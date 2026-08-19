PRODOTTI BEAUTY FINE ESTATE: TUTTI I MUST HAVE

Da portare con sé per gli ultimi giorni di vacanza oppure da usare per rendere meno traumatico il rientro in città, i prodotti beauty di fine estate sono validi alleati. Il make-up, in questo periodo, è ancora minimal e semplice per valorizzare l’abbronzatura. I prodotti per capelli ideali li ritemprano se stressati da sole e salsedine e riproducono l’effetto beach waves con facilità. Abbiamo selezionato per voi anche molti prodotti corpo che vale la pena provare, tra deodoranti e oli idratanti. Non possono mancare le maschere esfolianti piedi per i talloni secchi e screpolati.

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Fare scorta di prodotti beauty di fine estate è il modo migliore per andare incontro all’inizio di una nuova stagione. Tra make-up, corpo e capelli, pronte a scoprirli tutti? Allora, ragazze, iniziamo subito.

PRODOTTI BEAUTY FINE ESTATE: IL MAKE-UP MINIMAL E SEMPLICE DI CUI ABBIAMO BISOGNO

L’estate sta volgendo al termine e, complici le temperature ancora piuttosto elevate, continua l’esigenza di sfoggiare make-up semplici e veloci da realizzare ma allo stesso tempo in grado di donarci un aspetto curato e in ordine.

Durante la stagione calda, le lentiggini appaiono sul viso donando un aspetto fresco e sbarazzino. Se vi piacciono e non siete tra le fortunate che le hanno per natura, provate la nuova Nabla Freckle Maker Pen. Declinata in un’unica tonalità universale, è facilissima da usare.

Nabla, Freckle Maker Pen. Prezzo: 23,00€ su amazon.it





Le labbra dopo le vacanze appaiono spesso secche e screpolate per via del sole, del vento e della salsedine. Per rimetterle a nuovo non c’è niente di meglio di un olio labbra nutriente e idratante, magari leggermente colorato. Provate quelli di E.l.f., a base di olio di jojoba e declinati in tanti colori di tendenza.

E.l.f., Glow Reviver Lip Oil. Prezzo: 10,00€ su amazon.it

Per mettere in risalto l’abbronzatura ed enfatizzare l’effetto sunkissed non può mancare il bronzer. Essence Baby Got Bronze è un bronzer in stick davvero economico ma molto performante, facile da usare e sfumare sul viso.

Essence, Baby Got Bronze. Prezzo: 2,60€ su amazon.it

I PRODOTTI PER CAPELLI DA AVERE ASSOLUTAMENTE

Concentriamoci a questo punto sui prodotti per i capelli. L’effetto beach waves richiama subito alla mente la spiaggia e il mare, ma è replicabile anche in città avvalendosi dei prodotti giusti. Bed Head by TIGI Salty Not Sorry Spray Salino Texturizzante è un valido alleato per ricreare questo tipo di styling anche al rientro dalle ferie.

Bed Head by TIGI, Salty Not Sorry Spray Salino Texturizzante. Prezzo: 12,00€ su amazon.it

Per aiutare i capelli danneggiati e stressati, invece, vi segnaliamo Biopoint Extreme Repair. Si tratta di una vera e propria maschera per capelli senza risciacquo, a base di acido ialuronico e phyto-cheratina. Arricchita con peptidi, lascia le lunghezze morbide, idratate e senza nodi.

Biopoint, Extreme Repair. Prezzo: 9,62€ su amazon.it

DEODORANTE CORPO E SCRUB PER LA BODY ROUTINE DI FINE ESTATE

Il deodorante corpo Dove nella variante in crema è uno dei migliori prodotti corpo del momento. La fragranza alla lavanda e alla camomilla infonde una piacevole sensazione di benessere. La crema, utilizzabile ovunque e adatta anche alla zona inguine, tiene sotto controllo gli odori e avvolge la pelle con la sua texture soffice.

Dove, Deodorante Whole Body Deodorant Crema. Prezzo: 3,99€ su amazon.it

ESFOLIARE AIUTA A MANTENERE L’ABBRONZATURA

Tra i prodotti beauty di fine estate è fondamentale includere uno scrub corpo per esfoliare le cellule morte e ravvivare l’abbronzatura. Uno dei migliori, anche per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, è lo Scrub Salino Corpo Equilibra. Esfolia la pelle e la leviga, esercitando un’efficace azione energizzante.

Equilibra, Scrub Salino Corpo. Prezzo: 8,99€ su amazon.it

I MUST HAVE PER PROLUNGARE E VALORIZZARE L’ABBRONZATURA

A proposito di abbronzatura, vi consigliamo di testare assolutamente in questo periodo dell’anno un prolungatore di abbronzatura come l’iconico Lancaster Golden Tan Maximizer. Promette di far durare l’abbronzatura più a lungo e ha un profumo buonissimo.

Lancaster, Golden Tan Maximizer. Prezzo: 22,90€ su amazon.it

Questo prodotto, dal meraviglioso finish shimmer, è diventato virale e sta spopolando sui social. Ci riferiamo al nuovo NYX Fat Oil, un olio corpo nutriente e idratante pieno zeppo di brillantini.

NYX, Fat Oil. Prezzo: 19,00€ su amazon.it

DAL PROFUMO ALLE MASCHERE ESFOLIANTI PIEDI, I PRODOTTI BEAUTY DI FINE ESTATE SONO UNA COCCOLA

Infine, ragazze, soffermiamoci su alcune “chicche” che possono davvero fare la differenza in termini di beauty routine di fine estate. Per portare con voi in città il profumo del mare vi consigliamo di testare Nivea Sun, un “profumino” che sa davvero di estate, di crema solare e di spiaggia.

Nivea, Sun Eau de Toilette. Prezzo: 19,91€ su amazon.it

Se siete tornate dalle vacanze e siete in vena di buoni propositi, questo potrebbe essere il momento giusto per iniziare con la spazzolatura a secco. Su Amazon si trovano tante spazzole di buona fattura utili per questo rituale di bellezza.

LAC FOR YOU, Spazzola Corpo a Secco. Prezzo: 9,49€ su amazon.it

LE MASCHERE ESFOLIANTI SONO UN TOCCASANA PER I PIEDI IN QUESOT PERIODO

Immancabili in questo periodo dell’anno le maschere esfolianti piedi, per restituire ai talloni secchi e screpolati idratazione e morbidezza. Online sono molto vendute quelle di Plantifique, a base di acidi della frutta, aloe vera ed estratto di pesca. La confezione contiene il necessario per 2 applicazioni.

Plantifique, Maschera Piedi Esfoliante. Prezzo: 18,95€ su amazon.it

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sui prodotti beauty fine estate da avere, tra make-up, corpo e capelli. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Li avete già provati? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!