QUALE SMALTO PESCA SCEGLIERE PER AVERE NAIL ART DI TENDENZA?

Lo smalto pesca è una tonalità che va bene tutto l’anno a prescindere dalla forma e dalla lunghezza delle unghie. pastello va a illuminare le vostre mani, proprio come succede quando scegliamo lo Delicata e vivace, la declinazioneva a illuminare le vostre mani, proprio come succede quando scegliamo lo smalto giallo È così versatile che si presta a essere sfoggiata in differenti manicure, tutte pronte a valorizzare le mani. Per chi preferisce le tonalità più scure lo smalto pesca si arricchisce di un sottotono caldo e intenso che non stanca mai. Una nuance così classica, diventa vibrante nel momento in cui decidete di adottare la versione fluo super vivace.

Credits: @nailsbycaroline_, @kosmo_kelcee e @chicnailsv Via Instagram

È una tonalità delicata che piace perché sa essere delicata e moderna allo stesso tempo, dipende molto dalla sfumatura che preferite e dalla nuance che scegliete. Lo smalto pesca è uno dei colori che non stanca mai e che vi permette di creare nail art semplici o particolari: saranno accomunate tutte dalla capacità di essere raffinate. Avete voglia di saperne di più? Iniziamo il post.

LO SMALTO PESCA È LUMINOSO E STA BENE A TUTTE

Nell’elenco delle tonalità che si allineano con gli smalti nude rientra in pieno lo smalto pesca, nella sua versione classica. Una sfumatura tenue che esalta qualsiasi manicure, in particolare modo quella monocromatica.

Lo smalto pesca viene valorizzato dalle unghie a mandorla

In questo caso poi, a renderla bellissima non è solo la nuance ma l’effetto che si ottiene con ogni lunghezza, da quella corta a quella più lunga. Bellissimo, ad esempio è lo smalto pesca con unghie a mandorla come nella foto in basso.

Credits: @chicnailsv Via Instagram – Smalto pesca con unghie a mandorla





Se invece siete fan delle unghie più o meno squadrate, nel momento in cui scegliete lo smalto pesca il risultato finale sarà molto più delicato e la nuance andrà a rendere più morbido il tutto.

Rimanendo nella sfera della manicure monocromatica, come abbiamo visto lo smalto riesce a dare il meglio di sé con una nail art semplice. Se però volete dargli un twist in più potete scegliere quello con riflessi dorati, una declinazione che sta bene a tutti gli incarnati, da quelli chiari a quelli scuri.

Credits: @_nokti.beogradbm Via Instagram – Lo smalto pesca della foto in alto si sposa bene con le unghie quadrate

Credits: @mylacqueredlife Via Instagram – La nail art con riflessi dorati

IL PESCA PASTELLO È IL PARTNER IDEALE PER MANICURE RAFFINATE

Le unghie pastello, a differenza di quello che si pensa, possono essere sfruttate tutto l’anno, non solo in primavera e tra le nuance più belle c’è proprio lo smalto pesca pastello. La sfumatura, proprio perché chiarissima, si sposa bene con nail art altrettanto soft come la french e la sua lunetta che abbandona il bianco per virare verso il pastello.

Credits: @stylesalone86 Via Instagram – La french sui toni del pesca

Se invece siete alla ricerca di una nail art davvero delicata, quello che fa per voi sono le ombrè nails. Come potete vedere nella foto in basso, con il loro effetto degradé che va dal bianco fino a sfumare verso il pesca, sono una valida alternativa alle unghie ombré sui toni del rosa.

Credits: @kosmo_kelcee Via Instagram – Le ombré nails pesca sono delicate

LO SMALTO PESCA CHIARO ESALTA LE UNGHIE

Vi piace la nail art ma prediligete quella che si orienta sui toni neutri? Potete provare lo smalto pesca chiaro che vi regala lo stesso risultato, ma con una tonalità più calda che valorizza le unghie.

La versione monocromatica è quella più gettonata, ma per darle una marcia ulteriore rimanendo sempre raffinata il nostro consiglio è di arricchirla con punti luce o con un top coat che danno sull’oro, proprio come quello della foto in alto per brillare con discrezione.

Credits: @beautyluxe.ch Via Instagram – La manicure pesca con dettagli oro

LA SFUMATURA SCURA È IDEALE PER CHI AMA I COLORI INTENSI

Ragazze, lo smalto pesca si distingue perché ha sfumature delicate, ma come abbiamo visto ha al suo interno talmente tante nuance che quelle scure non sono da meno.

gli smalti pesca scuro danno vita a design particolari

Anche se le unghie semplici sono sempre le più apprezzate, per non annoiarvi potete variarle facilmente scegliendo la versione cromata. Una scelta audace sì, ma che è talmente essenziale che può essere realizzata da chiunque.

Credits: @lovelecente Via Instagram – Le unghie cromate sui toni del pesca

Poi, nel caso in cui vi piaccia la tonalità più scura, ma non volete esagerare potete giocare con il design. Forme geometriche appena accennate, fiori, piccoli disegni o french sono solo alcune delle idee da cui potete partire, magari mixandole tra di loro se proprio non sapete decidervi.

Credits: @nails_by_stacey_griffiths Via Instagram – Nella foto in alto bellissime unghie pesca scuro

LA VERSIONE FLUO È LA TONALITÀ VIVACE

Ideale per l’estate, lo smalto pesca fluo può essere sfruttato tutto l’anno se combinato con altri colori che vanno a smorzare la sua intensità. In questo caso l’ideale è utilizzare smalti dai colori tenui o rimanere su palette con colorazioni affini. Poi per farlo esaltare al meglio e creare una manicure meno monotona, la soluzione è optare per la swirl nail che valorizza le unghie in modo semplice.

Credits: @nailsbycaroline_ Via Instagram – La swirl nail fluo

GLI SMALTI PESCA DA PROVARE ASSOLUTAMENTE

Per quanto riguarda i migliori smalti pesca le nuance non mancano, quelle chiare sono perfette per realizzare manicure portabilissime in ogni occasione.

Accanto alle nuance chiare, però potete sperimentare quelle classiche o più scure, l’importante è scegliere una nail art che metta in risalto le unghie e che si addica alla vostra personalità.

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Volete sapere altro sul mondo della nail art? Leggete questi post:

1) SMALTO BIANCO PERLATO: A CHI STA BENE

2) UNGHIE COLOR CHAMPAGNE: FOTO

3) MIGLIORI SMALTI AD ASCIUGATURA RAPIDA

Via Giphy

Bene ragazze, siamo arrivate alla fine del post sugli smalti pesca, cosa ne pensate? Qual è la vostra sfumatura preferita? Lasciateci un commento sui social. Un bacione dal TeamClio!