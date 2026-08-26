QUALI SONO LE MIGLIORI SPAZZOLE ROTONDE PER FARE I BOCCOLI?

Le spazzole rotonde (o tonde) aiutano ad acconciare i capelli realizzando onde e boccoli. Occorrono solo un buon phon e un pizzico di manualità per sfoggiare una messa in piega come dal parrucchiere. La spazzola rotonda migliore è quella professionale, firmata dalle migliori marche come ghd e Moroccanoil. Non mancano spazzole rotonde più economiche ma ugualmente performanti, tra cui quelle di Olivia Garden. A seconda della tipologia di capello a cui ci si approccia è bene scegliere una spazzola ad hoc. La spazzola rotonda grande è adatta ai capelli lunghi e alla realizzazione di una piega morbida, mentre la spazzola rotonda per capelli corti è generalmente più piccola e stretta. Su Amazon sta spopolando ormai da qualche tempo la spazzola a sfera, nota anche come Ball Brush, facilissima da utilizzare.

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Le spazzole rotonde sono le più utilizzate dai parrucchieri per realizzare boccoli e onde vaporose. Scegliendo la migliore spazzola rotonda per le proprie esigenze è davvero semplice ottenere una piega impeccabile, proprio come dal parrucchiere, anche a casa. Curiose di saperne di più? Iniziamo subito.

COME FARE I BOCCOLI CON SPAZZOLA ROTONDA E PHON? TUTTO PARTE DALLA SCELTA DEL TOOL GIUSTO

Sono tanti i modi per realizzare a casa una piega mossa e voluminosa. C’è chi opta per i metodi che consentono di ottenere capelli mossi senza calore e chi, invece, non potrebbe mai rinunciare alla piastra e all’arricciacapelli. In realtà, però, se si ha una buona dimestichezza con spazzola e phon, non c’è niente di meglio di una buona spazzola rotonda per fare i boccoli.

CON SPAZZOLA ROTONDA IN CERAMICA E PHON SI OTTENGONO FACILMENTE BOCCOLI E ONDE

Dopo lo shampoo, basta tamponare i capelli per eliminare l’acqua in eccesso e avvolgere ciascuna ciocca intorno a una spazzola rotonda. Il phon va puntato su ogni ciocca fino a completa asciugatura e tenuto sempre a una distanza di almeno 10-15 cm. Le ciocche, una volta asciutte, vanno avvolte intorno alle dita e fissate sulla nuca con dei beccucci. A questo punto, è preferibile far riposare e raffreddare i capelli per 10 minuti circa. Tolti i beccucci, i boccoli vanno pettinati con le dita e fissati con un velo di lacca, provvedendo anche a idratare le punte con un olietto.

La spazzola migliore per fare i boccoli è quella rotonda in ceramica. Al contrario dei tools ad alte temperature e delle spazzole in ferro, non rovina i capelli e li lascia morbidi, senza farli increspare.

Tante le proposte tra cui poter scegliere, a partire dalle linee firmate dai brand professionali come ghd e Moroccanoil. A seconda del risultato che si desidera ottenere, si può scegliere un diametro diverso: più grande per boccoli morbidi, più piccolo per boccoli stretti e un effetto più definito.

ghd, The Blow Dryer – Spazzola in ceramica – Misura 3. Prezzo: 25,43€ su amazon.it





Moroccanoil, Spazzola tonda in ceramica – 35 mm. Prezzo: 30,65€ su amazon.it

Ci sono anche spazzole rotonde economiche molto valide, come quelle di Olivia Garden. La spazzola rotonda qui sotto presenta cilindro in ceramica con rivestimento ionico, per combattere attivamente il crespo.

Olivia Garden, Expert Blowout Shine – Spazzola rotonda in ceramica antistatica per piega brillante e senza crespo – 35 mm. Prezzo: 18,90€ su amazon.it

Un’altra marca ottima è Termix, che propone spazzole rotonde termiche che rendono uniforme la distribuzione del calore del phon sui capelli in fase di asciugatura. Le fibre di queste spazzole sono studiate appositamente per i capelli delicati e ciascun modello è disponibile in ben 8 diametri differenti così da soddisfare qualsiasi esigenza.

Termix, Evolution Soft 23 – Spazzola Termica Rotonda. Prezzo: 19,42€ su amazon.it

LA SPAZZOLA A SFERA STA SPOPOLANDO IN RETE

Esiste una particolare variante di spazzola rotonda che, da alcuni mesi a questa parte, sta riscuotendo molti consensi in rete, da YouTube a TikTok. Si tratta della cosiddetta spazzola a sfera, nota anche come Ball Brush. Altro non è che una spazzola a forma di “palla”, pensata per un utilizzo agevole e semplice.

PHYNDR, Ball Brush – Spazzola rotonda a sfera per boccoli. Prezzo: 8,59€ su amazon.it

CON LA SPAZZOLA A SFERA SI OTTIENE IN POCHI ATTIMI UNA PIEGA VOLUMINOSA E MESSY

Questa tipologia di spazzola è l’ideale per una piega mossa morbida e messy. Per ottenere un risultato più definito è possibile ultimare lo styling ritoccando le ciocche più difficili con la piastra o con il ferro.

YOFDAL, Spazzola per capelli a sfera. Prezzo: 7,59€ su amazon.it

SPAZZOLA ROTONDA PER CAPELLI CORTI: DIAMETRO MINI E MASSIMA RESA

Concludiamo con due spazzole rotonde per i capelli corti. Come già anticipato, quando ci si approccia allo styling di capelli corti e medi i risultati migliori si ottengono utilizzando una spazzola rotonda stretta, quindi di piccolo diametro. Si rivelano molto performanti anche le spazzole rotonde a cono.

Acca Kappa, Spazzola Termica per capelli Way Verde Acqua – 30 mm. Prezzo: 34,99€ su amazon.it

Avrete sicuramente sentito parlare della spazzola Denman, studiata appositamente per non spezzare e non rovinare i capelli durante la piega. La caratteristica delle spazzole del brand, nato nel lontano 1930, è che le setole sono realizzate in nylon e in grado di tenere a bada l’effetto crespo sollevando al contempo le radici per ottenere maggiore volume. Tra le tante referenze della linea, il modello Head Huggers (a clessidra) è perfetto per i capelli corti e medio-corti.

Denman, Head Huggers Brush XS – Fusto volumizzante con sollevamento delle radici. Prezzo: 17,99€ su amazon.it

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Via Giphy

Bene, ragazze, anche per oggi è tutto. Questi erano i nostri suggerimenti sulle migliori spazzole rotonde per fare i boccoli, per diversi tipi di piega e appartenenti a diverse fasce di prezzo. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Le avete mai provate? Ditecelo nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!