HARRY POTTER: IL CAST È QUASI AL COMPLETO

Tutti gli appassionati di Harry Potter sono in attesa dell’uscita della serie tv dedicato alle avventure del maghetto di Hogwarts. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, parte del cast è stata finalmente svelata. Se attualmente non abbiamo certezze su chi interpreterà Harry, ma anche Hermione e Ron, conosciamo i nomi di altri membri che tesseranno le storie che hanno affascinato tante persone. Tanti talenti straordinari del cinema e delle serie tv animeranno la sede di Hogwarts. La serie tv Harry Potter, di HBO, sarà rilasciata presumibilmente tra il 2026 e il 2027.

Credits: @streamonmax via Instagram – Tre attori scelti per la serie tv di Harry Potter

A breve ne sapremo di più sul cast, perché conosceremo anche chi saranno i piccoli protagonisti, a cominciare da chi interpreterà Harry Potter e, forse, godrà della stessa fama di Daniel Radcliffe. Ma intanto scopriamo quali sono gli attori ufficiali prescelti per la serie tv: via col post!

L’ANNUNCIO DEL CAST UFFICIALE DI HARRY POTTER

“Siamo felici di avere a bordo talenti così straordinari e non vediamo l’ora di vederli dare nuova vita a questi amati personaggi“, hanno dichiarato in un comunicato la showrunner e produttrice esecutiva Francesca Gardiner e il regista (di alcuni episodi) e produttore esecutivo Mark Mylod.

Credits: @streamonmax via Instagram – La prima parte del cast finalmente svelata

Le indiscrezioni sui possibili attori della serie tv di Harry Potter sono state moltissime, ma solo ora abbiamo finalmente la conferma ufficiale, almeno di una larga parte del cast.





Ecco la lista dei prescelti e i rispettivi ruoli:

John Lithgow – Albus Silente

– Albus Silente Janet McTeer – Minerva McGranitt

– Minerva McGranitt Paapa Essiedu – Severus Piton

– Severus Piton Nick Frost – Rubeus Hagrid

– Rubeus Hagrid Luke Thallon – Professor Raptor

– Professor Raptor Paul Whitehouse – Argus Gazza

Gli attori e l’attrice sono tutti volti noti del mondo della tv e del cinema, a cominciare da John Lithgow, nel ruolo di Silente. Decisamente molto attivo nel settore, ha da poco preso parte al film Conclave, con Ralph Fiennes, che originariamente nella saga Harry Potter interpretava il temutissimo e acerrimo nemico di Harry Potter: Voldemort. Mentre Janet McTeer è piuttosto nota per Ozark.

Credits: @streamonmax via Instagram – Paapa Essiedu interpreterà Severus Piton

Particolare attenzione è stata invece riservata a Paapa Essiedu nel ruolo che un tempo apparteneva (magistralmente) ad Alan Rickman: Severus Piton.

Sul web si dibatte molto sul casting di Essiedu: i fan pare non siano molto contenti della scelta di un attore di colore come maestro delle arti oscure e, per un periodo, preside di Hogwarts. Non si tratta di razzismo bensì di una scelta diversa da quello che c’è scritto sui libri di J.K. Rowling. Piton è infatti descritto come un uomo alto e magro, naso lungo e adunco, capelli neri e lisci, spesso unti, occhi freddi e pelle giallognola. Effettivamente molto diverso da Paapa Essiedu.

COS’ALTRO SAPPIAMO SULLA SERIE TV HARRY POTTER

In effetti poco altro, perché a parte la storia, che è quella dei libri, ma a questo punto ci aspettiamo anche una qualche rivisitazione, non conosciamo la data di uscita.

Credits: @harrypotter via Instagram – Harry Potter e l’ippogrifo

Non sappiamo nemmeno chi interpreterà Harry Potter e lo stesso possiamo dirlo di altri personaggi importanti in questa storia, come Ron Weasley e Hermione Granger.

I provini, però, sono iniziati lo scorso anno a settembre. Erano rivolti a bambini di 11 anni circa e la ricerca si è concentrata tra Irlanda e Regno Unito.

Alcuni rumors rivelano che la prima stagione potrebbe vedere la luce nell’estate del 2026.

A ognuno dei libri sarà dedicata una stagione e HBO ha confermato che si tratterà di un adattamento fedele della storia scritta dalla Rowling. Dunque, almeno per quanto sappiamo, non ci aspettiamo ulteriori sorprese. Forse…

Credits: @harrypotter via Instagram – Una scena con Alan Rickman e i giovani attori di Harry Potter

Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:

1) LADY GAGA INCANTA TUTTI AL COACHELLA 2025

2) TUTTE LE USCITE NETFLIX APRILE 2025

3) SARAH JESSICA PARKER E I SUOI PRIMI 60 ANNI

Via Giphy

Ragazze, siamo arrivate alla fine e ora è il vostro momento. Vogliamo sapere se anche voi siete in attesa dell’uscita della serie tv di Harry Potter, se vi trovate d’accordo con la scelta parziale del cast e tutto quello che volete raccontarci. Fateci sapere ogni cosa nei commenti, un bacione dal TeamClio!