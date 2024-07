QUALI SONO I MIGLIORI DEODORANTI ESTATE 2024?

La scelta del deodorante è tutto fuorché scontata. Ne esistono tanti tipi in commercio, pensati per soddisfare diverse esigenze. Prima di tutto, si parte dal formato. Il deodorante spray è il più pratico e veloce da utilizzare e può essere anche condiviso, mentre il deodorante roll-on è strettamente personale e si presta a un’applicazione molto precisa. A seconda dei propri bisogni, è possibile scegliere tra un comune deodorante o un deodorante antitraspirante in grado di intervenire sulla sudorazione. Esistono molti deodoranti delicati per pelli sensibili e allergiche, con formulazioni ad hoc prive di sostanze irritanti. A prescindere dal prodotto scelto, è bene ricordare che il deodorante va applicato rigorosamente su pelle detersa e asciutta.

In estate il desiderio di avere ascelle fresche, asciutte e profumate accomuna praticamente tutti e il deodorante si rivela un alleato fondamentale. Abbiamo selezionato alcuni dei migliori deodoranti Estate 2024 in commercio: pronte a scoprirli insieme? Iniziamo.

DEODORANTI SPRAY: DA BOROTALCO A LYCIA, I MIGLIORI PER L’ESTATE 2024

Esistono tantissimi deodoranti, ma non tutti si rivelano efficaci e performanti. Scegliere il prodotto più in linea con le proprie esigenze è fondamentale, così come affidarsi a marche di buona qualità. Uno dei primi fattori da tenere in considerazione quando ci si approccia all’acquisto di un deodorante è il formato.

DEODORANTE SPRAY: PRATICO E VELOCE DA UTILIZZARE

I deodoranti spray sono, generalmente, quelli più acquistati da chi è alla ricerca di un prodotto pratico e veloce da utilizzare. Inoltre, possono essere usati insieme al resto della famiglia perché non prevedono contatto diretto con la pelle. A differenza dei vecchi deodoranti spray, la maggior parte di quelli attualmente in commercio è senza alcool.

Uno dei migliori è Borotalco Deodorante Originale Profumo di Borotalco, a base di talco e cristalli attivi. Dal piacevole effetto asciutto, ha una fragranza buonissima che sa di fresco e di pulito.

Borotalco, Originale Profumo di Borotalco Deodorante Spray. Prezzo: 2,69€ su amazon.it





Se vi piacciono i deodoranti dalla fragranza fresca, specialmente per l’estate, Dove Go Fresh Cetriolo e Tè Verde potrebbe fare per voi. Si tratta anche in questo caso di un deodorante antitraspirante con effetto asciutto, senza alcool e molto rinfrescante.

Dove, Go Fresh Deodorante Spray Cetriolo e Tè verde. Prezzo: 2,72€ su farmacosmo.it

Tutte desideriamo sudare meno in estate, quando il caldo e l’afa ci mettono in seria difficoltà. A tal proposito, Neutro Roberts Asciutto Iris e Mandorla si rivela un’ottima scelta. La linea di deodoranti del brand è davvero valida e vanta fragranze irresistibili, come questo accordo floreale gourmand piacevolissimo. Si tratta sempre di un deodorante senza alcool.

Neutro Roberts, Asciutto Iris e Mandorla. Prezzo: 3,81€ su amazon.it

Lycia ha da poco ampliato la sua gamma di deodoranti. Tra le nuove proposte vi segnaliamo Lycia Feel Fresh 5 in 1 Pesca & Papaya. Promette di tenere a bada gli odori, di lasciare le ascelle asciutte ma al contempo morbide e di non macchiare gli indumenti.

Lycia, Feel Fresh 5 in 1 Pesca e Papaya. Prezzo: 2,35€ su amazon.it

La fragranza fruttata dai sentori tropicali è perfetta per il periodo estivo, e le altre della linea sono altrettanto piacevoli e godibili.

