TUTTO SULL’ODISSEA DI CHRISTOPHER NOLAN

Christopher Nolan ha realizzato un remake cinematografico dell’Odissea, poema omerico pietra miliare della cultura classica. Il film è uscito in Italia lo scorso 16 luglio e in breve tempo è balzato in cima alla classifica dei titoli più visti dell’anno (e non solo). La trama ripercorre il ritorno di Ulisse in patria, in modo piuttosto fedele all’originale ma con delle differenze. Il cast è incredibile e accoglie tantissime star di Hollywood come Matt Damon, Anne Hathaway e Zendaya. Bellissime e mozzafiato le location, tra cui alcuni luoghi in Italia.

Credits: @theodysseymovie Via Instagram

Pronte a saperne di più sull’Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan che sta sbancando al botteghino? Allora, iniziamo.

#1 L’ODISSEA DI CHRISTOPHER NOLAN HA UN FORMATO PARTICOLARE

Christopher Nolan, reduce dal successo di Oppenheimer, ha adottato per le riprese della sua Odissea un formato visivo a lui molto caro.

L’intero film è stato girato con cineprese IMAX, per un’esperienza di visione immersiva che fa sentire lo spettatore “dentro” il film.

Credits: @theodysseymovie Via Instagram – La locandina del film





#2 LE LOCATION SONO INCREDIBILI

L’Odissea ha richiesto tempi di riprese piuttosto lunghe: i primi ciak, infatti, risalgono alla primavera del 2025. Il film racconta il ritorno del viaggio di Ulisse verso casa e buona parte del film è stato girato in Sicilia, in particolar modo a Favignana.

Tra le location spiccano anche la Grecia, l’Islanda, la Scozia, il Marocco, il Regno Unito e l’Irlanda.

#3 L’ODISSEA DI CHRISTOPHER NOLAN HA UN CAST STELLARE

Il cast dell’Odissea di Christopher Nolan è composto da prestigiose star internazionali. Matt Damon è Ulisse, mentre Robert Pattinson è Antinoo. Tom Holland è Telemaco e Penelope viene interpretata da Anne Hathaway.

Zendaya veste i panni della dea Atena, mentre Charlize Theron è Calipso. Elena di Troia e Clitemnestra sono entrambe interpretate da Lupita Nyong’o. Con loro ci saranno Benny Safdie (Agamennone), Jon Bernthal (Menelao) ed Elliot Page (Sinone).

Credits: @theodysseymovie Via Instagram – Il cast

#4 LE POLEMICHE SULLE DIFFERENZE CON L’ORIGINALE

L’Odissea di Christopher Nolan non è un rifacimento esatto del poema di Omero. Ci sono, infatti, alcune differenze prima di tutto in termini di registro linguistico dei dialoghi, rivisitati in chiave più moderna.

Ci sono state delle polemiche per alcune scelte di casting. In molti hanno avuto da ridire per la scelta di Lupita Nyong’o per il ruolo Elena di Troia, proprio come accaduto per Halle Bailey ne La Sirenetta, e nondimeno per il fatto che sia stato scelto un attore transgender, Elliot Page, per il ruolo di Sinone. La produzione ha respinto ogni genere di polemica difendendo le proprie posizioni.

Credits: @theodysseymovie Via Instagram – La scelta di Lupita Nyong’o ha creato polemiche

#5 IL RUOLO DEL CANE ARGO E QUELLO DEGLI DEI

Concludiamo con un paio di curiosità. Il cane Argo assume un ruolo focale nel film: non una comparsa ma un compagno fidato per l’intero viaggio.

Non ci saranno, invece, gli dei dell’Olimpo. La produzione ha preferito non scegliere attori o attrici per interpretare le divinità, ma affidarsi agli effetti speciali per riprodurre fenomeni naturali che parlassero della loro forza.

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2) TUTTO SULLA SERIE ELLE

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus su Odissea, nuovo film dei record di Christopher Nolan. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? L’avete già visto? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!