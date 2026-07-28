QUALI SONO GLI ULTIMI GOSSIP LUGLIO 2026 SUI VIP STRANIERI E ITALIANI?

Tra i gossip Luglio 2026 una notizia che infrangerà i cuori di tutti i nostalgici. Katie Holmes ha un nuovo amore e non ha niente a che vedere con l’amico e collega Joshua Jackson. Parlando di Royal Family, Harry e Meghan hanno fatto visita nel Regno Unito includendo nel loro viaggio anche una sosta davvero speciale. Mel C si è sposata e per il suo matrimonio ha scelto un abito disegnato appositamente per lei dall’amica di sempre Victoria Beckham. Fedez è diventato papà per la terza volta. La sua compagna ha dato alla luce il piccolo Edoardo Lupo. Intanto Tony Effe e Giulia De Lellis trascorrono le prime vacanze con la loro bimba, Priscilla. Nuovo amore in vista per il tennista Matteo Berrettini, sempre più vicino alla DJ di fama internazionale Peggy Gou.

Credits: @fedez, @katieholmes, @tonyeffebaby777 Via Instagram

Pronte a scoprire insieme tutti i gossip Luglio 2026 sui VIP stranieri e italiani? Allora, ragazze, iniziamo subito: via con il post!

KATIE HOLMES HA UN NUOVO FIDANZATO (E NON È JOSHUA JACKSON)

La reunion di Katie Holmes e Joshua Jackson sul set di Happy Hours aveva riacceso le speranze dei fan che, sin dai tempi di Dawson’s Creek, desiderano un ritorno di fiamma tra i due (che sono stati una coppia anche nella vita reale).

Purtroppo, però, il desiderio del pubblico è destinato a rimanere tale. Dopo Joshua Jackson – che ha una nuova fiamma – anche Katie Holmes sembra non essere più single. L’attrice è uscita ufficialmente allo scoperto con il nuovo fidanzato Jason Bard Yarmosky, pittore classe 1987.

Credits: @katieholmes Via Instagram – Katie Holmes durante un recente evento





UN AMORE SBOCCIATO DA POCO PER KATIE HOLMES

Una storia d’amore sbocciata in tempi recenti e nata da una cena insieme, a parlare di arte. I due stanno partecipando insieme a diversi eventi e si sono anche scambiati un bacio a favore di fotografi durante una delle loro ultime apparizioni.

Credits: @katieholmes Via Instagram – Katie Holmes con il nuovo compagno Jason Bard Yarmosky

ROYAL FAMILY: HARRY E MEGHAN IN VACANZA NELLA CASA DELLA PRINCIPESSA DIANA

Harry e Meghan si sono recati nel Regno Unito dove, il Principe, si è ricongiunto in forma privata con il padre, Re Carlo. Dopo questo incontro Harry ha proseguito le sue vacanze estive in Europa con la moglie e i loro due figli, Archie e Lilibet.

A mostrare alcuni momenti sui social è stata Meghan, che ha condiviso degli scatti davvero emozionanti che ritraggono i suoi bambini ad Althorp House, casa d’infanzia della nonna che non hanno mai conosciuto: Lady Diana.

Credits: @meghan Via Instagram – Uno scatto della coppia in vacanza

I Sussex sono stati ospiti dello zio materno, Charles Spencer. Proprio ad Althorp, tra l’altro, si trova la tomba di Lady Diana, sepolta in un’area privata su una piccola isola al centro del lago che circonda la tenuta.

Credits: @meghan Via Instagram – La foto scattata da Meghan ritrae il resto della famiglia per i viali di Althorp

La famiglia si è poi spostata in Portogallo, dove pare che Harry e Meghan abbiano comprato una casa alcuni anni fa. Nelle vicinanze vivono anche Eugenia di York, cugina di Harry, e la sua famiglia.

IL MATRIMONIO DI MEL C, VESTITA DA VICTORIA BECKHAM

Melanie C si è sposata con l’attore e modello australiano Chris Dingwall durante una doppia cerimonia: la prima con rito civile a Sydney, la seconda in Cumbria, in Inghilterra. Durante quest’ultimo evento, Mel C è stata circondata dall’affetto delle altre Spice Girls.

Credits: @timmsy Via Instagram – Uno scatto pubblicato dal fotografo Andrew Timms

Con lei c’erano Mel B, Emma e Geri, mentre era assente Victoria – impegnata con la famiglia all’estero – che ha comunque trovato il modo di starle vicina. Proprio Victoria Beckham, infatti, ha firmato il suo incantevole abito da sposa.

Credits: @timmsy Via Instagram – La sposa con le altre Spice Girls. Victoria non era presente

GOSSIP LUGLIO 2026 VIP ITALIANI: FEDEZ È DIVENTATO PAPA PER LA TERZA VOLTA

Passiamo, adesso, ai gossip Luglio 2026 sui VIP italiani. Lo scorso 16 luglio, all’Ospedale San Raffaele di Milano, Giulia Honegger ha partorito Edoardo Lupo, terzo figlio di Fedez. Il rapper ha condiviso la notizia sul suo profilo Instagram, mostrando anche un tenero disegno che Leone e Vittoria – nati dal matrimonio con Chiara Ferragni – hanno realizzato per il nuovo arrivato.

Credits: @fedez Via Instagram – Lo scatto dolcissimo con cui Fedez ha annunciato la nascita del terzo figlio

FEDEZ STA VIVENDO UN MOMENTO PIENO DI EMOZIONI

Fedez e Giulia, insieme dalla scorsa estate, hanno vissuto la gravidanza con estrema riservatezza. Purtroppo, a distanza di pochi giorni dal lieto evento, Fedez è stato ricoverato in ospedale per alcuni problemi di salute, fortunatamente in fase di risoluzione. L’artista ha già fatto ritorno a casa ed è pronto a godersi questo momento magico.

MATTEO BERRETTINI E LA DJ PEGGY GOU SONO UNA COPPIA

I gossip Luglio 2026 parlano chiaro. C’è una nuova chiacchieratissima coppia, quella composta dal tennista Matteo Berrettini e dalla DJ e produttrice Peggy Gou. I due sono stati visti insieme a Ibiza e immortalati in un video diventato virale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alexandra (@alexandra_formulaone)

Credits: @ Via Instagram – Il campione e la DJ sudcoreana insieme

Stando ai rumors, i due si sarebbero conosciuto sul finire della primavera e da allora sarebbero inseparabili. Per il momento nessuno dei diretti interessanti ha confermato la liaison.

VACANZE IN FAMIGLIA PER GIULIA DE LELLIS E TONY EFFE

Giulia De Lellis è diventata mamma lo scorso ottobre. La nascita della piccola Priscilla ha reso il legame tra l’influencer e il rapper Tony Effe ancora più saldo. La coppia sta trascorrendo le vacanze estive insieme alla bimba in un meraviglioso resort pugliese.

Credits: @tonyeffebaby777 Via Instagram – La famiglia in vacanza in Puglia

Tra relax, bagnetti e coccole, la famiglia al completo ha scelto Borgo Egnazia, luogo suggestivo nella Valle d’Itria. Tony Effe ha condiviso alcuni dolcissimi scatti della vacanza: immagini che scaldano davvero il cuore.

Credits: @tonyeffebaby777 Via Instagram – La location, Borgo Egnazia

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui gossip Luglio 2026, con tutte le ultimissime novità sui VIP italiani e stranieri. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avevate già sentito parlare di queste news? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!