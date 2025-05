COME SCEGLIERE LO SMALTO BIANCO LATTE?

Lo smalto bianco latte è uno dei più apprezzati per le unghie di mani e piedi, che si tratti di effetto gel, semipermanente o smalto classico. Le unghie dal color lattiginoso sono un classico e, da alcuni anni a questa parte, sono state riscoperte riscuotendo sempre più consensi. Difficile fare una selezione dei migliori smalti bianco latte in commercio perché le proposte tra cui poter scegliere sono davvero tantissime. Dior ed Essie firmano smalti bianco latte dal colore brillante e dall’ottima resa, affiancati da brand altrettanto validi come OPI. Anche gli smalti bianco latte economici di Essence e Kiko vantano buone recensioni. Non mancano neppure gli smalti bianco latte con formula clean e vegan e quelli per il semipermanente o per il gel, da comprare affidandosi alle migliori marche e reperibili anche su Amazon.

Credits: Foto di Adobe Stock | New Africa

Lo smalto bianco latte è una certezza per tutte le donne che desiderano sfoggiare unghie belle, semplici e naturali. Riveste la manicure con un delicatissimo velo lattiginoso, sublimando le unghie e valorizzandole senza strafare. Dallo smalto bianco latte semipermanente a quello effetto gel, scopriamo insieme una selezione dei migliori prodotti e alcune idee inspo.

SMALTO BIANCO LATTE: DIOR, ESSIE E GLI ALTRI PER UNA MANICURE IMPECCABILE

Insieme allo smalto rosa, i colori lattiginosi per le unghie delicati e molto naturali sono i più richiesti e apprezzati. Tra questi, lo smalto bianco latte è sicuramente uno dei più amati in assoluto: sta bene praticamente a tutte, è molto elegante e performa sia sulle unghie corte che sulle unghie lunghe. Dalla variante classica a quello perlato e con brillantini, è un must indiscusso.

Credits: Foto di Adobe Stock | devmarya

DEVE STENDERSI BENE E AVERE UN COLORE UNIFORME SEPPURE DELICATO

Individuare lo smalto bianco latte giusto può creare qualche difficoltà. L’ideale è puntare su uno smalto che sia lattiginoso ma coprente, dal colore pieno e omogeneo sin dalla prima passata così da non dover stratificare troppo prodotto. A seconda dei propri gusti, poi, è possibile scegliere tra smalti bianco latte più delicati oppure ben visibili, con una percentuale più o meno elevata di pigmento bianco.







Tra i migliori smalti bianco latte spicca 007 Jasmin di Dior, insieme a Chanel uno dei brand di alta profumeria più quotati in termini di proposte per la manicure. La linea Vernis Smalto Effetto Gel assicura una lunga tenuta, un finish brillante e una stesura agevole anche per chi non ha troppa dimestichezza con gli smalti.

Dior, Vernis Smalto Effetto Gel – 007 Jasmin. Prezzo: 34,00€ su sephora.it

Lo smalto bianco latte Essie 03 Marshmallow presenta un colore bianco lattiginoso leggermente tendente al rosato, adatto a chi predilige le manicure molto naturali. Le performance degli smalti Essie sono eccellenti e il rapporto qualità-prezzo davvero ottimo.

Essie, Smalto per unghie – 03 Marshmallow. Prezzo: 11,85€ su amazon.it

Bianco latte puro per lo smalto OPI Infinite Shine – Funny Bunny, uno dei bestseller del brand. La linea Infinite Shine assicura alle unghie brillantezza estrema e una lunga tenuta del colore, a prova di scheggiature.

OPI, Infinite Shine – Funny Bunny. Prezzo: 21,09€ su amazon.it

SEMIPERMANENTE O EFFETTO GEL PER UNGHIE A LUNGA TENUTA

Il color lattiginoso viene scelto spesso anche da chi è solito fare semipermanente e gel. Si tratta, in questo caso, di smalti da far asciugare in lampada in grado di resistere anche per 10-15 giorni se correttamente applicati.

Modelones, Smalto Semipermanente per Unghie – Bianco. Prezzo: 8,99€ su amazon.it

Su Amazon e, più in generale, nei vari shop online che si occupano di beauty, si trovano molti smalti bianco latte per semipermanente e gel, pensati per soddisfare tutti i gusti.

Vishine, Smalto Semipermanente Bianco Latte. Prezzo: 7,59€ su amazon.it

Si spazia dal bianco latte coprente al bianco latte trasparente per chi ama le iridescenze e l’effetto naturale.

Male, 5-in-1 Builder Gel Polish – Clear. Prezzo: 15,45€ su lookfantastic.it

Tomicca, Smalto UV Glitter Bianco Latte con Brillantini. Prezzo: 8,06€ su amazon.it

Questi smalti, generalmente, vanno utilizzati insieme a base e top coat per ottenere una manicure professionale come dall’estetista.

UNGHIE COLOR LATTIGINOSO E CLEAN CON LE NUOVE FORMULE NATURALI E VEGAN

Negli ultimi anni si sta prestando sempre più attenzione alla formulazione degli smalti, escludendo l’utilizzo di ingredienti potenzialmente dannosi per la salute e per l’ambiente in favore di formule completamente clean e vegan o, comunque, quanto più possibile naturali.

Tra i migliori se ne distinguono anche alcuni con buon Inci, come quelli di Andreia. Il brand propone una linea di smalti vegan, permeabili e traspiranti tra l’altro conformi anche a tutti i requisiti Halal.

Andreia, Vernis Halal Nail Polish – B22 Bianco Latte. Prezzo: 8,91€ su amazon.it

La linea Green di Manucurist comprende smalti di origine biologica dalle ottime performance a base di ingredienti come patate, bambù e mais. Il colore Milky White è davvero il punto di bianco latte perfetto.

Manucurist, Green Natural Nail Colour – Milky White. Prezzo: 14,00€ su sephora.it

SONO TANTI I BRAND CHE PROPONGONO SMALTI BIANCO LATTE CON FORMULA VEGAN E CLEAN

Rimmel, ormai da qualche anno, ha introdotto la linea Kind & Free. Gli smalti in gamma sono vegani e contengono il 70% di ingredienti di origine naturale. Se siete alla ricerca di uno smalto bianco latte con queste caratteristiche, date un’occhiata alla nuance 151 Fresh Undone.

Rimmel London, Smalto Kind & Free – 151 Fresh Undone. Prezzo: 3,60€ su amazon.it

Gli smalti Rimmel, tra l’altro, sono tra i migliori in commercio in termini di resa e performance.

SMALTO BIANCO LATTE ECONOMICO: I MUST HAVE DI ESSENCE E KIKO

Concludiamo la carrellata dei migliori smalti bianco latte con alcuni prodotti economici degni di nota che non hanno niente da invidiare ai loro “colleghi” più costosi. Da provare lo smalto bianco latte Essence nella tonalità 33 Bianco, osannato in rete e sui social in quanto resistente, caratterizzato da un prezzo piccolissimo e declinato in un bianco molto chic.

Essence, Shine Last&Go – 33 Bianco. Prezzo: 1,99€ su amazon.it

La linea Power Pro Nail Lacquer di Kiko non è da meno. Questi smalti, pur essendo low cost, evitano il problema dello smalto sbeccato dopo un giorno e si comportano molto bene dopo l’applicazione. Il colore 04 Bianco Latte sublima le unghie valorizzandole nella loro naturale bellezza e la formula promette una manicure brillante fino a 7 giorni.

Kiko, Power Pro Nail Lacquer – 04 Bianco Latte. Prezzo: 4,99€ su kikocosmetics.com

