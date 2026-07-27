INTRODUZIONE & INCI

Oggi torniamo con una recensione dedicata al mondo dei balsami labbra: stiamo testando i più famosi in commercio per capire quali siano validi o meno. In particolare, in questa review, vi parleremo del famosissimo balsamo labbra con protezione solare di Labello, il Sun Protect 50SPF.

Secondo il brand, la particolarità di questo prodotto risiede proprio nella sua texture con protezione solare 50SPF che protegge le labbra schermandole dal sole per tutta la giornata. Curiose di scoprire se merita la spesa? Allora iniziamo subito con questa recensione! ☀️

LABELLO SUN PROTECT 50SPF

Questo balsamo labbra con protezione solare si presenta nella classica confezione in plastica e contiene 4.8gr di prodotto, con una durata di 6 mesi dall’apertura. Il prezzo è di 3,29€ e lo potete trovare online su amazon.it

Labello Sun Protect 50SPF. Prezzo: 3,29€ su amazon.it





INCI

Octyldodecanol, Ricinus Communis Seed Oil, Cera Alba, Hydrogenated Rapeseed Oil, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Butyrospermum Parkii Butter, Cetyl Palmitate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ethylhexyl Triazone, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Aroma, Linalool, Citronellol

COSA NE PENSA IL WEB?

Questo balsamo labbra Labello è molto conosciuto e universalmente amato da tutti coloro che lo hanno provato. Sembra che idrati realmente in profondità le labbra, schermandole dal sole e dagli agenti esterni.

TEXTURE E FORMULAZIONE

Come anticipato, per mostrarvi il potere idratante di questo balsamo labbra con protezione sola 50SPF, lo abbiamo applicato sulla pelle.

Labello Sun Protect 50SPF, swatch realizzato con luce naturale.

Attraverso questo test potete capire l’effettivo potere emolliente di questo prodotto. L’odore è neutro non invasivo. La texture cremosa ed emolliente non lascia scia bianca e si fonde alla perfezione con la pelle.

Idrata davvero in profondità? Rimane a lungo sulle labbra? Protegge dal sole? Per la risposta a queste domande e molto altro ancora non fermatevi qui!