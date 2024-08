COME TRATTARE I CAPELLI DOPO IL MARE? COME RIDARE FORZA AI CAPELLI DOPO L’ESTATE?

I trattamenti capelli post estate ci aiutano a risollevare la situazione di una chioma danneggiata da sole, mare, vento e agenti atmosferici esterni che possono averla rovinata. La miglior arma è sempre la prevenzione: ricordate sempre di mettere un protezione solare capelli, ma anche un termoprotettore prima di asciugarli. Le vacanze possono aver rovinato la nostra chioma, specialmente se siamo state tanto tempo al sole e non abbiamo sciacquato la salsedine dopo i bagni. Anche il calore può aver seccato i capelli in estate. Ecco perché i trattamenti per capelli dopo l’estate sono così importanti per il loro benessere.

Credits: Foto di Adobe Stock | katobonsai

Ci siamo: le vacanze sono finite -o quasi- e vi siete rese conto di avere una chioma così rovinata da non riconoscerla più. Non preoccupatevi, ragazze: succede a tutte, visto che il caldo e il mare possono danneggiare la struttura del fusto se non adeguatamente protetto. C’è una soluzione, però: vi aspettiamo qui sotto per scoprire i trattamenti capelli post estate che possono farli rinascere.

#1 PER I CAPELLI ROVINATI DA MARE E SOLE, LA CHERATINA IN SALONE

È indubbiamente uno dei più chiacchierati e, diciamolo, uno dei più richiesti trattamenti capelli post estate. La cheratina per capelli, infatti, ha un effetto lisciante intenso molto simile a quello che si ottiene con la laminazione capelli (leggete il post dedicato se volete approfondire) ed è particolarmente indicata per trattare i capelli crespi.

Con questo trattamento professionale per capelli si va, sostanzialmente, a reintegrare la cheratina nel fusto capillare; questa è una sostanza che è naturalmente presente all’interno della fibra del capello ma che, per diverse ragioni come decolorazioni aggressive o stress, può diminuire lasciando i capelli secchi, crespi e aridi.

Ecco, quindi, che capite perché potrebbe essere un ottimo trattamento per capelli secchi dopo le vacanze!

#2 TRATTAMENTI RISTRUTTURANTI DELLA FIBRA CAPILLARE FAI DA TE

Se non potete recarvi in salone oppure desiderate mantenere i risultati ottenuti con un trattamento capelli ristrutturante fai da te dopo l’estate, ragazze, allora non temete perché esistono moltissime opzioni. Oltre all’ormai classico (e famosissimo) Olaplex, sono diversi i prodotti per rigenerare e migliorare la salute e l’aspetto del fusto capillare.

FRAMESI, Morphosis Re-Structure Express Filler. Prezzo: 50€ su amazon.it

I TRATTAMENTI FAI DA TE PER CAPELLI INDEBOLITI DALL’ESTATE SONO EFFICACI E VELOCI

Uno di questi è una sorta di gel di Framesi: Morphosis Re-Structure Express Filler si applica sui capelli bagnati e ha la particolarità di essere composto da un mix di attivi (come acido ialuronico e collagene marino) che hanno il compito di ristrutturare e “riempire” dall’interno il fusto indebolito.

Biofficina Toscana, Maschera Intensa SOS Castagna. Prezzo: 8,20€ su biofficinatoscana.com e rivenditori autorizzati

Nei momenti di pura “emergenza”, non c’è niente di meglio che una maschera ristrutturante che ammorbidisca e renda lucente la chioma, come la Maschera Intensa SOS Castagna di Biofficina Toscana.

K18, Leave-in Molecular Repair Hair Mask – Capelli danneggiati. Prezzo: 30€ su sephora.it

Infine, ma non per importanza, anche le maschere leave-in sono fantastiche alleate e costituiscono un ottimo trattamento capelli post-estate da fare a casa. Una delle più famose ed efficaci è la K18 Leave-In Molecular Repair Hair Mask che, grazie alla formula brevettata con K18PEPTIDE™ è in grado di riparare dall’interno i danni alla struttura della cheratina, ripristinando forza ed elasticità.

Ragazze, a pagina 2 scopriamo altri tre trattamenti da fare sui capelli al rientro dalle vacanze: vi aspettiamo di là per parlarne insieme.