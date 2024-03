QUALI SONO LE BORSE NERE PRIMAVERA 2024 DA AVERE SECONDO LE NUOVE TENDENZE?

Avere una borsa nera nel guardaroba torna sempre utile, anche con la bella stagione alle porte. Le borse nere Primavera 2024 accontentano tutti i gusti e si adattano a qualsiasi occasione. Per il giorno, le borse nere grandi e capienti come tote e shopper sono un must. Lo stesso dicasi per le borse nere a tracolla, di medie dimensioni quindi non troppo ingombranti e adatte anche al tempo libero informale. Non mancano le borse nere particolari per chi ama distinguersi e quelle eleganti, quali pochette e clutch, per le cerimonie e le occasioni speciali.

Credits: Foto di Freepik.com | Mary Markevich

Abbiamo selezionato per voi 11(+1) borse nere Primavera 2024 su cui vale davvero la pena investire, tra proposte firmate dalle migliori marche – quindi più costose – e altre low cost ma ugualmente stilose. Pronte a scoprire insieme quali sono i modelli TOP della stagione? Allora, iniziamo.

BORSE NERE GRANDI E CAPIENTI PER LA PRIMAVERA 2024: I MODELLI SHOPPER E TOTE

La primavera è la stagione in cui tornano a fare capolino le borse bianche, ma ciò non vuol dire che le borse nere scompaiano dalle scene fashion in questo periodo dell’anno. Tutt’altro, perché le collezioni firmate dalle migliori marche includono moltissime borse nere per la Primavera 2024 tra cui poter scegliere, a partire da quelle grandi e molto capienti.

I modelli da preferire sono tote e shopping bag, borse ampie in grado di contenere tutto ciò che ci occorre per una giornata di lavoro o di studio e adattabili anche al tempo libero specialmente se non si crede nel “less is more“.

Lacoste, Borsa Nera Anna. Prezzo: 68,80€ in offerta su amazon.it





Lacoste e Guess firmano shopper dalle linee pulite ed essenziali, entrambe senza zip – si chiudono con un bottoncino o facendo un nodo – e quindi dotate di pochette interna per contenere gli effetti personali a cui riservare maggiore attenzione.

Guess, Alby Toggle Tote. Prezzo: 97,00€ su amazon.it

Armani Exchange conquista le fashioniste con le sue tote bag di medie dimensioni, leggermente più piccole delle shopping bag, da portare anche a tracolla se lo si desidera. Il nero è uno dei colori preferiti del brand.

Armani Exchange, Liz-Medium Shopping. Prezzo: 110,10€ su amazon.it

A TRACOLLA, PER LOOK PRATICI E STILOSI DA TUTTI I GIORNI

C’è chi non necessita di borse troppo grandi e preferisce, quindi, borse di medie dimensioni. Si addicono al tempo libero e possono essere sfruttate anche per la sera informale, consentendo di passare con disinvoltura dall’ufficio all’aperitivo.

LE BORSE NERE A TRACOLLA SONO ESTREMAMENTE VERSATILI

Le borse nere a tracolla midi sono le più gettonate e vendute. Firmano modelli molto versatili brand come Calvin Klein e Tommy Hilfiger, entrambi status symbol quando si tratta di stile casual chic.

Calvin Klein, Daily Saddle Bag. Prezzo: 105,99€ su amazon.it

Tommy Hilfiger, Tracolla Donna Th Essential. Prezzo: 80,00€ su amazon.it

Se amate il genere, dovreste dare un’opportunità a questa borsa nera Michael Kors. Il modello Jet Set a tracolla è un bestseller indiscusso del marchio.

Michael Kors, Jet Set Borsa a Tracolla. Prezzo: 129,00€ su amazon.it

La tracollina a catena color oro la rende molto elegante e, pur essendo compatta, contiene facilmente cellulare, portafogli, cuffie e accessori per il make-up.

