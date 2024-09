QUALI SNEAKERS AUTUNNO 2024 ACQUISTARE?

L’autunno 2024 porta con sé una serie di tendenze entusiasmanti nel mondo delle sneakers. Se non sapete quali sneakers autunno 2024 acquistare, le Nike Air Force 1 e le Superga animalier platform sono scelte audaci che combinano comfort e stile. Per chi ama i colori neutri e le chunky sneakers, le New Balance 90/60 offrono originalità in ogni abbinamento. Che preferiate le tonalità nude o le stampe leopardate, l’importante è scegliere tra le sneakers autunno 2024 modelli che vi permettano di esprimere al meglio il vostro stile unico e personale. L’occasione giusta per sperimentare come indossare le stampe animalier.

Credits: @angelvrr via Pinterest, @good_calzado via Instagram, @jessicaliu1 via Pinterest

Abbiamo selezionato per voi 8 modelli di sneakers autunno 2024 che non possono assolutamente mancare nel vostro guardaroba. Dalle fantasie leopardate ai colori nude, queste scarpe da ginnastica vi permetteranno di creare abbinamenti stilosi e di tendenza, perfetti per ogni occasione e gusto. Che siate amanti dello stile minimal o preferiate osare con dettagli più particolari, qui troverete la vostra prossima ossessione. Pronte a scoprire insieme quali sono le sneakers donna autunnali del momento? Allora, iniziamo subito!

SNEAKERS CON FANTASIA ANIMALIER LEOPARDATA

Le sneakers autunno 2024 con fantasia animalier leopardata sono la scelta audace e grintosa che non può mancare nel vostro guardaroba.

l’animalier leopardato continua a dominare le passerelle e le strade

Perfette per chi desidera aggiungere un po’ di carattere al proprio outfit, le sneakers con fantasia animalier leopardata sono estremamente versatili, nonostante il loro aspetto audace. Si possono abbinare con capi semplici e monocromatici per far risaltare il pattern, oppure con altri pezzi animalier per un look più audace e d’impatto. Totalmente leopardate o con semplici dettagli animalier, i modelli di sneakers disponibili sono davvero tanti. Ma vediamoli più nel dettaglio.

Credits: @allison.buch, @lamarelle35 via instagram





LE SNEAKERS ANIMALIER FIRMATE NIKE, ADIDAS E SUPERGA

Se siete alla ricerca di un accessorio che unisca comfort, stile e un pizzico di audacia, le Nike Air Force 1 con dettagli animalier sono esattamente quello che fa per voi. Queste sneakers iconiche, già amate per il loro design intramontabile e la comodità imbattibile, si rinnovano con un tocco selvaggio che le rende ancora più irresistibili.

Nike, Air Force 1 Low ’07 Snakeskin Phantom. Prezzo: 118,19€ su Amazon.it

un perfetto mix di classico e moderno

Per tutte le ragazze che amano combinare lo stile classico allo stile contemporaneo, non potete perdervi le Adidas Samba x Wales Bonner. Questa collaborazione esclusiva tra Adidas e la stilista britannica Grace Wales Bonner ha dato vita a una versione delle iconiche Samba che è una vera chicca! Il motivo leopardato è il protagonista indiscusso di questo modello, anche se sono disponibili altre varianti colore. Inoltre, queste sneakers non sono solo belle da vedere, ma sono anche incredibilmente comode, perfette per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata, tra le migliore idee look da ufficio o per il tempo libero.

Credits: @whymarj via Instagram

Se siete alla ricerca di un tocco audace da aggiungere al vostro guardaroba, che magari vi regali anche qualche cm in più, le Superga animalier platform sono la scelta perfetta per voi.

SUPERGA, 2790 Fantasy Cotw, Sneaker Donna. Prezzo: 37,50 € su Amazon.it

Queste scarpe in tela si abbinano facilmente a una varietà infinita di outfit. Indossatele con jeans skinny e una t-shirt bianca per un look semplice, ma chic oppure abbinatele a una gonna midi in denim e una blusa leggera per un pomeriggio di shopping con le amiche.

PERCHÈ SCEGLIERE LE SNEAKERS NUDE?

Se le sneakers con fantasia animalier leopardata sono la scelta audace e grintosa per dare carattere all’outfit, quelle nude rappresentano la scelta raffinata e versatile che non può assolutamente mancare nel guardaroba.

