SPOSE VIP ESTATE 2024: COSA HANNO INDOSSATO?

I vestiti nuziali ci fanno spesso battere il cuore, così come i look delle spose vip dell’estate 2024, uno più bello dell’altro. Parola d’ordine: cambio d’abito. Molte hanno scelto un vestito per la cerimonia, uno per il ricevimento ma anche per la sera e per la torta oltreché per accogliere gli ospiti nella location. Sfarzosi, maestosi, imponenti ma anche lineari e semplici (quasi inaspettati): i vestiti delle star nel giorno del loro matrimonio hanno suscitato emozioni forti e contrastanti. Di sicuro il velo con ricamo con scritta personalizzata sarà uno dei grandi must per le future spose (vip e non).

Credits: @dilettaleotta, @iamamyjackson via Instagram

Nei mesi più caldi dell’anno sono stati celebrati diversi matrimoni, praticamente tutti in Italia, tra isole paradisiache, resort strepitosi ma anche location storiche e raffinate. Da Diletta Leotta a Amy Jackson, passando per Cecilia Rodriguez, vediamo quali sono stati i look delle spose vip dell’estate 2024. Via col post!

DILETTA LEOTTA SPOSA BELLISSIMA SULL’ISOLA DI VULCANO

Il matrimonio di Diletta Leotta ha incantato davvero tutti. Ha scelto la sua bella Sicilia e l’affascinante isola di Vulcano per giurare amore eterno al papà della sua piccola Aria: Loris Karius.

Credits: @dilettaleotta via Instagram – La splendida Diletta Leotta con un abito in pizzo di Atelier Emé





Ospiti famosi, un white party lussuoso e una serie di look straordinari, femminili e romantici hanno accompagnato i vari momento di questo sfavillante weekend di festeggiamenti.

I due si sono sposati lo scorso 22 giugno all’interno del Therasia Resort, un vero e proprio gioiello.

Credits: @dilettaleotta via Instagram – Il velo ricamato e personalizzato di Diletta Leotta

Per i suoi look Diletta Leotta ha scelto un abito da sposa Atelier Emé customizzato, proprio come il velo, sul quale c’era scritto “All i ever wanted”.

Tutto in pizzo e trasformabile, il modello principesco vanta un corpino che delineano la silhouette della presentatrice sportiva e sul décolleté. Maniche lunghe in pizzo e collo alto sono stati poi messi via per rendere il look più asciutto e da sera.

AMY JACKSON SCEGLIE L’ITALIA CON IL SUO ED WESTICK

Amy Jackson è la moglie di Ed Westwick, che conosciamo soprattutto per il suo ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl.

Credits: @iamamyjackson via Instagram – Amy Jackson e l’ex Chuck Bass si sono sposati nel Cilento

L’attore ha sposato in Italia, più precisamente nel Cilento, la modella e attrice britannica Amy Jackson. Un matrimonio da sogno, elegante e raffinato con il mare a far da sfondo.

in italia celebrati anche matrimoni vip stranieri

Ma chi ha firmato l’abito da sposa di Amy Jackson? Si tratta di un look sofisticato e particolare che porta la firma di Alberta Ferretti. Ha poi scelto un secondo look più minimale realizzato da Atelier Pronovias.

A tal proposito anche lo sposo ha scelto un abito italiano, ossia un modello sartoriale di Giorgio Armani.

CECILIA RODRIGUEZ: GLI ABITI DA SPOSA INDOSSATI PER IL SUO MATRIMONIO

Ci stavamo riprendendo dal matrimonio della Leotta che subito dopo è stato celebrato quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Credits: @chechurodriguez_real via Instagram – Cecilia Rodriguez ha sposato Ignazio Moser

I due hanno scelto la Toscana, una splendida villa in provincia di Prato per dire sì.

Lei ha indossato un abito personalizzato di Atelier Emé, un modello estremamente semplice e castigato, in mikado con schiena delicatamente scoperta e velo personalizzato.

Anche per lei c’è stato un cambio di look, ma sempre sulla scia della semplicità (e della schiena scoperta).

CLIZIA INCORVAIA HA DETTO SÌ A PAOLO CIAVARRO

Concludiamo con un altro matrimonio estivo italiano, ovvero quello tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Credits: @cliziaincorvaia via Instagram – Clizia Incorvaia ha detto sì a Paolo Ciavarro

Cosa ha indossato la sposa? L’ex gieffina ha scelto, per il suo beach wedding a Forte dei Marmi, un vestito da sposa di Galia Lahav, un modello scivolato e abbastanza semplice con delicatissimi decori di pizzo.

Di tutt’altro genere il secondo abito, sempre della stessa Maison, un modello corto con bustino steccato e gonna a ruota.

Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:

1) TUTTO SU AMY JACKSON

2) BRIDGERTON 4: ANTICIPAZIONI

3) LUCA ARGENTERO: COSE CHE FORSE NON SAPETE DI LUI

Via Giphy

Ragazze, vogliamo sapere cosa ne pensate dei look da sposa delle celebrities che si sono sposate questa estate. Quale vi è piaciuto di più e vi piacerebbe indossare? Fateci sapere tutto nei commenti! Un bacione dal TeamClio!