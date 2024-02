QUALI SONO I MIGLIORI ESPERIMENTI PER BAMBINI DA FARE A CASA? A COSA SERVONO?

Se ne parla sempre più spesso, e i genitori sono molto curiosi: quali sono gli esperimenti per bambini da fare in casa semplici? Per chi non si intende di scienza, facciamo subito una premessa: non c’è problema! Infatti gli esperimenti per bambini sono veramente alla portata di tutti. Basterà seguire le istruzioni per ottenere il risultato sperato: ricordiamoci sempre che si tratta di lavoretti per bambini pensati ad hoc per insegnare loro alcuni concetti di chimica o fisica, quindi non si tratta di DIY eccessivamente complicati. I più famosi sono gli esperimenti per bambini con bicarbonato, oppure con sapone per piatti o ancora gli esperimenti con olio, acqua, amido di mais e chi più ne ha più ne metta! Possono diventare lavoretti per la fine dell’anno scolastico per ripassare alcune teorie imparate a scuola, oppure diventare un’attività per il proprio tempo libero: gli esperimenti semplici per bambini in casa sono amatissimi e soprattutto versatili.

Se volete divertirvi insieme ai piccoli di casa, cari mamme e papà, allora vi consigliamo di dare un’occhiata a questo post che abbiamo preparato per voi perché troverete tanti spunti e idee di esperimenti facili per bambini da fare in casa senza dover acquistare troppi ingredienti né effettuare troppi passaggi. Dalle bolle di sapone che non scoppiano fino al palloncino che si gonfia da solo per magia, ecco gli esperimenti migliori da provare in casa insieme ai bambini. Parliamone qui sotto insieme!

ESPERIMENTI PER BAMBINI CON BICARBONATO: IL PALLONCINO CHE SI GONFIA DA SOLO E IL GHIACCIO CHE FRIZZA

Un ingrediente che abbiamo tutti in casa è la base degli esperimenti per bambini più famosi e semplici di sempre, oltre che scenografici! Parliamo del bicarbonato, facilmente reperibile ed economico, utilizzato per moltissimi test dedicati ai più piccoli. Oggi vorremmo spiegarvi come si realizzano i più noti esperimenti per bambini con bicarbonato: il palloncino che si gonfia da solo e il ghiaccio frizzante.

Nel primo caso, occorrono:

una bottiglia di plastica vuota

mezzo bicchiere di aceto da tavola

2 cucchiaini di bicarbonato

imbuto

palloncino (sgonfio)

Per realizzare l’esperimento del palloncino che si gonfia da solo il procedimento è molto semplice. Si riempie la bottiglia con l’aceto, e poi aiutandosi con l’imbuto si inserisce il bicarbonato nel palloncino sgonfio. Si fa aderire lo stesso sulla bocca della bottiglia, avendo cura di non far scivolare all’interno il bicarbonato; posizionate il palloncino verso l’alto e solo ora lasciate cadere giù il bicarbonato per cominciare quest’esperimento semplice per bambini.

IL PALLONCINO CHE SI GONFIA DA SOLO È UN ESPERIMENTO PER BAMBINI SEMPLICE MA SCENOGRAFICO

Quando verrà a contatto con l’aceto la reazione chimica innescata dall’acido acetico contenuto nell’aceto e dal bicarbonato di sodio produrrà (oltre ad acqua e acetato di sodio) l’anidride carbonica, gas responsabile del risultato finale ovvero il palloncino che si gonfia “da solo”!

L’altro esperimento con bicarbonato per bambini di cui vi vogliamo parlare è quello del ghiaccio frizzante. Occorrono:

succo di limone

bicarbonato

contenitore per creare cubetti di ghiaccio

un piatto

In questo caso il procedimento dell’esperimento per bambini in casa è ancora più semplice rispetto al test precedente. Versate succo di limone in un contenitore per creare dei cubetti, e mettete tutto nel freezer per qualche ora finché non si sarà formato il ghiaccio. Trasferite il cubetto su un piatto e versateci sopra del bicarbonato di sodio: il ghiaccio comincerà a frizzare, e la reazione chimica aumenterà di intensità aggiungendo acqua. Anche in questo caso la responsabile è l’anidride carbonica, formatasi per reazione tra i due ingredienti dell’esperimento per bambini di tre anni, età minima per poterlo mettere in atto insieme a mamma e papà!

BOLLE DI SAPONE CHE NON SI ROMPONO, L’ESPERIMENTO DIVERTENTE PER BAMBINI E ADULTI

Un esperimento per bambini semplice che piace tantissimo anche agli adulti è quello della bolla di sapone che non scoppia mai! Gli ingredienti di questo divertentissimo esperimento in casa per bambini piccoli o grandi sono:

contenitore vuoto di bolle di sapone

4 cucchiai d’acqua

2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaio di sapone per i piatti

Come procedere? È veramente intuitivo, infatti è uno dei più ricreati esperimenti facili e veloci.

Si mescolano tutti gli ingredienti e si versa il composto nel vecchio contenitore per bolle di sapone: si soffia creando la nostra bolla che, se viene a contatto con un tessuto (e non una superficie) non scoppierà mai, per lo stupore di grandi e piccini!