Credits: @crystalinmarie via Instagram

Quindi perché scegliere le sneakers nude? Semplice! Le sneakers autunno 2024 nude si distinguono per la loro capacità di abbinamento a qualsiasi outfit. Il loro colore neutro, che varia dalle sfumature del beige al cipria, si sposa perfettamente con i toni autunnali, rendendole l’accessorio ideale per ogni occasione.

TRA LE SNEAKERS NUDE PERFETTE PER L’AUTUNNO 2024 CI SONO LE NEW BALANCE

Se state cercando la sneaker perfetta per esprimere il vostro stile unico in nude, le New Balance 327 e 90/60 sono due modelli che non potete lasciarvi sfuggire. Le New Balance 90/60 sono una reinterpretazione moderna delle classiche scarpe sportive, pensate per le ragazze che vogliono distinguersi con uno stile unico e contemporaneo.

Sono un modello di sneakers distinto, con una forma che richiama i modelli vintage degli anni ’90, caratterizzata da linee morbide. Tra le sneakers autunno 2024 nude, le 90/60 offrono un perfetto equilibrio di comfort e stile. La loro tonalità nude si abbina facilmente a diversi tipi di jeans e pantaloni o a un abito midi, rendendole ideali per ogni occasione, dal lavoro a una serata fuori.

Credits: @sneakerlinesports via Instagram

Anche il modello 327 New Balance è un perfetto esempio di sneakers nude con alcune peculiarità tra cui il design retrò che incontra la moda contemporanea. Queste sneakers, ispirate agli iconici modelli degli anni ’70, combinano linee vintage con dettagli moderni, offrendo un look casual ma sofisticato, perfetto per le ragazze che amano uno stile senza tempo.

Credits: @crystalinmarie via Instagram

La colorazione nude conferisce un tocco caldo e versatile, facile da abbinare a qualsiasi outfit, sia che stiate cercando di completare un look casual con jeans e una giacca di pelle, sia che vogliate aggiungere un elemento di contrasto a un vestito o una gonna un po’ più elegante. Il mix di materiali, che spesso include suede e mesh, non solo aggiunge texture e profondità, ma garantisce anche comfort e traspirabilità per un uso quotidiano.

NIKE DUNK LOW TRA I MODELLI PIÙ RICERCATI

Le sneakers sono un elemento chiave nel guardaroba di ogni ragazza e tra i modelli più ricercati del momento ci sono le Nike Dunk Low. In particolare, la versione Sanddrift sta catturando l’attenzione per il suo design versatile.

@sneakherscanada via Instagram

La tonalità nude di queste scarpe è perfetta per essere abbinata a una varietà infinita di outfit, dal casual all’elegante. Insomma, per un look da lavoro, per un brunch con le amiche o per una passeggiata nel parco, le Dunk Low Sanddrift possono facilmente adattarsi a qualsiasi occasione.

COLORI NEUTRI E MINIMALISTI: SNEAKERS AUTUNNO 2024 BEIGE E NUDE ROSATO

Per chi ricerca un taglio di scarpa un po’ più classico, le All Star Beige sono la scelta giusta. I colori neutri e minimalisti della tela conferiscono a queste scarpe un aspetto sofisticato e facilmente abbinabile, rendendole perfette per ogni outfit autunnale, dal casual al più elegante.

Converse, Chuck Taylor All Star Lift Sneaker Beige da Donna. Prezzo: 64,00€ su Amazon.it

Disponibili in due modelli principali, alto e basso, entrambe le scelte offrono un design iconico, ma presentano alcune differenze che le rendono uniche. Il modello alto si distingue per la sua silhouette che copre la caviglia, fornendo un supporto aggiuntivo; spesso associate a uno stile grunge o streetwear, queste sneakers possono comunque facilmente adattarsi a look più eleganti. Le All Star basse, invece, sono spesso scelte da chi ama uno stile minimalista e possono essere facilmente abbinate a vari outfit.

PUMA, Suede Heart EP, Scarpe da Ginnastica Basse Donna. Prezzo: 86,40€ su Amazon.it

Le Puma Suede Classic in tonalità nude sono un modello iconico che non può mancare nel guardaroba di ogni ragazza per l’autunno 2024. Queste sneakers combinano un design elegante con un comfort eccezionale, rendendole perfette per ogni occasione. La tonalità nude rosata conferisce a queste scarpe un aspetto sofisticato e versatile, ideale per essere abbinate a jeans, gonne o abiti. La silhouette bassa rende queste sneakers facili da indossare e perfette per un look dal boho al minimalista.

