PERCHÈ TUTTE PARLANO DI HAIR SLUGGING ESTIVO?
- L’Hair Slugging estivo è una delle tendenze beauty più interessanti degli ultimi mesi.
- Questa tecnica è ispirata alla skincare coreana.
- Permette di nutrire, proteggere e idratare i capelli durante la notte, sfruttando le ore di riposo per migliorare l’aspetto della chioma.
- Durante la bella stagione i capelli sono continuamente esposti a sole, raggi UV, salsedine, cloro, vento e lavaggi frequenti, tutti fattori che contribuiscono a renderli più secchi e fragili.
- Questa enorme esposizione rende la chioma più vulnerabile alla disidratazione e alla comparsa delle doppie punte.
- Applicare un trattamento nutriente prima di dormire permette di proteggere la fibra capillare, ridurre il crespo, migliorare la morbidezza e mantenere i capelli più luminosi nel tempo.
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Scegliendo prodotti leggeri, utilizzando piccole quantità e ripetendo il trattamento con regolarità, l’Hair Slugging estivo può diventare un valido alleato per preservare la salute e la bellezza dei capelli anche durante i mesi più caldi. Vediamo allora come sfruttare una delle migliori tecniche di nutrimento per capelli: via col post!
COS’È L’HAIR SLUGGING ESTIVO
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L’Hair Slugging estivo consiste nell’applicare una piccola quantità di olio o di un trattamento nutriente sulle lunghezze e sulle punte prima di andare a letto.
il trattamento è l’ideale per chiome stressate e secche, che necessitano di idratazione extra
L’obiettivo è creare una barriera protettiva che aiuti il capello a trattenere l’idratazione e a limitare la disidratazione provocata dagli agenti esterni.
Il termine “slugging” deriva dal mondo della skincare, dove indica la tecnica di sigillare l’idratazione della pelle attraverso uno strato protettivo. Lo stesso principio viene applicato ai capelli.
Durante l’estate, però, si utilizzano texture leggere, che non appesantiscono la chioma e risultano più piacevoli anche quando le temperature sono elevate.
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L’Hair Slugging estivo è particolarmente utile perché il sole tende ad aprire le cuticole del capello, favorendo la perdita di acqua.
Anche il cloro della piscina e la salsedine del mare contribuiscono a rendere la fibra capillare più secca, opaca e incline alla rottura.
Applicando un trattamento nutriente durante la notte, i capelli hanno diverse ore a disposizione per assorbire gli ingredienti benefici e ritrovare morbidezza.
COME SI FA L’HAIR SLUGGING
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Realizzare l’Hair Slugging estivo richiede pochi minuti e non necessita di particolari strumenti.
Per prima cosa è consigliabile pettinare delicatamente i capelli, eliminando eventuali nodi e distribuendo il sebo naturale lungo le lunghezze.
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Successivamente si applicano poche gocce di olio oppure un siero nutriente, insistendo soprattutto sulle punte, che rappresentano la parte più fragile del capello. È importante evitare il cuoio capelluto, soprattutto se tende a diventare grasso.
Uno degli errori più comuni consiste nell’utilizzare troppo prodotto. L’Hair Slugging estivo funziona meglio quando si applica una quantità minima, sufficiente a rivestire il capello senza renderlo unto.
Dopo il trattamento si possono raccogliere i capelli in una treccia morbida oppure in uno chignon basso, evitando elastici troppo stretti che potrebbero spezzare la fibra capillare.
Dormire su una federa in seta o in raso può contribuire ulteriormente a ridurre l’attrito e a limitare l’effetto crespo.
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Al risveglio, se il prodotto è stato dosato correttamente, i capelli appariranno generalmente più morbidi e disciplinati.
Se invece risultano leggermente pesanti, sarà sufficiente effettuare uno shampoo delicato.
Per la maggior parte delle persone è consigliabile ripetere il trattamento una o due volte alla settimana, aumentando la frequenza solo se i capelli sono molto secchi o danneggiati.
A CHI È CONSIGLIATO L’HAIR SLUGGING ESTIVO
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L’Hair Slugging estivo è particolarmente indicato per chi presenta capelli secchi, crespi, decolorati, ricci oppure trattati chimicamente. Queste tipologie di capelli tendono infatti a perdere più facilmente idratazione.
Il trattamento è consigliato anche a chi trascorre molte ore al mare oppure in piscina, dove sole, cloro e salsedine mettono costantemente sotto stress la fibra capillare.
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Anche chi utilizza frequentemente phon, piastra o arricciacapelli può ottenere benefici, poiché il calore contribuisce a rendere il capello più fragile nel tempo.
I capelli lunghi, inoltre, possono trarre particolare vantaggio dall’Hair Slugging estivo, dato che le punte rappresentano la parte più vecchia e delicata della chioma.
Chi possiede capelli fini non deve necessariamente rinunciare a questa tecnica.
È sufficiente scegliere oli molto leggeri e applicarne una quantità davvero ridotta.
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Il trattamento è invece meno indicato per chi presenta un cuoio capelluto molto grasso o soffre di irritazioni cutanee, poiché l’applicazione di prodotti oleosi potrebbe accentuare il problema.
HAIR SLUGGING: I PRODOTTI DA USARE
Per ottenere buoni risultati è fondamentale scegliere prodotti dalla texture leggera, pensati per nutrire senza appesantire.
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Tra gli ingredienti più utilizzati figura l’olio di argan, apprezzato per le sue proprietà nutrienti e per la capacità di lasciare i capelli morbidi e luminosi.
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Anche l’olio di jojoba rappresenta un’ottima scelta grazie alla sua composizione simile al sebo naturale.
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Molto apprezzato durante l’estate è anche l’olio di semi d’uva, caratterizzato da una consistenza particolarmente leggera.
Chi preferisce cosmetici specifici può orientarsi verso oli secchi, sieri leave-in oppure trattamenti notturni formulati per capelli.
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Ingredienti come ceramidi, pantenolo, squalano e proteine idrolizzate aiutano a migliorare l’idratazione e a rinforzare la fibra capillare.
È invece preferibile limitare l’utilizzo di prodotti molto ricchi di burri vegetali pesanti, soprattutto durante l’estate e in presenza di capelli sottili.
Non bisogna usare prodotti troppo grassi
Anche il miglior prodotto perde efficacia se viene utilizzato in quantità eccessive. Per l’Hair Slugging estivo vale sempre la regola del “meno è meglio”: poche gocce sono generalmente sufficienti per ottenere capelli nutriti e leggeri.
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Via Giphy
Ragazze, conoscevate questo metodo per nutrire i capelli a fondo? Avete mai provato o proverete questa estate l’Hair Slugging? Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!