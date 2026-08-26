QUALI SONO LE MIGLIORI SPAZZOLE ROTONDE PER FARE I BOCCOLI?

  1. Le spazzole rotonde (o tonde) aiutano ad acconciare i capelli realizzando onde e boccoli. Occorrono solo un buon phon e un pizzico di manualità per sfoggiare una messa in piega come dal parrucchiere.
  2. La spazzola rotonda migliore è quella professionale, firmata dalle migliori marche come ghd e Moroccanoil.
  3. Non mancano spazzole rotonde più economiche ma ugualmente performanti, tra cui quelle di Olivia Garden.
  4. A seconda della tipologia di capello a cui ci si approccia è bene scegliere una spazzola ad hoc. La spazzola rotonda grande è adatta ai capelli lunghi e alla realizzazione di una piega morbida, mentre la spazzola rotonda per capelli corti è generalmente più piccola e stretta.
  5. Su Amazon sta spopolando ormai da qualche tempo la spazzola a sfera, nota anche come Ball Brush, facilissima da utilizzare.

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Credits: Foto di Adobe Stock | Pixel-Shot

Le spazzole rotonde sono le più utilizzate dai parrucchieri per realizzare boccoli e onde vaporose. Scegliendo la migliore spazzola rotonda per le proprie esigenze è davvero semplice ottenere una piega impeccabile, proprio come dal parrucchiere, anche a casa. Curiose di saperne di più? Iniziamo subito.

COME FARE I BOCCOLI CON SPAZZOLA ROTONDA E PHON? TUTTO PARTE DALLA SCELTA DEL TOOL GIUSTO

Sono tanti i modi per realizzare a casa una piega mossa e voluminosa. C’è chi opta per i metodi che consentono di ottenere capelli mossi senza calore e chi, invece, non potrebbe mai rinunciare alla piastra e all’arricciacapelli. In realtà, però, se si ha una buona dimestichezza con spazzola e phon, non c’è niente di meglio di una buona spazzola rotonda per fare i boccoli.

CON SPAZZOLA ROTONDA IN CERAMICA E PHON SI OTTENGONO FACILMENTE BOCCOLI E ONDE

Dopo lo shampoo, basta tamponare i capelli per eliminare l’acqua in eccesso e avvolgere ciascuna ciocca intorno a una spazzola rotonda. Il phon va puntato su ogni ciocca fino a completa asciugatura e tenuto sempre a una distanza di almeno 10-15 cm. Le ciocche, una volta asciutte, vanno avvolte intorno alle dita e fissate sulla nuca con dei beccucci. A questo punto, è preferibile far riposare e raffreddare i capelli per 10 minuti circa. Tolti i beccucci, i boccoli vanno pettinati con le dita e fissati con un velo di lacca, provvedendo anche a idratare le punte con un olietto.

La spazzola migliore per fare i boccoli è quella rotonda in ceramica. Al contrario dei tools ad alte temperature e delle spazzole in ferro, non rovina i capelli e li lascia morbidi, senza farli increspare.

Tante le proposte tra cui poter scegliere, a partire dalle linee firmate dai brand professionali come ghd e Moroccanoil. A seconda del risultato che si desidera ottenere, si può scegliere un diametro diverso: più grande per boccoli morbidi, più piccolo per boccoli stretti e un effetto più definito.

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ghd, The Blow Dryer – Spazzola in ceramica – Misura 3. Prezzo: 25,43 su amazon.it


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Moroccanoil, Spazzola tonda in ceramica – 35 mm. Prezzo: 30,65€ su amazon.it

Ci sono anche spazzole rotonde economiche molto valide, come quelle di Olivia Garden. La spazzola rotonda qui sotto presenta cilindro in ceramica con rivestimento ionico, per combattere attivamente il crespo.

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Olivia Garden, Expert Blowout Shine – Spazzola rotonda in ceramica antistatica per piega brillante e senza crespo – 35 mm. Prezzo: 18,90€ su amazon.it

Un’altra marca ottima è Termix, che propone spazzole rotonde termiche che rendono uniforme la distribuzione del calore del phon sui capelli in fase di asciugatura. Le fibre di queste spazzole sono studiate appositamente per i capelli delicati e ciascun modello è disponibile in ben 8 diametri differenti così da soddisfare qualsiasi esigenza.

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Termix, Evolution Soft 23 – Spazzola Termica Rotonda. Prezzo: 19,42 su amazon.it

LA SPAZZOLA A SFERA STA SPOPOLANDO IN RETE

Esiste una particolare variante di spazzola rotonda che, da alcuni mesi a questa parte, sta riscuotendo molti consensi in rete, da YouTube a TikTok. Si tratta della cosiddetta spazzola a sfera, nota anche come Ball Brush. Altro non è che una spazzola a forma di “palla”, pensata per un utilizzo agevole e semplice.

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PHYNDR, Ball Brush – Spazzola rotonda a sfera per boccoli. Prezzo: 8,59€ su amazon.it

CON LA SPAZZOLA A SFERA SI OTTIENE IN POCHI ATTIMI UNA PIEGA VOLUMINOSA E MESSY

Questa tipologia di spazzola è l’ideale per una piega mossa morbida e messy. Per ottenere un risultato più definito è possibile ultimare lo styling ritoccando le ciocche più difficili con la piastra o con il ferro.

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YOFDAL, Spazzola per capelli a sfera. Prezzo: 7,59 su amazon.it

SPAZZOLA ROTONDA PER CAPELLI CORTI: DIAMETRO MINI E MASSIMA RESA

Concludiamo con due spazzole rotonde per i capelli corti. Come già anticipato, quando ci si approccia allo styling di capelli corti e medi i risultati migliori si ottengono utilizzando una spazzola rotonda stretta, quindi di piccolo diametro. Si rivelano molto performanti anche le spazzole rotonde a cono.

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Acca Kappa, Spazzola Termica per capelli Way Verde Acqua – 30 mm. Prezzo: 34,99€ su amazon.it

Avrete sicuramente sentito parlare della spazzola Denman, studiata appositamente per non spezzare e non rovinare i capelli durante la piega. La caratteristica delle spazzole del brand, nato nel lontano 1930, è che le setole sono realizzate in nylon e in grado di tenere a bada l’effetto crespo sollevando al contempo le radici per ottenere maggiore volume. Tra le tante referenze della linea, il modello Head Huggers (a clessidra) è perfetto per i capelli corti e medio-corti.

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Denman, Head Huggers Brush XS – Fusto volumizzante con sollevamento delle radici. Prezzo: 17,99€ su amazon.it

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Via Giphy

Bene, ragazze, anche per oggi è tutto. Questi erano i nostri suggerimenti sulle migliori spazzole rotonde per fare i boccoli, per diversi tipi di piega e appartenenti a diverse fasce di prezzo. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Le avete mai provate? Ditecelo nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!

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