Le décolleté con plateau sono diventate l’ultima grande ossessione per tutte le amanti delle scarpe con tacco e dei must have da passerella. Lanciate principalmente dalle grandi Maison come Valentino e Versace, in poco tempo hanno conquistato chiunque.

Il platform è altissimo, il tacco ancor di più ma è generalmente largo, quindi decisamente comodo. Tuttavia ai piedi si infilano calzature tutt’altro che easy, che richiedono un buon equilibrio e grande impegno.

A tutto ciò aggiungiamo che i modelli proposti sia dalle marche più famose che quelle low cost sono declinati in colori sgargianti, dal rosa al verde passando per l’azzurro, anche se non mancano creazioni color panna e nere.

Pelle, vernice ma anche satin, vi sveliamo quali sono le scarpe décolleté con plateau altissimo dell’autunno inverno 2022-2023 più richieste, i brand che le realizzano, i prezzi e tutto quello che c’è da sapere su questa nuova ossessione fashion del momento. Siete pronte? Allora via col post!

Credits: @versace, stradivarius.com, @maisonvalentino via Instagram

LE SCARPE DÉCOLLETÉ CON PLATEAU ALTISSIMO DI VALENTINO E VERSACE, CHE CI HANNO CONQUISTATE

Siamo sempre alla ricerca di calzature comode, facili da mettere, da abbinare e da portare tutto il giorno senza soffrire. Tuttavia non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare allo stile.

Valentino, décolleté con plateau Tan-Go in vernice rosa. Prezzo: 890€ su valentino.com





Ecco perché ci siamo innamorate delle nuove sneakers autunno 2022 sia classiche che chunky, degli stivaletti e degli anfibi, che hanno sempre un forte carattere rock, ma indubbiamente non possiamo non amare anche le scarpe col tacco.

Versace, décolleté con plateau Aevitas Pointy. Prezzo: 1290€ su versace.com

E anche se desideriamo sempre sfoggiare qualcosa di glamour, cerchiamo comunque tacchi larghi, comodi e un appoggio confortevole per i nostri piedi.

le décolleté con plateau altissimo sono l’ossessione del 2022

Eppure non riusciamo a rinunciare alle ultime novità, per quanto svettanti siano. Ecco perché le scarpe con plateau altissimo hanno decisamente preso piede e non solo tra le star.

Parliamo di quelle dotate di un platform che è impossibile non notare per quanto maxi sia. Le griffe che le hanno proposte, ormai in mille salse, in passerella, sono state principalmente Valentino e Versace.

Tanti i modelli che hanno conquistato l’attenzione, da quelle con cinturino singolo alla caviglia fino alle proposte più grunge con mix di stringhe sulla gamba. Inoltre, non solo in raso di seta ma anche in pelle e vernice, per sorprendere e stupire.

Versace, décolleté con plateau Aevitas Pointy. Prezzo: 1390€ su versace.com

LE POINTY SHOES: LE DÉCOLLETÉ CON PLATFORM E PUNTA SFILATA

Ora tutto sta nel trovare delle alternative economiche, quindi delle scarpe décolleté con plateau low cost o comunque a prezzi più abbordabili.

Stradivarius, scarpe con cinturino. Prezzo: 39,99€ su stradivarius.com

Infatti, se avete dato uno sguardo alle scarpe di Valentino e Versace, avrete notato che sfiorano e superano i mille euro. Non certo una cifra alla portata di tutti, soprattutto per un paio di shoes che sicuramente non riusciremo a sfruttare ogni singolo giorno.

Zara, scarpe con tacco e plateau. Prezzo: 69,95€ su zara.com

Motivo per cui vogliamo proporvi qualche variante che non supera nemmeno i cento euro, ma in molti casi costano anche meno.

Tata Italia, décolleté platform oro glitter. Prezzo: 99,95€ su tataitalia.com

Innanzitutto occupiamoci delle pointy shoes, ossia le décolleté a punta con plateau alto. Le possiamo trovare in varie collezioni, declinate in molteplici colori, sia in pelle che in satin e non mancano nemmeno proposte glitterate, ideali per glam party, come quello del prossimo Capodanno 2023.

Dove trovarle? Le più interessanti le firmano Bershka, Zara e Tata Italia.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 vi sveleremo tanti altri must have da acquistare a prezzi abbordabili per poter sfoggiare le meravigliose scarpe décolleté con plateau altissimo in questa stagione. Continuate a leggere il post!