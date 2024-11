BLACK FRIDAY AMAZON 2024: MAKE-UP E SKINCARE A PREZZI VANTAGGIOSI

L’attesa è terminata: il Black Friday Amazon 2024 è ufficialmente iniziato, con migliaia di offerte attive dal 21 novembre al 2 dicembre e sconti fino al 35% su tantissimi prodotti beauty. Il Black Friday Amazon 2024 make-up è l’occasione giusta per fare scorta di mascara, correttori e tanti altri prodotti e accessori per il trucco. Per quanto riguarda il Black Friday Amazon 2024 skincare vi consigliamo di investire sulle creme viso: attualmente in sconto ce ne sono per tutti i tipi di pelle. Vi ricordiamo che la disponibilità e i prezzi dei prodotti possono subire variazioni anche molto velocemente durante le campagne promozionali come la Settimana del Black Friday. Il nostro consiglio, quindi, è di riempire il carrello e di non temporeggiare troppo approfittando subito delle offerte in corso. Trovate tutte le offerte qui.

Credits: Foto di Adobe Stock | Rafael Henrique

Con il Black Friday Amazon 2024 make-up e skincare è arrivato il momento di fare shopping, ricomprando i vostri prodotti preferiti se terminati ma anche per rimpinguare la vostra collezione con qualche ghiotta novità . Pronte a scoprire insieme le offerte più vantaggiose? Iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

BLACK FRIDAY AMAZON 2024 MAKE-UP: LE OFFERTE TOP

Il Black Friday Amazon 2024 make-up è un’occasione imperdibile per tutte le appassionate di trucco.

SONO TANTI I BRAND MAKE-UP IN SCONTO, SPECIALMENTE NELLA CATEGORIA LOW COST

Le offerte più vantaggiose sono quelle sui grandi brand drugstore, da L’Oréal Paris a Maybelline, e riguardano prodotti dei più diversi tra base viso, trucco occhi, trucco labbra e accessori. Vi suggeriamo di tenere d’occhio le offerte di questi giorni perché in sconto si trovano prodotti davvero validi.

DALLA BB CREAM AL PRIMER, I MUST HAVE PER LA BASE

Iniziamo dalla base viso. Tra le offerte Black Friday Amazon 2024 make-up spicca quella sulla Magic BB di L’Oréal Paris, una crema colorata 5 in 1 che perfeziona la grana cutanea, idrata la pelle fino a 24 ore e restituisce un incarnato uniforme e radioso.

L’Oréal Paris, Magic BB 5 in 1. Prezzo: 8,74€ in offerta su amazon.it





Difficile non aver mai sentito parlare dei bronzer in stick di Kiko. Perfetti per il contouring in crema, si sfumano facilmente e hanno un ottimo rapporto qualitĂ -prezzo.

Kiko Milano, Sculpting Touch Creamy Stick Contour. Prezzo: 8,74€ in offerta su amazon.it

A proposito di prodotti in crema, vi consigliamo di non farvi assolutamente sfuggire questa mega offerta sul correttore Maybelline Cancella EtĂ . In occasione del Black Friday Amazon 2024 potrete acquistarne 2 a un prezzo TOP.

Maybelline, Correttore Liquido Cancella Età x2. Prezzo: 10,95€ in offerta su amazon.it

Assicuratevi una base impeccabile con il primer viso NYX Plump Right Back. Con acido ialuronico ed elettroliti, prolunga la durata del trucco e al contempo idrata e rimpolpa la pelle come se fosse un siero.

NYX Professional Makeup, Plump Right Back Primer & Siero. Prezzo: 10,82€ in offerta su amazon.it

I MASCARA IN OFFERTA

I mascara non sono mai abbastanza e il Black Friday Amazon 2024 make-up è il momento ideale per farne scorta. Tra i prodotti in sconto c’è il Ciglia Sensazionali, uno dei migliori mascara Maybelline di sempre.

Maybelline, Ciglia Sensazionali Mascara x2. Prezzo: 11,79€ in offerta su amazon.it

Potreste approfittare di questi giorni di sconti per testare L’Oréal Paris Panorama Mascara, un mascara volumizzante dall’effetto ciglia panoramiche semplicemente irresistibile.

L’Oréal Paris, Mascara Volumizzante Panorama. Prezzo: 8,26€ in offerta su amazon.it

LE REFERENZE PER IL TRUCCO LABBRA DA NON FARSI SFUGGIRE

Continuiamo con il trucco labbra e soffermiamoci su un gloss che, insieme ad altri prodotti di questo stesso brand, sta diventando virale. Si tratta del Wonder Blading Top Gloss di Wonderskin, un gloss dall’azione volumizzante immediata e dal finish brillante.

Wonderskin, Wonder Blading Top Gloss. Prezzo: 19,20€ in offerta su amazon.it

Vantano ottime recensioni i Lip Plumper Filler Killer di Wycon. Questi lucidalabbra volumizzanti faranno apparire le vostre labbra turgide, piene e carnose in pochissimi attimi.

Wycon, Filler Killer Lip Plumper. Prezzo: 13,52€ in offerta su amazon.it

I SET PENNELLI TRUCCO E GLI ALTRI TOOLS MAKE-UP IN SCONTO

Tra le offerte Black Friday Amazon 2024 make-up più convenienti ci sono quelle sui tools e gli accessori come i set di pennelli per il trucco. Questo set di Jessup, per esempio, è disponibile a un prezzo davvero vantaggioso.

Jessup, Pennelli da trucco 14 pezzi. Prezzo: 30,74€ in offerta su amazon.it

Tante le scontistiche sulle referenze del marchio Real Techniques, come l’iconica spugnetta per il trucco del brand. Da usare asciutta o bagnata, è un autentico must.

