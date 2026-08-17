UN’ESTATE 2026 RICCA DI COPPIE VIP, AFFIATATE E INNAMORATE

Le coppie VIP Estate 2026 sono quelle che ispirano e fanno sognare. Si tratta di unioni solide e durature, come nel caso di Tom Holland e Zendaya o di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, e anche di coppie famose nate da poco ma non per questo meno meno complici e innamorate. Pensiamo, per esempio, a Michelle Hunziker e Giulio Berruti oppure – guardando a Hollywood – a Harry Styles e Zoë Kravitz. Ci sono anche diversi matrimoni in vista: Ilary Blasy sta per sposare Bastian Muller ed è tutto pronto anche per Damiano David e Dove Cameron. Alcune coppie tra quelle citate si sono già sposate, ma l’hanno fatto in gran segreto e al riparo da occhi indiscreti.

Credits: @therealhunzigram, @zendaya, @damianodavid Via Instagram

Sono davvero tante le coppie VIP Estate 2026, quelle che stanno tenendo banco sulle scene del gossip durante questa torrida stagione. Pronte a scoprire insieme quelle che, senza alcun dubbio, saranno protagoniste anche dei prossimi mesi? Allora, iniziamo.

TOM HOLLAND E ZENDAYA SONO LA COPPIA DEL MOMENTO (E NON SOLO AL BOTTEGHINO)

Li stiamo vedendo al cinema in Spider-Man: Brand New Day e sono anche nel cast di Odissea. Tom Holland e Zendaya sono la coppia VIP dell’Estate 2026 più osannata e cliccata sui social: ogni loro apparizione pubblica manda in visibilio i fan, che non possono fare a meno di sognare vedendoli così uniti e innamorati.

Credits: @zendaya Via Instagram – Un selfie di Zendaya con Tom Holland





Ma c’è di più. Già dallo scorso anno circolavano rumors sul presunto matrimonio segreto di Zendaya e Tom Holland e, a quanto pare, il gossip ci aveva visto giusto. La coppia si è sposata. Ha pronunciato il fatidico “sì” agli inizi dello scorso anno e ha festeggiato nuovamente con parenti e amici nel Regno Unito pochi giorni fa, il 4 agosto. Discreti e riservati, si sono conosciuti sul set nel 2016 e hanno confermato di essere una coppia nel 2021.

CRISTIANO RONALDO E GEORGINA RODRIGUEZ SI SONO FINALMENTE SPOSATI

Un’altra coppia storica dello showbiz si è unita in matrimonio e ha scelto di farlo in gran segreto. Si tratta di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, insieme dal 2017 e genitori di 5 figli. Proprio con loro la coppia è convolata a nozze: i bimbi erano, stando alle indiscrezioni, gli unici invitati.

Credits: @georginagio Via Instagram – Un selfie della strepitosa coppia quest’estate

UN MATRIMONIO MOLTO ATTESO E CELEBRATO IN TOTALE RISERVATEZZA

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono sposati l’11 agosto a Cascais, località costiera nelle vicinanze di Lisbona, durante una cerimonia civile blindatissima. A darne conferma sono stati i due sposi, con una semplice foto postata su Instagram delle loro mani con fede al dito.

Credits: @cristianoronaldo Via Instagram – La foto con cui la coppia ha annunciato le nozze

TRA LE COPPIE VIP ESTATE 2026 HARRY STYLES E ZÖE KRAVITZ

Stilosi, semplicemente iconici. Ogni avvistamento di Zoë Kravitz e Harry Styles è un contenuto fashion e lifestyle degno di Pinterest. La coppia sta insieme dallo scorso agosto e, a quanto pare, sarebbe pronta a fare il grande passo.

Credits: @zoekravitzsource Via Instagram – Zoë Kravitz e Harry Styles: la coppia insieme quest’estate

Attualmente in vacanza tra l’Italia, luogo molto caro al musicista, e il Messico, i due si sono fidanzati lo scorso aprile e la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Non resta che aspettare, a questo punto, i fiori d’arancio.

DAMIANO DAVID E DOVE CAMERON PRESTO SPOSI

Damiano David è pronto a sposare la sua fidanzata Dove Cameron e quest’Estate 2026 è scattata la caccia alle indiscrezioni sul loro matrimonio. A quanto pare i due si sposeranno per la fine di settembre, con buone probabilità in Toscana.

Credits: @damianodavid Via Instagram – La foto con cui Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato il fidanzamento

Insieme dal 2023, i due artisti sembrano davvero aver trovato l’uno nell’altro l’anima gemella. Vivono insieme a Los Angeles, ma la futura sposa ha dichiarato alla stampa di volersi sposare in Italia per avere alle nozze i tantissimi parenti e amici del musicista.

NOZZE IN VISTA ANCHE PER ILARY BLASI E BASTIAN MULLER

C’è già la data del matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice, reduce dal divorzio ormai archiviato da Francesco Totti, convolerà a nozze con l’imprenditore tedesco il prossimo 13 settembre.

Credits: @ilaryblasi Via Instagram – Una foto della coppia in vacanza a Capri la scorsa primavera

La location prescelta è Ravello, sulla Costiera Amalfitana, e sono attesi tantissimi ospiti VIP. Frattanto, la coppia – alle prese con gli ultimi preparativi – si gode l’estate tra le bellezze italiane e quelle di Formentera.

MICHELLE HUNZIKER E GIULIO BERRUTI SONO UNA DELLE COPPIE VIP ITALIANE DELL’ESTATE

Tra le coppie VIP dell’Estate 2026 ci sono anche Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Stanno insieme da pochi mesi ma la loro è un’unione già consolidata, come ha dimostrato la presenza dell’attore e medico al recente matrimonio della primogenita della Hunziker, Aurora Ramazzotti.

Credits: @therealhunzigram Via Instagram – Michelle Hunziker e Giulio Berruti in un selfie

UN AMORE MATURO E SOLIDO CHE RENDE MOLTO FELICE LA CONDUTTRICE

In un carousel di foto postate su Instagram i due appaiono innamorati come non mai, complici e sereni. Una relazione stabile e consapevole che ha portato la showgirl a dichiarare alla stampa: “Sono felice. Accanto a me voglio una persona risolta“. Berruti, a quanto pare, è la persona giusta per lei.

Se siete interessate ad altri approfondimenti sul mondo dello spettacolo, leggete anche:

1) TUTTO SUL BIOPIC JE SO’ PAZZO

2) ANNE HATHAWAY INCINTA: I SUOI LOOK

3) ODISSEA DI CHRISTOPHER NOLAN: UN FILM IMPERDIBILE

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sulle coppie VIP dell’Estate 2026, con tutte le ultimissime novità e gli aggiornamenti sulle coppie del momento di cui sicuramente sentiremo ancora parlare a lungo. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Vi piacciono queste coppie famose? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!