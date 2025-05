COME SCEGLIERE LA GIACCA DI PELLE BORGOGNA (O BORDEAUX)

Borgogna e bordeaux sono due dei colori moda del momento. Dopo averli visti praticamente ovunque lo scorso inverno, questi colori avvolgenti e vibranti tingono a piccoli tocchi anche la stagione primaverile. La giacca di pelle borgogna, in particolare, è uno dei capispalla più richiesti della Primavera 2025. Sono tanti i modelli che affollano le nuove collezioni, da quelli oversize ai bomber senza trascurare l’inossidabile giacca di pelle biker. Si trovano proposte interessanti da Zara, Bershka e Pull&Bear sia in termini di giacche in vera pelle che di capi sintetici, similpelle ed ecopelle. Non mancano giacche di pelle borgogna accattivanti tra le grandi firme del settore pelletteria, per chi preferisce i capi in 100% vera pelle.

Credits: @zara.com, @bershka.com, @zara.com Via Instagram

Avere una giacca di pelle borgogna nell’armadio è un ottimo investimento, non solo per questa stagione primaverile ma anche in vista del prossimo autunno. Le nuance come borgogna, burgundy e bordeaux sono un must per la stagione delle foglie, ma continueranno a tenerci compagnia anche in estate e le nuove collezioni ora nei negozi lo dimostrano. Pronte a saperne di più e a scoprire una selezione di modelli TOP che vale la pena mettere subito nell’armadio? Allora, ragazze, iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

GIACCA DI PELLE BORGOGNA ZARA: LE PROPOSTE DI QUESTA STAGIONE

Le giacche di pelle di Zara sono tra le più apprezzate dalle fashioniste e la nuova collezione include anche molti modelli in vera pelle, se si preferisce. Tra i capi di Zara da avere per la mezza stagione si distinguono diverse giacche di pelle color borgogna, come quelle in edizione limitata della ZW Collection.

Zara, Giubbotto Biker in pelle 100% ZW Collection Borgogna. Prezzo: 299,00€ su zara.com





LA NUOVA COLLEZIONE ZARA INCLUDE MOLTE GIACCHE DI PELLE IN BORGOGNA

Si spazia dai modelli stile trench al classico blazer in pelle, declinati in diversi finish come quello martellato o vinilico. La ZW Collection include capispalla di alta qualità e durevoli nel tempo, quindi le giacche in gamma rappresentano sicuramente un investimento intelligente da fare anche sul lungo periodo.

Zara, Giubbotto 100% Pelle ZW Collection Borgogna. Prezzo: 199,00€ su zara.com

Alle amanti dell’oversize, segnaliamo questo modello di ispirazione vintage stile ’90s. Il colore è intenso e deciso, il taglio della giacca vagamente mannish e super comodo, quindi si presta anche a essere indossata con più strati di abiti al di sotto durante la stagione fredda.

Zara, Giacca in pelle ZW Collection Borgogna. Prezzo: 239,00€ su zara.com

I MODELLI BIKER PER UN LOOK GRINTOSO

Quando si parla di giacche di pelle è inevitabile pensare al biker. Firmano giacche di pelle borgogna stile motociclista brand come D’Arienzo e Infinity Leather, entrambe marche molto rinomate per quanto riguarda il settore pelletteria.

D’Arienzo,Giacca Pelle Naturale Biker Vera Pelle. Prezzo: 229,00€ su amazon.it

Con zip e fibbie, le giacche biker connotano il look di grinta e personalità. Il borgogna, inoltre, rappresenta una valida alternativa al solito nero.

Infinity Leather, Giacca Biker 100% Nappa Donna. Prezzo: 129,99€ su amazon.it

OVERSIZE, PER UN LOOK COMFY E COOL

La giacca di pelle borgogna oversize è un must di questa stagione. Le linee over, d’altronde, sono di grande tendenza.

Sappiamo bene che bordeaux e borgogna non sono uguali ma risultano molto simili. Se vi piace il bordeaux, scurissimo e dark, e siete alla ricerca di una giacca over, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo modello di Pull&Bear.

Pull&Bear, Giacca Mezza Stagione Rosso Vino. Prezzo: 34,90€ su aboutyou.com

FIT OVERSIZE PER UNA GIACCA DI PELLE COOL E PRATICA

Restando in tema di giacche over, Vanessa Bruno propone una giacca stile trench corto, quindi doppiopetto e con maxi revers. Un capospalla versatile e facile da abbinare, sia con look eleganti che con outfit più sporty e casual.

Vanessa Bruno, Giacca Mezza Stagione Carlin. Prezzo: 289,00€ su aboutyou.com

LE GIACCHE BORDEAUX MODELLO BOMBER SONO DI GRANDE TENDENZA

Chi apprezza il fit over può prendere in considerazione l’idea di acquistare una giacca di pelle borgogna bomber. Modelli di questo tipo si trovano nelle collezioni di brand come Bershka e Pull&Bear.

Bershka, Giacca Mezza Stagione Rosso Vivo. Prezzo: 45,99€ su aboutyou.com

Con la zip sul davanti e con le maniche dal fondo elasticizzato, il bomber è il capospalla sporty per eccellenza ed è ormai da diverse stagioni tornato alla ribalta, rivelandosi però molto più versatile di quel che sembra.

Pepe Jeans, Giacca Mezza Stagione Gabi. Prezzo: 170,00€ su aboutyou.com

Si trovano bomber in pelle borgogna comfy e stilosi anche su Amazon, come questo maxi bomber di Orandesigne.

Orandesigne, Giacca Bomber Finta Pelle. Prezzo: 24,93€ – 70,93€ su amazon.it

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema fashion, non perdetevi questi post:

1) TUTTE LE SNEAKERS BIANCHE DELLA PRIMAVERA 2025

2) LE BORSE A TRACOLLA MUST HAVE DELLA PRIMAVERA 2025

3) I SANDALI UGG PER LA PRIMAVERA

Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema giacca di pelle borgogna, un capospalla di grande tendenza per la Primavera 2025 e facilmente sfruttabile anche per il prossimo autunno. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate di queste proposte a tema borgogna? Vi piacciono le giacche di pelle bordeaux o proprio non fanno per voi? Preferite i modelli blazer oppure quelli più ampi e comodi come i bomber? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!