Real Techniques, Miracle Complexion Sponge. Prezzo: 5,99€ in offerta su amazon.it

Real Techniques firma anche questo set di pennelli essenziali per il trucco del viso, utili a stendere il fondotinta, sfumare il blush e rifinire i dettagli del make-up.

Real Techniques, Set 4 Pennelli Base Trucco . Prezzo: 12,38€ in offerta su amazon.it

BLACK FRIDAY AMAZON 2024 SKINCARE: LE SCONTISTICHE IMPERDIBILI

Le offerte skincare di cui approfittare con il Black Friday Amazon 2024 sono altrettanto numerose e vantaggiose. Ne abbiamo selezionate alcune adatte a tutti i tipi di pelle, dalle creme viso ai trattamenti per labbra e contorno occhi che vale la pena mettere nel carrello.

LE CREME VISO PER TUTTI I TIPI DI PELLE

I benefici che derivano dall’utilizzo costante della crema viso bava di lumaca sono ormai noti. Tra le più vendute su Amazon c’è quella di Bioluma, estratta a mano e con ingredienti naturali 100% Made in Italy. Idrata, nutre e lenisce la pelle assolvendo un’efficace azione anti-età .

Bioluma, Crema Viso Bava di Lumaca. Prezzo: 22,32€ in offerta su amazon.it

Se siete alla ricerca di una crema dalla texture leggera vi segnaliamo Collistar Aquagel Acido Ialuronico + Ceramidi, una crema idratante effetto lifting che provvede a migliorare le condizioni della pelle sul lungo periodo rinforzandone la barriera cutanea.

Collistar, Aquagel Acido Ialuronico + Ceramidi. Prezzo: 25,20€ in offerta su amazon.it

SONO TANTE LE CREME VISO IN SCONTO CON IL BLACK FRIDAY AMAZON 2024

Per le pelli grasse e per le pelli con imperfezioni La Roche-Posay propone Effaclar Duo+M, trattamento idratante anti-imperfezioni tra i più consigliati dai dermatologi. Con il nuovo attivo phylobioma, potenziato dall’expertise del brand nel campo del microbioma, agisce a fondo esercitando una tripla azione correttiva.

La Roche-Posay, Effaclar Duo+M. Prezzo: 13,54€ in offerta su amazon.it

Texture impalpabile e idratazione profonda per Neutrogena Hydro Boost Gel Cream, un’altra delle creme in offerta durante il Black Friday Amazon 2024 skincare. Con acido ialuronico, è senza profumo aggiunto ed è adatta anche alle pelli sensibili e reattive.

Neutrogena, Hydro Boost Gel Cream. Prezzo: 8,36€ in offerta su amazon.it

I PRODOTTI LABBRA E CONTORNO OCCHI DA AVERE

Con l’inverno ormai alle porte tornano utili i burrocacao e i lip balm con cui idratare e nutrire in profondità le labbra ogni volta che si avverte una spiacevole sensazione di secchezza. In questi giorni su Amazon si trovano in super sconto i burrocacao Burt’s Bees, con buon Inci e declinati in diverse varianti. Questo pack ne contiene ben 4, dal classico a quello alla fragola.

Burt’s Bees, Balsamo Labbra Confezione Multipla. Prezzo: 6,47€ in offerta su amazon.it

Per idratare a dovere il contorno occhi vi segnaliamo Foreo Iris C-Concentrated Eye Cream, una crema per la zona perioculare al momento in super sconto. Con ingredienti quali caffeina, yerba mate e vitamina C, può essere usata da sola o insieme al tool Foreo Iris 2.

Foreo, Iris C-Concentrated Eye Cream. Prezzo: 18,06€ in offerta su amazon.it

Avete mai provato i cosmetici coreani di Yepoda? Su Amazon sono disponibili in offerta i patch contorno occhi del marcho dall’azione decongestionante, idratante e illuminante davvero efficace.

Yepoda, The Depuff Eyespresso. Prezzo: 24,65€ in offerta su amazon.it

OFFERTE SKINCARE: I PRODOTTI BONUS CON CUI INTEGRARE LA BEAUTY ROUTINE

Concludiamo con alcune “chicche” skincare che possono fare davvero la differenza. Acqua alle Rose Acqua Spray Viso Lenitiva è un vero e proprio game changer per la skincare. Si può usare come tonico dopo la detersione oppure può essere spruzzata durante il giorno al bisogno per restituire al viso la giusta idratazione e lenire eventuali rossori.

Acqua Alle Rose, Acqua Spray Viso. Prezzo: 4,87€ in offerta su amazon.it

Il pallore invernale non fa al caso vostro? Approfittate di questa offerta sulle Gocce Magiche Collistar, tra gli autoabbronzanti viso piĂą venduti in assoluto. Vi basteranno poche gocce, da miscelare con la crema idratante, per un incarnato sunkissed.

Collistar, Gocce Magiche Viso. Prezzo: 18,40€ in offerta su amazon.it

Infine, ragazze, date un’occhiata agli sconti Amazon sui prodotti skincare Paula’s Choice. Tra i prodotti in offerta c’è anche il tonico esfoliante Skin Perfecting a base di acido salicilico.

Paula’s Choice, Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant. Prezzo: 32,80€ in offerta su amazon.it

*** Prezzi e disponibilitĂ dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Queste erano le offerte make-up e skincare di cui fare scorta con il Black Friday Amazon 2024, tra prodotti per il trucco e per la cura della pelle firmati dalle migliori marche. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Ne avete giĂ messo qualcuno nel carrello? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!