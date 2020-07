Certamente tra le regioni più belle d’Italia, resistere al fascino di un viaggio in Toscana è quasi impossibile. Tra paesaggi indimenticabili, buon vino e opere d’arte semplicemente meravigliose, questa regione è il luogo perfetto per lanciarsi in un viaggio on the road con cui scoprirne tutte le meraviglie.

Da Firenze a Siena, dal Chianti alla Val D’Orcia, un viaggio in Toscana saprà accontentare tutti i viaggiatori, offrendo scorci architettonici mozzafiato, campagne suggestive e tradizioni storiche che affondano le radici addirittura nel Medioevo.

Per non parlare dell’ottima cucina locale! Un viaggio in Toscana, infatti, è anche l’occasione perfetta per dedicarsi alla degustazione di vini e pietanze tipiche e gustose, semplicemente imperdibili.

Allora ragazze, siete curiose di scoprire alcune delle tappe imperdibili di ogni viaggio in Toscana e quali luoghi e cibi proprio non dovreste perdervi? Continuate a leggere il post!Â

UN VIAGGIO IN TOSCANA NON PUÒ CHE PARTIRE DA FIRENZE

Una città così ricca di arte, storia, architettura e letteratura da essere spesso definita come un “museo a cielo aperto”. Firenze, capoluogo della regione e città della famiglia de’ Medici e di Dante, non può che essere la prima tappa obbligata di ogni viaggio in Toscana.

un viaggio in toscana non può che iniziare Da Firenze

Descrivere tutte le bellezze della città è impossibile! Da Piazza del Duomo – con la Cattedrale di Santa Maria del Fiore e la celebre cupola disegnata dal Brunelleschi, la Torre di Giotto e il Battistero – a Piazza della Signoria, Firenze rappresenta la vera e propria culla del Rinascimento italiano.Â

Imperdibili anche Ponte Vecchio, uno dei simboli della città , e ovviamente l’Arno, il celebre fiume che l’attraversa: una vista mozzafiato, che vale una visita e ben più di qualche foto.Â

Da non perdere, per gli amanti dell’arte e non, la Galleria degli Uffizi e la Galleria dell’Accademia, che custodiscono i capolavori di Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Sandro Botticelli.Â

Lasciandosi alle spalle la città , poi, una tappa obbligata è il Castello di Sammezzano, uno splendido esempio di perfetto stile moresco nel cuore della Toscana. Con le sue 365 stanze e le decorazioni uniche, è davvero una perla rara. Unico accorgimento: il castello non è sempre visitabile ed è bene informarsi sulle visite guidate organizzate dai volontari che gestiscono il sito.Â

PISA E LUCCA, DUE CITTÀ STORICHE E AFFASCINANTI DA NON PERDERE

Durante un viaggio in Toscana, non può certamente mancare una giornata ad ammirare la famosa – e bellissima – Piazza dei Miracoli di Pisa, dove si trova la celebre Torre Pendente.Â

Città famosa per gli eterni contrasti che, nel Medioevo, l’hanno vista contrapporsi a Firenze e Livorno, vi conquisterà grazie all’imponenza del Duomo e del Battistero, simboli della città . Non può mancare una visita alla Torre Pendente di Pisa, una scalata suggestiva che vi regalerà una vista meravigliosa sulla città .Â

Molto vicina, e ideale per una gita in giornata, Lucca è una meta decisamente suggestiva da non lasciarsi scappare. A meritare una visita sono soprattutto le mura, che custodiscono la città e che oggi sono uno splendido parco dove camminare e da cui godersi la città .

Una volta raggiunto il centro cittadino, poi, Lucca offre monumenti e palazzi storici suggestivi come il Palazzo Ducale, Villa Guinigi con la sua torre panoramica e la Cattedrale cittadina.

Valgono certamente una visita anche le ville del lucchese: in tutto il territorio ce ne sono circa 300, immerse in splendidi parchi (spesso visitabili) e circondate dalla natura.Â

UN VIAGGIO IN TOSCANA TRA IL CHIANTI E LA ROMANTICA SAN GIMINIANO

Imperdibile tappa del vostro viaggio in Toscana non può che essere il Chianti e le sue colline letteralmente ricoperte di vigneti e uliveti, che conferiscono a quest’area un fascino davvero particolare.

Non perdetevi tappe obbligate come la Badia a Passignano – antichissima sede della Lega del Chianti – e il Castello di Brolio, dove il Gran Barone Ricasoli inventò la moderna vinificazione.

Tra i luoghi da visitare non può mancare San Gimignano, un borgo medievale caratterizzato da imponenti torri e da un’atmosfera magica e tranquilla, che sembra parlare di altri tempi.

Se amate la Toscana, infatti, scegliere un’unica località nel Chianti sarebbe un delitto: a Greve in Chianti, ad esempio potrete godervi una visita al Museo del Vino per assaggiare le oltre 200 etichette disponibili.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Nella prossima pagina scopriremo altre tre località imperdibili di qualsiasi viaggio in Toscana, oltre alle gustose pietanze da gustare. Continuate a leggere il post!Â