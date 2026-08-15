SI POSSONO FARE I TATUAGGI IN ESTATE?

Molte persone si chiedono se i tatuaggi in estate possano essere eseguiti o sarebbe meglio evitare del tutto. Oggi sfatiamo un mito: si possono fare i tatuaggi in estate, a patto, però, di seguire regole ferree per curarli bene. Per esempio, se già sapete che andrete al mare o vi esporrete al sole, meglio rimandare, a patto che non vogliate cancellare le vacanze. Infatti l’esposizione al sole e i bagni in acqua (che sia mare o piscina), così come il sudore, possono impedire al tatuaggio in estate di guarire bene. Nel post vedremo anche come curare al meglio un tatuaggio in questa stagione.

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Alcuni studi di tatuaggi in estate chiudono, proprio perché molti professionisti sconsigliano di effettuare un tattoo in questa stagione. Il motivo è semplice: se non si cura adeguatamente il tatuaggio, questo non avrà mai una resa perfetta e, anzi, si possono rischiare infezioni e problemi da non sottovalutare, visto che il tatuaggio appena eseguito è una ferita aperta a tutti gli effetti. Questo, comunque, non significa che sia vietato fare un tatuaggio in estate, anche se sicuramente non è la stagione ideale. Pronti a parlarne insieme nel dettaglio? Seguiteci qui sotto nel post!

LA RISPOSTA ALLA DOMANDA PIÙ COMUNE, IN BREVE: TATUAGGI IN ESTATE, SÌ O NO?

Accontentiamo chi cerca una risposta breve a questa domanda: sì, si può fare un tatuaggio in estate.

La questione, però, a voler ben vedere non è così lineare: se non si è pronti a qualche sacrificio e attenzione in più, con il caldo si può davvero rischiare di compromettere la resa del tattoo. Ora parliamone nel dettaglio, seguiteci ancora.

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COSA NON FARE SE CI SI TATUA IN ESTATE, CONSIGLI E PRECAUZIONI DA SEGUIRE

Come abbiamo anticipato, sebbene sia possibile tatuarsi in estate, è bene sapere che la guarigione potrebbe essere un po’ più complicata rispetto alle altre stagioni, perlomeno per il numero attenzioni che si devono avere (e i conseguenti divieti!).

FARE UN TATUAGGIO IN ESTATE COMPORTA DIVERSE RINUNCE, A CUI BISOGNA ATTENERSI PER FARLO GUARIRE CORRETTAMENTE

Infatti, per curare il tatuaggio in estate bisogna, prima di tutto, prendere la decisione di fare diverse rinunce, senza “barare”: pensateci, alla fine ne va della bellezza del tattoo, ma anche della vostra stessa salute, visto che si tratta di una ferita aperta a tutti gli effetti che deve guarire nella maniera migliore possibile.

Non è solo una questione estetica, quindi, rinunciare a qualcosa se ci si vuole tatuare in estate è un vero e proprio obbligo. Per esempio, dovrete evitare di:

prendere il sole in maniera diretta per almeno 4 settimane;

in maniera diretta per almeno 4 settimane; andare in palestra e/o sudare (il più possibile) per almeno 2 settimane;

e/o (il più possibile) per almeno 2 settimane; andare in piscina per minimo 2-4 settimane;

per minimo 2-4 settimane; fare il bagno in mare per 2-4 settimane;

per 2-4 settimane; andare in spiaggia o comunque in luoghi dove sabbia/terra possono entrare nel tatuaggio e comprometterne la guarigione, facendolo infettare;

o comunque in luoghi dove sabbia/terra possono entrare nel tatuaggio e comprometterne la guarigione, facendolo infettare; indossare vestiti troppo stretti e/o in materiali non traspiranti (no costumi, per esempio) per almeno i primi 15-20 giorni.

Credits: Foto di Adobe Stock | newnow – Meglio non vestirsi con indumenti sintetici, specialmente sul tatuaggio appena eseguito

Come vedete, l’elenco è molto lungo. Siete pronti a questi sacrifici? Se vivete in un posto più fresco (per esempio, in montagna) e/o sapete già che quest’estate non partirete, allora siete pronti a procedere con il vostro tattoo in questa stagione.

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COME CURARE IL TATUAGGIO IN ESTATE

La cura del tatuaggio in estate, come avrete intuito, prevede prima di tutto le rinunce di cui abbiamo parlato qui sopra. Come poi avviene per ogni tatto, comunque, questa deve essere seguita alla lettera per arrivare una guarigione perfetta.

Ogni tatuatore ha poi dei consigli specifici, quindi il nostro tip è quello di affidarvi sempre al professionista che avete scelto per ogni tipo di domanda o dubbio.

In generale, comunque, è sempre bene mantenere il tatuaggio in estate idratato con creme specifiche ed evitare di coprirlo con tessuti sintetici e non traspiranti: sì a lino e cotone, no a poliestere e nylon.

Il tatuaggio guarito in estate va protetto con creme solari con protezione UV alta.

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TATUARSI IN ESTATE È UNA BUONA IDEA?

SE NON SI È PRONTI AD ESSERE ABBASTANZA ATTENTI, MEGLIO RIMANDARE IL TATUAGGIO

Arrivati fin qui viene quindi da domandarsi se valga la pena farsi fare un tatuaggio in estate. La nostra risposta è: dipende (da voi). Se siete disposti a seguire alla lettera le indicazioni per la cura e le conseguenti rinunce, allora andate tranquilli!

Se avete, invece, anche un solo dubbio che non riusciate a essere attenti quanto dovreste, rimandate all’autunno.

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2) TUTTO SUI TATUAGGI CON I FIORI

3) COME PREPARARE LA PELLE AL TATUAGGIO

Via Tenor

Anche per oggi da parte nostra è tutto. E voi che ne pensate ragazzi e ragazze: vale la pena tatuarsi in estate oppure il processo di cura, con le sue rinunce, un po’ troppo stressante? Fateci sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti sui nostri social, come la pagina Facebook ClioMakeUp, e condividete il post con i vostri amici. Un abbraccio da parte di tutto il TeamClio!