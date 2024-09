QUALI SONO LE UNGHIE CORTE FUNKY CHE CI FARANNO SENTIRE ANCORA IN ESTATE?

L’estate sta per finire e se volete conservare il colore e la spensieratezza della bella stagione le unghie corte funky daranno un pizzico di allegria. La manicure ha differenti punti di riferimento e mette al centro i colori, proprio come aveva già fatto la nail art vintage Fiori e frutta sono ovunque in estate, per averli con sé anche in autunno ci pensa la funky manicure. Linee ondulate e geometriche rendono il design ancora più giocoso. Il tratto distintivo della nail art è quello di essere divertente quindi le unghie si coprono di smile e disegni adatti a chi non ha paura di mettere in primo piano le mani.

Credit: @all_about_you_mold, @beautifullygolden e @_cainails_ Via Instagram

Colorata, allegra e con disegni accattivanti, chi lo ha detto che questa nail art è adatta solo all’estate e alle unghie lunghe? Il mondo della nail art ci riserva sempre tantissime sorprese e una di queste è quella di dare vita a una manicure divertente racchiusa nelle unghie corte funky. Vi abbiamo incuriosito? Allora non perdiamo altro tempo e iniziamo il post.

LE UNGHIE CORTE FUNKY MULTICOLORE SONO UN OTTIMO INIZIO

Ragazze, le unghie corte funky non hanno nessuna voglia di passare inosservate per questo fanno del design stravagante il loro punto di forza. Se siete stuzzicate da questa manicure, ma non ve la sentite di osare la versione multicolor rappresenta un ottimo inizio.

Credit: @beautifullygolden Via Instagram – La nail art con colori fluo





La libertà di questa nail art vi permette di orientarvi verso tonalità pastello per un look vivace, ma più sobrio oppure di sperimentare con le unghie neon dove i colori fluo non temono di brillare.

Le unghie corte funky multicolor danno un twist in più alla manicure

Qualsiasi palette sceglierete sarete libere di utilizzare i colori singolarmente, in combo, oppure mixati tra di loro: saranno sempre belle.

Credit: @kessernails Via Instagram – La manicure della foto in alto ha un mix di colori

I FIORI E LA FRUTTA RENDONO LA NAIL ART POP

La manicure con protagonista i fiori e la frutta ha colorato le mani di star e nail art addicted e le unghie corte funky hanno fatto propria questa tendenza.

Se non avete paura di uscire dalla vostra comfort zone è arrivato il momento di lasciare spazio a deliziosi frutti, come hanno fatto le lemon nails. La base rigorosamente trasparente è pronta a ospitare micro frutti per un risultato più discreto. Ciliegie, limoni e fragole si fanno più grandi e pronti ad occupare l’intera unghia per una nail art succosa.

Credit: @nails_and_beauty_by_daisy Via Instagram – Nail art con frutta

Più discreta, ma non per questo meno colorata è la nail art funky che sceglie di mettere al centro i fiori. Piccoli e delicati come quelli della foto in basso danno vita a una french alternativa.

Credit: @nails_and_beauty_by_daisy Via Instagram – Una bellissima french con i fiori

LE FUNKY NAILS SI RIEMPIONO DI SMILE

Come succede per il beauty e la moda, anche la nail art guarda alle tendenze del passato e gli anni ’90 hanno da offrire tantissimi spunti. Quello che si avvicina di più al mood delle unghie corte funky è la manicure con smile.

Le unghie funky si ispirano agli anni ’90

L’iconica faccina che sorride viene sfoggiata su base trasparente o colorata per far risaltare il giallo ancora di più, ma non solo. Potete ricorrere alla versione mini da sfoggiare sulla french o in versione multicolor.

Credit: @_cainails_ Via Instagram – Nail art con mini smile colorati

Quello che contraddistingue la smile nail art è che è talmente tanto pop, che si mixa facilmente anche con altri soggetti, forme e colori quasi a creare una cartoon nail che entra di diritto nella manicure.

Credit: @nails_and_beauty_by_daisy Via Instagram – La versione pop della funky nail

LA SWIRL NAIL ART RIMANE LA PIÙ POPOLARE

Possono sembrare semplici, ma le linee ondulate vanno d’accordo con le unghie corte funky perché nascondono al loro interno la vivacità e l’allegria tipica di questa nail art.

Credit: @all_about_you_mold Via Instagram – Le linee ondulate della foto in alto sono in pieno stile funky

Non c’è bisogno di design impegnativi o di superfici dell’unghia extra, qualsiasi sia il loro design le linee ondulate rendono cool le mani. Come succede con le altre varianti della funky manicure, potete optare per la versione minimal sui toni pastello o prediligere nuance accese e multicolor per trasformare le mani in opere d’arte.

IL MIX & MATCH È IL PUNTO DI FORZA DELLE UNGHIE CORTE FUNKY

Un insieme di colori e di stili differenti: questi sono i tratti distintivi della funky nail art adatta a chi, pur prediligendo unghie corte o cortissime, non vuole rinunciare al design.

Credit: @all_about_you_mold Via Instagram – Nella foto in alto una manicure colorata

In poche parole è la manicure per chi non sa decidere tra le differenti versioni delle unghie corte funky quella che preferisce. Allora perché scegliere? Potete decorare le unghie con disegni differenti conservando sempre una manicure elegante.

Credit: @gelsbyjesslapham Via Instagram – La nail art con stili differenti

Se cercate ispirazione e qualcosa che lasci il segno, allora potete sperimentare con frutti, fiori e smile, gli elementi tipici della nail art in versione 3D e colorata. Insomma una manicure che ha in sé elementi pop e divertenti, pronta a stupire.

Credit: @nailsbylydiette Via Instagram – La funky nail art 3D

Come sempre anche oggi abbiamo terminato il nostro post sulle unghie corte funky, la tendenza coloratissima e allegra che regala una marcia in più alle vostre mani.