Per uno styling perfetto, piastre e arricciacapelli 2021 delle migliori marche sono tutto quello che ci occorre!

Abbiamo pensato, ragazze, di racchiudere in questo post la nostra selezione dei migliori tools per lo styling dei capelli, includendo quindi sia le migliori piastre 2021 che i migliori arricciacapelli 2021. Troverete device di ultimissima generazione in grado di svolgere le funzioni di piastra e arricciacapelli insieme, ma anche il miglior arricciacapelli economico del momento, quello automatico e, nondimeno, le migliori piastre per capelli a vapore se vi piace il liscio estremo.

Insomma, di tutto un po’ per soddisfare qualsiasi esigenza! Pronte a scoprire con noi quali sono le piastre e gli arricciacapelli 2021 migliori? Allora, iniziamo!

Credits: Foto di Pexels | Polina Tankilevitch

MIGLIORI PIASTRE CAPELLI 2021, DA GHD A DYSON

Iniziamo questa carrellata di piastre e arricciacapelli 2021 dai device pensati per lisciare i capelli (anche se, in realtà, ormai si prestano a più tipi di utilizzo), quindi nello specifico dalle piastre.

GHD HA LANCIATO SUL MERCATO NEL 2021 LA PRIMA STYLER SENZA FILI

Ve ne abbiamo parlato non appena ha fatto il suo esordio sul mercato e non possiamo, quindi, che includere in questa lista di prodotti TOP la nuova ghd Unplugged. Rivoluzionaria, poiché senza fili ed estremamente maneggevole, merita sicuramente una menzione speciale per il suo essere la prima piastra on the go in assoluto!

ghd, Unplugged Styler. Prezzo: 268,53€ in offerta su amazon.it





Tra le migliori piastre per capelli 2021 spicca, poi, la straordinaria Dyson Corrale, in grado di assicurare anche a casa uno styling impeccabile come dal parrucchiere.

Dyson, Piastra Corrale. Prezzo: 729,00€ su amazon.it

Promette un liscio TOP con una sola passata la piastra T3 Lucea ID, perfetta per non stressare troppo i capelli con le sue 9 impostazioni di calore che consentono di avere un risultato praticamente personalizzato in base al proprio tipo di chioma.

T3, Lucea ID. Prezzo: 248,95€ su lookfantastic.it

Alcuni anni fa abbiamo assistito a un vero e proprio boom di spazzole e piastre a vapore. Tra le più famose, nella categoria delle piastre, si distingue ancora oggi la celebre L’Oréal Steampod, piastra a vapore che garantisce un liscio davvero perfetto.

L’Oréal Professionnel, Steampod Steam Straightening Tool 3.0. Prezzo: 265,95€ su lookfantastic.it

Volendo testare qualcosa di simile ma di più economico, vi consigliamo la piastra Babyliss I-Pro 230 Steam, tra le migliori piastre per capelli a vapore di fascia media.

Babyliss, I-Pro 230 Steam. Prezzo: 99,90€ su amazon.it

Parlando di piastre per capelli economiche, invece, vi segnaliamo senza alcun dubbio Imetec Bellissima Creativity B9 300, per tutti i tipi di capelli e ideale per quelli opachi e spenti bisognosi di luminosità.

Imetec, Bellissima Creativity B9 300 Piastra per capelli. Prezzo: 39,90€ su amazon.it

Vanta ottime recensioni e ha un buon rapporto qualità/prezzo anche la piastra per capelli professionale Gama Elegance Argan. Come il nome suggerisce, questa piastra è pensata per essere utilizzata insieme all’olio di Argan (in dotazione) per tenere a bada una volta per tutte l’effetto crespo.

Gama Italy Professional, Elegance Argan Piastra per capelli. Prezzo: 49,90€ su amazon.it

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli altri tools per lo styling che abbiamo selezionato per voi: in particolare, parleremo dei migliori arricciacapelli 2021!