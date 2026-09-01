COSA SONO LE COW NAILS?

L’avreste mai detto? Tra le varie proposte sono le Cow Nails, alternativa “muccata” alle classiche unghie animalier maculate e tartarugate che abbiamo sfoggiato nelle ultime stagioni, a spopolare tre le ultime tendenze. Il trend sta spopolando su Instagram, dove foto e immagini di nail art effetto mucca imperversano. In particolare, le Cow Nails sembrano essere già di gran moda negli Stati Uniti ma, c’è da scommetterci, molto presto approderanno anche nel resto del mondo: potere dei social! Le varianti tra cui poter scegliere sono tantissime, dalle unghie effetto mucca declinate nei classici bianco e nero o in tonalità nude a Cow Nails colorate, anzi coloratissime.

Credits: Foto di Adobe Stock | Jullia

Le Cow Nails, ovvero le unghie muccate, sono la nail art particolare e alternativa che non vi aspettavate. In questo post scopriamo idee, foto e ispirazioni per questa manicure così unica: seguiteci qui sotto fino in fondo all’articolo per scoprire la decorazione che vi farà innamorare!

LE COW NAILS DOMINANO LE TENDENZE UNGHIE ALTERNATIVE E PARTICOLARI

Quando si parla di animalier, pensiamo subito al maculato, al pitonato e al tartarugato. Tuttavia, oggi è un’altra l’ispirazione: il manto bianco e nero delle mucche!

Ebbene sì, Instagram non mente: le Cow Nails sono la nail art più richiesta del momento, o comunque sicuramente una delle più popolari sui social.

LE COW NAILS SI ISPIRANO AL MANTO PEZZATO DELLE MUCCHE

In cosa consiste questo trend? Molto semplicemente, nel riprodurre sulle unghie il motivo pezzato che caratterizza le mucche, rivisitandolo in chiave colorata oppure rimanendo fedeli al contrasto tra bianco e nero.

Credits: @nailed_by_zuri Via Instagram – Una riproduzione fedele del manto delle mucche color marrone





Alle volte, poi, le unghie “muccate” si abbinano ad altre tecniche di nail art, come le Split Nails (le unghie “a metà”) o la classica french manicure.

Insomma, le possibilità sono tantissime e le Cow Nails hanno tutte le carte in regola per conquistarci, proprio per la loro grande versatilità e capacità di adattamento.

Credits: @wyszlifujgrabie Via Instagram – Una variante colorata, realizzata con foglia d’oro

LE UNGHIE MUCCATE IN BIANCO E NERO O DAI COLORI NUDE

Cominciamo dalla versione più classica delle Cow Nails, quella in bianco e nero. Le unghie vengono colorate interamente di bianco e si riproducono macchie nere più o meno grandi, a seconda del proprio gusto personale.

Credits: Foto di Adobe Stock | Natalia

In alternativa, è possibile colorare di bianco (o in rosa carne) e nero tutte le unghie, fatta eccezione per una. Questa unghia “muccata” sarà l’accent della nail art e la renderà diversa dal solito, unica nel suo genere.

Credits: @marumaruela Via Instagram – La versione con Accent Nail sull’anulare, un classico quando si vuole provare la nail art senza “esagerare” su tutte le unghie

Potete usare anche delle decorazioni per unghie con cui impreziosire le vostre Cow Nails: via libera a brillantini, strass e applicazioni che conferiscono subito luce alla manicure dandole un tocco glam.

Come vi abbiamo anticipato, le Cow Nails spesso si abbinano ad altri trend, come quello delle unghie effetto split, ossia a metà. Anche in questo caso sono state scelte nuance portabili e discrete, come bianco, nero e grigio perla.

Credits: @pacispa Via Instagram – Unghie muccate “a metà” con questa variante Split Nails

Che ne dite, poi, di questa french manicure animalier? Al posto della classica punta bianca, si riproduce sulle unghie il motivo “muccato”. Un’idea originale e divertente per chi ama le unghie french ma vuole esplorare nuovi trend.

Credits: @rockmynails.bylinda Via Instagram – La punta French muccata è una versione molto amata, tra le preferite

Ecco la french manicure “muccata” in un’altra variante sfiziosa. Sulle unghie si realizza una french manicure rosa e l’anulare prevede le classiche macchie delle Cow Nails.

Credits: @lissa.nailed.it Via Instagram

COW NAILS COLORATE PER UNGHIE EFFETTO MUCCA ORIGINALI E FANTASIOSE

Finora vi abbiamo parlato di unghie “muccate” piuttosto discrete e sobrie, realizzate con l’utilizzo di colori di smalto delicati e che danno poco nell’occhio. Ora è arrivato il momento di dare libero sfogo alla fantasia con Cow Nails colorate, anzi coloratissime e perfino un po’ pazze!

Il motivo animalier della mucca si può riprodurre in un’infinità di nuance diverse, come il viola per esempio. In questa nail art, le macchie sono viola su smalto panna mentre il resto delle unghie è colorato con smalto tono su tono, quindi sempre nella gamma dei violacei.

Credits: @donatsunailstudio Via Instagram – Una variante con unghie melanzana

Che dire, poi, di queste Cow Nails stile Barbie? Per realizzarle, basta applicare su tutte le unghie (tranne una) dello smalto fucsiae /o azzurro. L’unghia scelta come accent va decorata con smalto bianco e nero – in ottica “muccata”, ovvio! – e può essere impreziosita con glitter oro. Potete anche realizzare una french manicure allo stesso modo.

Credits: @nailideasbylaya Via Instagram – La variante “Barbie” delle Cow Nails

Sbizzarritevi, declinando le vostre Cow Nails nei colori unghie più alla moda per sfoggiare manicure e nail art di tendenza. Per esempio, vi suggeriamo questa manicure incentrata sui colori di smalto come ocra e verde bosco.

Credits: @emmacourtney_coco_rose_beauty Via Instagram – Stupenda per l’autunno o se amate queste tinte

SCEGLIETE I COLORI CHE PREFERITE PER PERSONALIZZARE LE VOSTRE COW NAILS

Se vi piace questa palette cromatica, realizzate le vostre Cow Nails in beige e marrone. Un’alternativa simpatica è quella che prevede una mano “muccata” e l’altra no, in questo caso con una french manicure colorata e mismatched.

Credits: @freesnail_k Via Instagram – Cow Nails “mismatched” per questa variante di manicure marrone

Preferite i colori più accesi e, soprattutto, amate le unghie multicolor? Allora scegliete le Cow Nails pop e con ogni unghia diversa dall’altra. In questo modo, non vi stancherete presto delle vostre unghie!

Credits: @megs_nails_los Via Instagram – Unghie Cow Nails coloratissime per questa opzione di nail art

I colori vivaci, come il rosso, possono essere utilizzati per riprodurre le pezzature “muccate”, mentre per colorare la superficie delle unghie potete optare per una nuance che dia meno nell’occhio, come il rosa.

Come resistere, per esempio, a queste unghie nude con pezzature rosa? Certo, la tendenza unghie Cow Nails non può piacere a tutte, ma a questo trend bisogna dare atto di una cosa: non ci si annoia proprio mai!

Credits: @thehotblend Via Instagram – Pastello, rosa e crema: ecco l’idea unica per le vostre Cow Nails

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Bene, ragazze, anche per oggi è tutto! Queste erano le Cow Nails, nail art “muccate” che a quanto pare surclasseranno le classiche unghie animalier maculate o tartarugate. Come sempre, la parola passa a voi: che ne pensate? Vi piace questa tendenza o proprio non vi convince? Diteci tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!