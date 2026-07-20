PERCHÉ USARE IL BLUSH IN CREMA?

Il blush in crema è il top per dare luminosità, intensità e anche un pizzico di colore al proprio viso. Anche se in genere questo tipo di prodotto è proposto in versione polvere compatta, il fard cremoso è molto amato da chi non ama usare i pennelli, non sa usarli alla perfezione ed è in cerca di una soluzione rapida e veloce. Inoltre, molti prodotti che si possono usare su zigomi e guance, possono essere utilizzati anche sulle labbra; in questo modo con un unico cosmetico si possono fare più cose. Di solito i blush in crema si presentano all’interno di pottini, quindi vanno prelevati o con le dita o con il pennellino per poi sfumare il prodotto. Una variante ben più pratica, soprattutto per chi va di fretta e cerca una soluzione comoda, sono quelli in formato stick.

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A questo punto non mi resta che svelarvi quali sono i blush in crema migliori, le novità e soprattutto come applicarli al meglio. Pronte, bellezze? Continuate a leggere il post!

COME SCEGLIERE IL COLORE DEL BLUSH IN CREMA

Prima di capire come applicarlo, cerco di aiutarvi a comprendere come scegliere il colore del blush in crema.

LA SCELTA DEL BLUSH IN CREMA VA DI PARI PASSO CON IL PROPRIO SOTTOTONO, COME ACCADE PER I PRODOTTI IN POLVERE

Verrebbe da dire che si acquista ciò che più piace e ovviamente non c’è niente di sbagliato. Tuttavia è bene tenere conto anche del fatto che alcuni colori ci stanno meglio e altri meno. Ciò vuol dire che ci sono delle cromie che si sposano con il proprio naturale incarnato e che sono in grado di esaltare la propria bellezza.

Sono così belle e in armonia con il proprio viso che potreste sfoggiarle anche senza creare un base perfetta. Infatti, in estate, c’è chi applica giusto una spennellata di blush, un velo di mascara e del gloss nude e si sente subito al top.

IL COLORE DEL BLUSH IN CREMA DEVE INTONARSI AL PROPRIO INCARNATO NATURALE E NON AL MAKE UP

No, non c’è niente di strano, soprattutto se si sfoggia un’abbronzatura perfetta o si ha una bella pelle dall’aspetto sano. In ogni caso è sempre bene considerare con attenzione il colore del blush in crema che, al contrario di quanto qualcuno possa pensare, deve accordarsi con le cromie naturali e non con quelle del trucco realizzato.

Può darsi, dunque, che a qualcuna stia bene un tono freddo, come le sfumature del rosa, o uno più caldo, dai marroni al corallo. Tenete sempre conto che il blush in crema può fare da base a un prodotto in polvere, che lo fissa ulteriormente e che, volendo, può anche intensificarlo o cambiarne leggermente la resa.

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COME SI APPLICA AL MEGLIO IL BLUSH CREMOSO?

Sull’applicazione il primo consiglio che mi sento di darvi è: prelevate una modesta quantità di blush in crema. Se ne prenderete troppo, rischierete di non riuscire a sfumare bene e avere prodotto in eccesso. Va messo al centro delle guance, aiutandovi a metterle in risalto facendo un bel sorriso, e va poi sfumato verso l’esterno.

Come farlo? I blush in crema hanno la particolarità che si possono usare tranquillamente con le dita. Con queste, infatti, è possibile modularli anche sul fronte intensità. È anche possibile aiutarsi con un apposito pennello, ma la peculiarità del cream blush sta proprio nel non utilizzare strumenti! Siete curiose di approfondire la questione di come si applica bene il blush in crema? Allora cliccate sul link che vi lascio qui per leggere un post che lo spiega nei minimi dettagli!

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I BLUSH IN CREMA MIGLIORI IN POT

E ora è tempo di parlare di quali sono i blush in crema migliori e quali i più venduti sia per fama che per prezzo.

