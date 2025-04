DOVE ACQUISTARE ABITI E ACCESSORI VINTAGE TRAMITE APP?

La moda second-hand sta prendendo sempre più piede, vista anche la maggiore attenzione all’inquinamento per produrre e smaltire i capi, specialmente quelli low cost. Le APP di vestiti vintage sono opzioni amatissime da chi apprezza il mondo fashion di seconda mano. Si scaricano gratis e permettono di acquistare capi e accessori modi a prezzi davvero competitivi. Non si parla solo di Vinted, l’APP di second-hand probabilmente più usata al momento, ma anche di Depop, Vestiaire Collective per la moda di lusso, o Zalando. Comprare vintage consente non solo di risparmiare e di fare del bene al pianeta, ma anche di trovare vestiti o borse in edizione limitata o non più disponibili negli store.

Credits: Foto di Adobe Stock | Vadym

Le APP per comprare vintage e second-hand stanno spopolando ultimamente, e sono una scelta etica sempre più abbracciata non solo da noi fashion lovers, ma anche dalle VIP che preferiscono capi di seconda mano anche per gli eventi sul Red Carpet. Ma quali sono le migliori APP vestiti vintage in circolazione? Ve lo sveliamo oggi, leggete fino in fondo per scoprirle tutte (+ una chicca per velocizzare il vostro shopping!).

APP VESTITI VINTAGE, VESTIAIRE COLLECTIVE PER UNA SELEZIONE DI LUSSO TOP

Cominciamo da un’APP di vintage e second-hand di lusso che sicuramente conoscete già: Vestiaire Collective è anche un sito internet che consente di accaparrarsi pezzi unici dei più grandi brand luxury di sempre.

Credits: @vestiairecollective – Il logo della famosa APP e sito di vintage e seconda mano di lusso





Presente in tutto il mondo, Vestiaire Collective è famosa perché garantisce la totale autenticità dei vestiti e degli accessori venduti tramite la piattaforma. Come funziona nello specifico?

LE APP DI ABITI E ACCESSORI VINTAGE PROPONGONO ANCHE PRODOTTI DI LUSSO

Ogni utente può vendere tramite l’APP, semplicemente caricando foto e informazioni del capo specifico che intende pubblicizzare su Vestiaire Collective; dopo aver inserito le info, il team dell’APP controlla foto, garanzia, dustbag ecc. per suggerire un prezzo consono.

Credits: @circularlink Via Instagram – La Resale Guide pubblicata da Vestiaire Collective per comprendere cosa perde e cosa acquista valore nel mercato del lusso second-hand

In alcuni casi i capi vengono controllati direttamente dal team prima di essere inseriti sul sito, in altri prima di ricevere l’articolo l’acquirente può richiedere un controllo di autenticità e di qualità al costo di 15€.

DOVE COMPRARE ONLINE MODA SECOND-HAND: L’APP DI DEPOP

La moda vintage è in continua crescita (si definiscono così i capi che hanno più di 20 anni di vita, ma meno di 100). Una delle destinazioni più affollate rimane Depop, l’APP di second-hand che qualche anno fa ha letteralmente fatto furore. Così come accade su altre piattaforme, Depop mette a disposizione la propria vetrina per facilitare la compravendita tra privati.

Oggi fa parte del network di Etsy, altra APP conosciuta per chi ama acquistare da piccoli artigiani.

Credits: Foto di Adobe Stock | Postmodern Studio

VINTED, L’APP PER ACQUISTARE VINTAGE PIÙ USATA AL MOMENTO

Ne abbiamo parlato anche sul blog, ed è innegabile che -almeno nel nostro Paese- Vinted sia probabilmente l’APP di vestiti vintage più utilizzata dagli amanti del mondo fashion di seconda mano.

Credits: Foto di Adobe Stock | Anna

Sulla piattaforma è possibile acquistare capi second-hand di diverse marche, dalle catene low cost, fino ad abiti di grandi marche che vengono direttamente caricati dagli utenti. Da poco Vinted ha introdotto il servizio di verifica di autenticità di capi e accessori di lusso, per migliorare il livello dell’esperienza d’acquisto sull’APP.

APP PER COMPRARE ABITI USATI, LA SPAGNOLA WALLAPOP

Nata principalmente per la compravendita tra privati nel settore di prodotti tecnologici, oggi su Wallapop si può trovare davvero di tutto! Quest’APP per vendere e comprare articoli di seconda mano, infatti, offre un’intera sezione dedicata a vestiti e abbigliamento usato.

Credits: Foto di Adobe Stock | Postmodern Studio

La differenza rispetto alle altre APP finora nominate è che si può optare per la consegna a mano, selezionando l’apposita opzione al momento dell’acquisto dell’oggetto (che avviene comunque tramite la piattaforma).

TRA LE PRIME PIATTAFORME, ANCORA IN VOGA: EBAY E SUBITO

Non dimentichiamoci, comunque, anche di Ebay e Subito.it! Queste piattaforme sono state le prime a comparire sul web per quanto riguarda la compravendita tra privati. Oggi, comunque, offrono entrambe la possibilità a venditori esperti o business di vendere sull’APP, spedendo l’oggetto.

Credits: Foto di Adobe Stock | Mojahid Mottakin

Mentre su subito.it si deve optare per l’incontro di persona o la spedizione acquistando l’articolo al prezzo stabilito, su ebay.it è ancora possibile partecipare alle cosiddette “aste”, rilanciando la propria offerta fino al termine delle stesse.

Credits: @subito

ZALANDO OFFRE LA POSSIBILITÀ DI VENDERE E ACQUISTARE SECOND-HAND

Vista la crescita nel mercato del second-hand, anche siti di e-commerce specializzati in abiti e accessori delle nuove collezioni dei brand più conosciuti hanno deciso di fare un passo in avanti rispetto al mondo dei prodotti di seconda mano.

È il caso di un’altra APP per vestiti vintage e di second-hand, cioè Zalando! Ebbene sì, anche il colosso del mondo fashion online ha inaugurato da qualche tempo una sezione dedicata proprio ad abiti e accessori usati.

Credits: @zalando

VENDERE SULLE APP DI SECOND-HAND CONVIENE

Così come per Vestiaire Collective, anche per Zalando Second-Hand la valutazione dei capi degli utenti avviene per via fotografica a distanza. Se il proprio capo viene venduto si riceverà un credito per un nuovo acquisto sulla piattaforma.

GEM, L’APP CHE CERCA PER VOI I MIGLIORI PEZZI VINTAGE ONLINE

Per ultima abbiamo lasciato una vera chicca: si tratta di un’APP di vestiti vintage e di seconda mano che, però, non si occupa direttamente della compravendita degli stessi. Gem, al contrario, ha come obiettivo quello di facilitarci nel trovare il capo dei nostri sogni, navigando al posto nostro sulle APP di altri e-commerce e piccoli siti indipendenti di second-hand.

Una volta trovato al capo desiderato, si procede all’acquisto diretto sulla piattaforma dedicata.

Credits: @gem

Credits: @gem

Eccoci alla fine del post. E voi, conoscevate tutte le APP di vestiti vintage e second-hand che vi abbiamo nominato oggi? Avete altri suggerimenti? Fatecelo sapere nei commenti sui social, un abbraccio dal TeamClio!