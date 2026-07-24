Cos’è l’Hair Slugging estivo e perché dovresti farlo prima di andare a dormire (anche se fa caldo)

L'Hair Slugging estivo è una tecnica semplice che può fare la differenza nella routine dedicata ai capelli durante la stagione calda. Vediamo cos’è, come si effettua e perché dovremmo concederle una possibilità, soprattutto in estate. Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.