I BLUSH IN CREMA SI USANO CON LE DITA E HANNO UNA LUNGA DURATA

Uno dei blush in crema preferiti nel mondo è quello di MAC, si chiama Cream Colour Base e, a dirla tutta, è un multiuso. Ciò vuol dire che potete metterlo sulle guance ma anche sulle labbra e per dare colore agli occhi al posto dell’ombretto.

MAC, Cream Colour Base Blush in Hush. Prezzo: da 29,90€ a 22,42€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Un altro molto amato porta la firma di Fenty Beauty: il Cheeks Out Freestyle ed è contenuto all’interno del pratico astuccio squadrato ma piccolino. Infatti basta poco prodotto per ottenere un incarnato da favola e un effetto Bonne Mine.

Fenty Beauty, Cheeks Out Freestyle Cream Blush. Prezzo: 29€ su sephora.it

Il suo “cugino” liquido è uno dei preferiti di sempre tra i blush con ottima scrivenza, ma anche la versione in crema è ottima. Il Soft Pinch Matte Bouncy Blush di Rare Beauty ha una formula a extra-durata che si fissa perfettamente sulle guance: si stende come una crema e si sfuma bene come una polvere. La formula non sbava ed è no-transfer.

Rare Beauty, Soft Pinch Matte Bouncy Blush – Blush in crema e polvere. Prezzo: 31€ su sephora.it

Tra i blush in crema di lusso questo di Prada, il Touch, è sicuramente uno dei più amati e chiacchierati sui social. Il prezzo è sicuramente luxury, ma se cercate un prodotto high end potrebbe essere un’opzione TOP: si applica come una crema e si trasforma in una polvere che dura tutto il giorno, risultando senza peso sulla pelle. Si può usare anche sugli occhi e sulle labbra per un look monocromatico da manuale!

Prada, Prada Touch – Blush in Crema-Polvere Soft Matte. Prezzo: 45€ su sephora.it

BLUSH IN CREMA IN STICK, LE OPZIONI PIÙ INTERESSANTI

Ovviamente, bellezze, non posso che partire dal mio adorato BABBOL, il blush in crema stick del mio brand ClioMakeUp. La texture creamy è leggera e si sfuma senza sforzo sulla pelle, rilasciando un velo di colore stratificabile che dura fino a 8 ore. Il formato in stick è ideale anche per i ritocchi on-the-go.

ClioMakeUp, BABBOL Blush Stick Viso in 04 Coral Crazy. Prezzo: 19,90€ su cliomakeupshop.com

È arrivato quest’anno in Italia ma è già un cult il blush in crema e formato stick di MERIT BEAUTY. Flush Balm può essere usato su viso e labbra, rilasciando un colore modulabile che si sfuma alla perfezione sulla pelle e che si fonde in maniera molto naturale, come si si arrossisse “dall’interno”.

MERIT BEAUTY, Flush Balm – Blush in crema. Prezzo: 29€ su sephora.it

Un blush in crema stick in formulazione gel molto chiacchierato è sicuramente lui, di Benefti Cosmetics. Juice Stick regala un effetto dewy bagnato e, all’applicazione, lascia un effetto molto fresco e piacevole, grazie anche all’estratto di semi di goji.

Benefit Cosmetics, Juice Stick – Blush Gel Effetto Luminoso. Prezzo: 39€ su sephora.it

Art of Skin Blush Stick di NABLA completa la gamma del brand dedicata alla base da realizzare con prodotti cremosi in stick. La texture è super sfumabile e regala un effetto soft focus matte naturale che lascia guance levigate e valorizzate.

NABLA, Art Of Skin Blush Stick. Prezzo: 26€ su pinalli.it

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Bellezze, ora è il vostro turno! Cosa ne pensate dei blush in crema? Ne avete mai usato qualcuno? Vorreste provare? Meglio questi o i fard in polvere? Qual è il vostro favorito? Fatemi sapere tutto nei commenti sui social, come la pagina Facebook ClioMakeUp. Un bacione dalla vostra Clio!