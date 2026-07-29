QUALI SONO GLI SPRAY FISSANTI TRUCCO DA AVERE QUEST’ESTATE?
- Avere nel beauty uno spray fissante make-up valido fa davvero la differenza quando le temperature sono particolarmente calde.
- Contro afa, umidità e sudore, gli spray fissanti trucco prolungano la durata del make-up e in alcuni casi lo rendono waterproof.
- Sono tante le marche da provare, anche nell’ambito del low cost.
- Ci sono spray fissanti che possono essere utilizzati anche prima del trucco, per preparare la pelle, e durante la giornata per rinfrescare il viso.
- L’Oréal firma uno dei migliori, insieme a brand come Revolution e Maybelline.
Credits: Foto di Adobe Stock | OlgaNeuroArt
Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori spray fissanti trucco per l’estate. Pronte a saperne di più e a scoprirli insieme? Allora, iniziamo.
#1 LO SPRAY FISSANTE L’ORÈAL INFAILLIBLE
Da avere nel beauty kit da invitata a un matrimonio – si sa, questo è il periodo delle cerimonie – o semplicemente da usare quando il caldo non dà tregua, lo spray fissante L’Oréal Infaillible è una garanzia. Promette in soli 3 secondi di fissare il make-up e di renderlo waterproof e no transfer.
L’Oréal, Infaillible 3 Second Setting Mist XL. Prezzo: 12,99€ su amazon.it
UN FORMATO SUPER CONVENIENTE
Su Amazon è disponibile sia nel formato da 75 ml, compatto e pratico da portare in viaggio, che nel maxi formato da 150 ml.
#2 IL NUOVO MAYBELLINE GRIPPY SETTING MIST
Garantisce una durata impeccabile del trucco, fino a 24 ore, e provvede a rimpolpare la pelle e a renderla gradevolmente luminosa. Se siete alla ricerca di uno spray non appiccicoso e confortevole, vi consigliamo di provare Maybelline Grippy Setting Mist.
Maybelline, Grippy Setting Mist. Prezzo: 14,94€ su amazon.it
Fa aderire il make-up al viso e lo “incolla”, senza però risultare sticky. Contiene, inoltre, il 2% di niacinamide, attivo skincare dalle proprietà riequilibranti e perfezionanti.
#3 LO SPRAY FISSANTE SUPERFIX DI REVOLUTION
Da utilizzare per sigillare il make-up per i concerti estivi e, più in generale, per quelle occasioni in cui si desidera essere impeccabili, lo spray fissante Superfix di Revolution è l’alleato immancabile per chi desidera un finish ultra-opaco.
Revolution, Superfix Super Hold. Prezzo: 8,10€ su amazon.it
DAL FINISH OPACO MA EXTRA CONFORTEVOLE
Promette una durata pari a 16 ore e contiene ingredienti di trattamento quali aloe vera e vitamina E che donano alla pelle una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza.
#4 E.L.F. POWER GRIP DEWY SETTING SPRAY
Da usare prima, dopo e durante la realizzazione del make-up, E.l.f. Power Grip Dewy Setting Spray dona al viso un effetto glow straordinariamente naturale. Presenta una formula bifasica – infatti va agitato prima dell’uso – e ha un finish confortevole che lascia la pelle levigata e idratata.
E.l.f., Power Grip Dewy Setting Spray. Prezzo: 13,99€ su amazon.it
Tra gli ingredienti spiccano lo squalano e l’acido ialuronico, altamente rimpolpanti, umettanti e idratanti.
#5 LO SPRAY FISSANTE COLLISTAR IMPECCABILE
Collistar Impeccabile Cipria Spray è uno spray fissante male-up dal finish naturale che sigillia il make-up rendendolo waterproof. La formula contiene un complesso idratante e un attivo anti-inquinamento che fa da barriera contro gli agenti esterni.
Collistar, Impeccabile Cipria Spray. Prezzo: 21,69€ su amazon.it
La formula è arricchita da acqua di menta italiana, per un effetto rinfrescante piacevolissimo specialmente nelle giornate dal clima più afoso.
#6 MISTYFIX, LO SPRAY IDRATANTE E FISSANTE DI CLIOMAKEUP
Non ha bisogno di presentazioni uno dei bestseller di ClioMakeUp, lo Spray Idratante & Fissante Mistyfix. Oltre a fissare il trucco, assolve la funzione di trattamento idratante, antiossidante e nutriente complice l’azione di acido ialuronico e olio essenziale di arancia dolce.
ClioMakeUp, Mistyfix Spray Idratante & Fissante. Prezzo: 13,33€ in offerta su cliomakeupshop.com
Può essere usato in qualsiasi momento della giornata per rinfrescare la base e donare idratazione alla pelle.
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Via Tenor
Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui migliori spray fissanti per il trucco, pensati per prolungare la durata del make-up anche nelle condizioni più estreme. Cosa ne pensate? Li avete mai provati? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!