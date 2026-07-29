QUALI SONO GLI SPRAY FISSANTI TRUCCO DA AVERE QUEST’ESTATE?

Avere nel beauty uno spray fissante make-up valido fa davvero la differenza quando le temperature sono particolarmente calde. Contro afa, umidità e sudore, gli spray fissanti trucco prolungano la durata del make-up e in alcuni casi lo rendono waterproof. Sono tante le marche da provare, anche nell’ambito del low cost. Ci sono spray fissanti che possono essere utilizzati anche prima del trucco, per preparare la pelle, e durante la giornata per rinfrescare il viso. L’Oréal firma uno dei migliori, insieme a brand come Revolution e Maybelline.

Credits: Foto di Adobe Stock | OlgaNeuroArt

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori spray fissanti trucco per l’estate. Pronte a saperne di più e a scoprirli insieme? Allora, iniziamo.

#1 LO SPRAY FISSANTE L’ORÈAL INFAILLIBLE

Da avere nel beauty kit da invitata a un matrimonio – si sa, questo è il periodo delle cerimonie – o semplicemente da usare quando il caldo non dà tregua, lo spray fissante L’Oréal Infaillible è una garanzia. Promette in soli 3 secondi di fissare il make-up e di renderlo waterproof e no transfer.

L’Oréal, Infaillible 3 Second Setting Mist XL. Prezzo: 12,99€ su amazon.it

UN FORMATO SUPER CONVENIENTE

Su Amazon è disponibile sia nel formato da 75 ml, compatto e pratico da portare in viaggio, che nel maxi formato da 150 ml.





#2 IL NUOVO MAYBELLINE GRIPPY SETTING MIST

Garantisce una durata impeccabile del trucco, fino a 24 ore, e provvede a rimpolpare la pelle e a renderla gradevolmente luminosa. Se siete alla ricerca di uno spray non appiccicoso e confortevole, vi consigliamo di provare Maybelline Grippy Setting Mist.

Maybelline, Grippy Setting Mist. Prezzo: 14,94€ su amazon.it

Fa aderire il make-up al viso e lo “incolla”, senza però risultare sticky. Contiene, inoltre, il 2% di niacinamide, attivo skincare dalle proprietà riequilibranti e perfezionanti.

#3 LO SPRAY FISSANTE SUPERFIX DI REVOLUTION

Da utilizzare per sigillare il make-up per i concerti estivi e, più in generale, per quelle occasioni in cui si desidera essere impeccabili, lo spray fissante Superfix di Revolution è l’alleato immancabile per chi desidera un finish ultra-opaco.

Revolution, Superfix Super Hold. Prezzo: 8,10€ su amazon.it

DAL FINISH OPACO MA EXTRA CONFORTEVOLE

Promette una durata pari a 16 ore e contiene ingredienti di trattamento quali aloe vera e vitamina E che donano alla pelle una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza.

#4 E.L.F. POWER GRIP DEWY SETTING SPRAY

Da usare prima, dopo e durante la realizzazione del make-up, E.l.f. Power Grip Dewy Setting Spray dona al viso un effetto glow straordinariamente naturale. Presenta una formula bifasica – infatti va agitato prima dell’uso – e ha un finish confortevole che lascia la pelle levigata e idratata.

E.l.f., Power Grip Dewy Setting Spray. Prezzo: 13,99€ su amazon.it

Tra gli ingredienti spiccano lo squalano e l’acido ialuronico, altamente rimpolpanti, umettanti e idratanti.

#5 LO SPRAY FISSANTE COLLISTAR IMPECCABILE

Collistar Impeccabile Cipria Spray è uno spray fissante male-up dal finish naturale che sigillia il make-up rendendolo waterproof. La formula contiene un complesso idratante e un attivo anti-inquinamento che fa da barriera contro gli agenti esterni.

Collistar, Impeccabile Cipria Spray. Prezzo: 21,69€ su amazon.it

La formula è arricchita da acqua di menta italiana, per un effetto rinfrescante piacevolissimo specialmente nelle giornate dal clima più afoso.

#6 MISTYFIX, LO SPRAY IDRATANTE E FISSANTE DI CLIOMAKEUP

Non ha bisogno di presentazioni uno dei bestseller di ClioMakeUp, lo Spray Idratante & Fissante Mistyfix. Oltre a fissare il trucco, assolve la funzione di trattamento idratante, antiossidante e nutriente complice l’azione di acido ialuronico e olio essenziale di arancia dolce.

ClioMakeUp, Mistyfix Spray Idratante & Fissante. Prezzo: 13,33€ in offerta su cliomakeupshop.com

Può essere usato in qualsiasi momento della giornata per rinfrescare la base e donare idratazione alla pelle.

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui migliori spray fissanti per il trucco, pensati per prolungare la durata del make-up anche nelle condizioni più estreme. Cosa ne pensate? Li avete mai provati? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!