IN ITALIA

Via Giphy

Ragazze anche per oggi da parte nostra è tutto. E voi, cosa ne pensate di queste idee per i viaggi del ponte 25 aprile? Avete puntato una meta in particolare? Fateci sapere come sempre la vostra opinione nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!