Parliamo di Pole Dance, da non confondere con la Lap Dance e diventata, in questi ultimi anni, una delle discipline sportive in assoluto più amate dalle donne (e non solo). C’è chi l’ha già provata e chi non ha ancora trovato lo slancio giusto per farlo, ma ne è comunque incuriosito.

D’altronde, la Pole Dance non ha solo tantissimi benefici fisici – cambia il corpo, letteralmente, rimodellandolo – ma è anche una disciplina dai tanti benefici psicologici, in grado di infondere maggiore autostima, facendoci prendere confidenza con la nostra sensualità e con le nostre capacità. Ma ci sono delle controindicazioni? Quanto costa e quante volte a settimana sono necessarie per fare un buon allenamento?

Scopriamo insieme nel post tutto quello che c’è da sapere sulla Pole Dance: cos’è nello specifico, a cosa serve e molto altro ancora. Iniziamo!

Credits: Foto di Pixabay | Anton007p

COS’È LA POLE DANCE E A COSA SERVE

La Pole Dance è una disciplina sportiva relativamente “nuova” che, ormai da qualche anno, si sta diffondendo in tutto il mondo. I corsi di Pole Dance sono presenti praticamente in tutta Italia e sono frequentatissimi: tra gli sport indoor, è una delle attività più gettonate in particolare tra noi donne.

Credits: @alicia_polefitness Via Instagram





Non va confusa con la Lap Dance, perché le differenze ci sono eccome: sono due cose completamente diverse. La prima è una forma di intrattenimento e prevede che chi la pratica (di norma una ballerina) balli intorno a un palo in modo palesemente amiccante e provocante. La Pole Dance, invece, è uno sport a tutti gli effetti e concilia danza e fitness.

Credits: Foto di Pexels | Jordan Rushton

Si tratta di un’attività fisica abbastanza faticosa che permette sì di esprimere sensualità, ma che richiede prima di tutto forza e resistenza. Si pratica con il palo (che è l’attrezzo fondamentale) e prevede la riproduzione di alcune figure e pose atletiche, nel gergo note come “trick“.

I BENEFICI (ANCHE PSICOLOGICI) E LE CONTROINDICAZIONI

Ma a cosa serve la Pole Dance e quali sono i suoi benefici? Partiamo da quelli fisici e concentriamoci, per esempio, sul dimagrimento. La Pole Dance, abbinata a una sana alimentazione, fa dimagrire: è un’attività fisica che combina cardio ed esercizi finalizzati a incrementare la forza, quindi aiuta la perdita del grasso localizzato specialmente nelle zone come fianchi e girovita.

Credits: Foto di Pexels | Dih Andrea

Questa disciplina aiuta anche a migliorare notevolmente doti quali forza, equilibrio e coordinazione. Chi la pratica riscontra nel corso del tempo miglioramenti notevoli nel controllo del corpo, nell’agilità e nella flessibilità.

Credits: Foto di Pexels | Pixabay

LA POLE DANCE HA ANCHE TANTISSIMI BENEFICI PSICOLOGICI

Sono tanti anche i benefici psicologici. Non è uno sport semplice, in quanto richiede costanza e rigore, e proprio per questo stimola la voglia di fare e di riuscire. Chi fa Pole Dance impara ad ascoltare il proprio corpo e a godere dei propri miglioramenti, passo dopo passo. Ne giovano anche fiducia in se stessi e autostima: le insicurezze vengono messe da parte quando si è al palo e si riscoprono grinta e sensualità.

