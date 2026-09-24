QUALI SONO I MIGLIORI SHAMPOO ANTICADUTA DA PROVARE?

Come ogni anno, con il cambio della stagione e l’arrivo delle temperature più fredde, soprattutto le donne, tendono a perdere molti capelli, per questo spesso ci si domanda perché in autunno cadono i capelli. In più, fattori come lo stress, ma anche eventuali sbalzi ormonali e gravidanze (e periodo post-parto) possono peggiorare questo fenomeno. Gli shampoo anticaduta per l’autunno svolgono un’azione preventiva e aiutano a rallentare la caduta dei capelli. In commercio esistono diversi tipi di shampoo anticaduta, da quelli economici a quelli professionali. Tra le novità di stagione e gli evergreen che si confermano molto efficaci, questi prodotti rafforzano il capello e proteggono la cute.

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Possono dare una mano a contrastare (o diminuire) la caduta dei capelli al cambio stagione, specialmente in autunno. Gli shampoo anticaduta migliori fortificano il fusto sin dalla radice, rendendo meno probabile una caduta copiosa. Curiose di scoprire quali sono quelli più efficaci? Allora cominciamo subito, via col post!

PERCHÉ USARE UNO SHAMPOO ANTICADUTA IN AUTUNNO?

Con l’arrivo dell’autunno i capelli risultano più deboli, quindi tendono a cadere più facilmente. Infatti, le condizioni climatiche possono avere un impatto significativo sulla salute dei capelli e uno dei primi segni di indebolimento è spesso la perdita di capelli.

Le alte temperature estive, così come l’esposizione al vento e alla pioggia, possono compromettere la vitalità dei capelli, portandoli a diventare fragili, secchi e danneggiati. Tuttavia, esistono shampoo specifici per diminuire la caduta dei capelli come i prodotti anticaduta capelli uomo, anche se oggi ci concentreremo su quelli per donna o unisex.

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I migliori shampoo anticaduta per l’autunno sono un ottimo rimedio per contrastare questo fenomeno. Aiutano a liberare il cuoio capelluto dalle impurità e rilasciano principi attivi che riescono a riattivare la corretta funzionalità del ciclo dei capelli in modo da migliorare l’ancoraggio al cuoio capelluto e la resistenza agli strappi.

LO SHAMPOO ANTICADUTA PER L’AUTUNNO DI BIONIKE

Uno shampoo anticaduta sempre molto valido è il Defence KS Tricosafe di Bionike. Deterge delicatamente e favorisce le condizioni ottimali per capelli più forti e vitali. Aiuta a ristabilire l’equilibrio del cuoio capelluto, preparandolo a ricevere un ulteriore trattamento anticaduta.

niacina e biotina contribuiscono alla salute del capello

Contiene pro-vitamina B5, che penetra facilmente nel capello ripristinandone l’idratazione e contrastando i danni indotti da agenti atmosferici e da trattamenti aggressivi, ma anche niacina e biotina che aiutano a mantenere i capelli in buono stato. Inoltre, l’estratto di baobab ha un’azione nutriente del bulbo capillare.

LO SHAMPOO ANTICADUTA E RIGENERANTE DI KÉRASTASE

Un altro shampoo anticaduta evergreen è quello di Kérastase. Si tratta di uno shampoo fortificante per capelli fini e grassi che deterge delicatamente e fortifica la fibra, così da ridurre il rischio di caduta dovuta alla rottura.

Un shampoo anticaduta evergreen è quello di Kérastase

Ha una formula ultradelicata che rimuove sebo e particelle inquinanti dalla cute e dalla fibra per migliorare la salute del cuoio capelluto. La sua azione lavante delicata deterge e idrata il capello dalle radici alle punte, donando una sensazione di leggerezza.

Grazie alla combinazione di cellule native di stella alpina e radici di zenzero, la formula rinforza la fibra per un capello dall’immediato aspetto sano e forte.

Kérastase, Genesis Bain Hydra Fortifiant Anti Caduta. Prezzo: 24,37€ in sconto su sephora.com

LA PROPOSTA DI PHYTO PER LA CADUTA DEI CAPELLI

Phyto è una delle marche più note per il trattamento delle problematiche dei capelli dovute a perdita, rottura e spessore.

Tra le formule immesse nel mercato dedicate al problema della caduta capelli, l’azienda propone lo shampoo PHYTOCYANE, ideale per preparare il cuoio capelluto prima del trattamento anticaduta specifico perché deterge delicatamente e restituisce vitalità e volume ai capelli.

Contiene un estratto di ginkgo biloba, noto per le sue proprietà tonificanti e rivitalizzanti, le pro-vitamine B6 e B5 che conferiscono forza e bellezza alla fibra capillare e anche un’estrazione di rosmarino biologico che aiuta a proteggere il cuoio capelluto.

Phyto, Phytocyane Shampoo Anticaduta. Prezzo: 7,60€ su amazon.it

LO SHAMPOO CHE PREVIENE LA CADUTA DEI CAPELLI DI MEDAVITA, TRA I MIGLIORI SHAMPOO ANTICADUTA AUTUNNO

Lo shampoo di Medavita è studiato per la prevenzione della caduta dei capelli. È un dermopurificante e coadiuvante nella prevenzione della caduta dei capelli grazie ai suoi estratti di achillea, farfara e china che proteggono il cuoio capelluto. Va lasciato agire per qualche secondo e poi risciacquato abbondantemente.

Medavita, Lotion Concentrée, Shampoo Trattante Anticaduta, pH 5.5. Prezzo: 22,05€ su amazon.it

LO SHAMPOO ANTICADUTA LAMBDAPIL DI ISDIN

Lo shampoo anticaduta LAMBDAPIL di ISDIN aiuta a prevenire e a rallentare la caduta dei capelli. Stimola la crescita dei capelli grazie al suo contenuto in serenoa repens e sel complesso multiattivo Trichogen. Stimola il follicolo pilifero e normalizza la secrezione delle ghiandole sebacee.

Isdin, Lambdapil Anticaduta Shampoo. Prezzo: 16,72€ su amazon.it

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Via Giphy

Bene ragazze, adesso tocca a voi. Questa era la nostra selezione dei migliori shampoo anticaduta per l’autunno. Voi li avete già provati? Se si, come vi siete trovate? Volete suggerirci altri shampoo anticaduta con cui vi siete trovate bene? Fatecelo sapere come sempre nei commenti sui nostri social. Un bacione e al prossimo post, il TeamClio!